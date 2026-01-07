7 de enero de 2026 Inicio
Está cerca de Buenos Aires y es una escapada de verano perfecta: un pueblo abandonado con una pulpería antigua

Ubicado a 55 kilómetros de Coronel Suárez, este destino rural ofrece un recorrido por su pasado ferroviario y un entorno natural despoblado.

  • Quiñihual se ubica en el partido de Coronel Pringles, a unos 530 km de CABA y cerca de Sierra de la Ventana.
  • Es conocido como el "pueblo de un solo habitante", símbolo de la nostalgia ferroviaria y la resistencia al olvido.
  • Su único residente, Pedro Meier, atiende un antiguo Almacén de Ramos Generales que funciona como museo vivo.
  • El destino es ideal para la fotografía de paisajes, el cicloturismo de aventura y la desconexión total.

En el territorio bonaerense se encuentran varios pueblos con historias particulares para conocer. A unos 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un rincón rural continúa siendo un punto en el mapa gracias al esfuerzo de un único poblador que aún atiende un antiguo almacén.

Del 7 de enero al 21 de febrero: como es la iniciativa gratuita de Verano en Buenos Aires

Quiñihual es, quizás, uno de los destinos más enigmáticos y conmovedores de la provincia. Conocido popularmente como el "pueblo de un solo habitante", este paraje es un símbolo de la nostalgia ferroviaria y de la resistencia frente al éxodo rural décadas atrás.

No se trata de un punto turístico sino de un viaje al silencio absoluto y a la memoria de una Argentina que floreció al ritmo del tren. Aunque hoy está casi deshabitado, sigue siendo un sitio de interés para quienes buscan conocer la historia de los pueblos rurales del país.

Ubicado en el partido de Coronel Pringles, este lugar es un punto de atracción para fotógrafos, ciclistas de aventura y curiosos que buscan conocer a su único guardián y vivir un tiempo que parece haberse detenido para siempre.

Dónde queda Quiñihual

Quiñihual se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en una zona de transición entre la llanura pampeana y el sistema serrano de Ventania. El paraje está ubicado a 55 kilómetros de Coronel Suárez y a 15 km de Coronel Pringles.

Se encuentra a unos 530 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino para viajes de varios días o parte de un recorrido por la zona de Sierra de la Ventana.

Qué puedo hacer en Quiñihual

Esta localidad atrae a visitantes curiosos por la historia de su único habitante: Pedro Meier. Él mantiene abierto el antiguo Almacén de Ramos Generales, que heredó de sus padres.

Allí, Pedro recibe a los viajeros cálidamente, ofreciendo bebidas, alguna picada improvisada y, sobre todo, relatos de la época en la que el pueblo registraba ruido y movimiento debido a la actividad con los cargamentos de granos y el paso de los pasajeros. El almacén es un verdadero museo vivo, con estanterías de madera originales y balanzas en perfectas condiciones.

El atractivo del pueblo recibe en su entorno: el contraste entre las casas abandonadas, la inmensidad del campo y la luz del atardecer crea escenarios visuales únicos. Son postales increíbles para los aficionados de la fotografía de naturaleza y paisajes.

Para quienes buscan desconectar, los caminos rurales que rodean el paraje son ideales para recorrer en bicicleta de montaña, disfrutando de la paz y el aire puro lejos de cualquier señal de civilización masiva.

Cómo llegar a Quiñihual

Desde CABA, la ruta más habitual es tomar la Ruta Nacional 3 hasta Azul. Desde allí, continuar por la Ruta Provincial 51 hacia Coronel Pringles.

Finalmente, tomar la Ruta Provincial 76 en dirección a Coronel Suárez; el acceso a Quiñihual está señalizado sobre esta ruta. El tramo final es un camino de tierra, generalmente transitable, pero se recomienda precaución en días de lluvia.

Del 7 de enero al 21 de febrero: como es la iniciativa gratuita de Verano en Buenos Aires

