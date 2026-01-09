9 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Ushuaia: la navegación por el Canal Beagle que tenés que hacer en el verano 2026

Se trata de uno de los paisajes más impactantes del país. Cuánto sale en esta época del año.

Este verano 2026

Este verano 2026, no te podés perder la navegación por el Canal Beagle en Ushuaia.

  • El Canal de Beagle presenta uno de los paisajes más impactantes de Ushuaia.
  • Las excursiones en catamarán o embarcaciones más pequeñas permiten recorrer el canal, ir al Faro Les Éclaireurs y observar lobos marinos y aves australes.
  • Los atardeceres en esta región del sur pintan el cielo de colores intensos que contrastan con el perfil de las montañas y el silencio del entorno
  • Navegar el Canal Beagle en Ushuaia cuesta aproximadamente entre $100.000 y $170.000 por persona

En el extremo sur de la Argentina, donde la Cordillera de los Andes se encuentra con el mar, el Canal Beagle se presenta como uno de los paisajes más impactantes de Ushuaia y una visita obligada para quienes eligen la ciudad más austral del mundo. Este estrecho natural separa la Isla Grande de Tierra del Fuego de las islas del sur y ofrece un entorno único, rodeado de montañas, bosques y aguas profundas que reflejan la inmensidad del Fin del Mundo.

Durante el verano, el Canal Beagle se convierte en escenario ideal para distintas actividades turísticas, con la navegación como principal protagonista. Las excursiones en catamarán o embarcaciones más pequeñas permiten recorrer el canal, acercarse al emblemático Faro Les Éclaireurs, observar colonias de lobos marinos y aves australes, y disfrutar de vistas privilegiadas de Ushuaia desde el agua. Además, el clima más amable de la temporada invita a combinar estos paseos con caminatas costeras y propuestas de turismo aventura.

Al caer la tarde, el Canal Beagle regala momentos difíciles de olvidar. Los atardeceres en esta región del sur pintan el cielo de colores intensos que contrastan con el perfil de las montañas y el silencio del entorno, creando una atmósfera tan serena como imponente. Un espectáculo natural que refuerza el encanto de Ushuaia y convierte a la navegación por el Beagle en una experiencia imprescindible para quienes visitan el Fin del Mundo.

Canal Beagle Ushuaia

En qué consiste la navegación por el Canal Beagle en Ushuaia

El recorrido comienza en el puerto de Ushuaia, donde abordan el catamarán que los llevará a navegar por las aguas del Canal Beagle.

La primera parada es en la Isla Casco, ubicada dentro de la Bahía Ushuaia, hogar de los cormoranes imperiales, petreles gigantes del sur, albatros de ceja negra, skuas, gaviotas grises y gaviotas cocineras. Desde allí, el catamarán deja atrás la bahía y se dirige hacia la Isla Alicia, donde se encuentra una colonia de lobos marinos de dos pelos, también conocidos como lobos o leones marinos sudamericanos.

El recorrido continúa hacia el Archipiélago Bridges, donde los pasajeros podrán desembarcar para visitar un sitio arqueológico que en su momento fue ocupado por los nativos Yámanas o Yaganes (sujeto a condiciones climáticas). Luego se navega hacia el este para llegar al Archipiélago Les Eclaireurs, conocido por su famoso faro, para disfrutar de una de las postales más icónicas de Ushuaia.

Finalmente, después de recorrer las aguas del Canal Beagle, el catamarán regresa al puerto de Ushuaia.

Cuánto sale navegar en el Canal Beagle

Navegar el Canal Beagle en Ushuaia cuesta aproximadamente entre $100.000 y $170.000 por persona para la excursión básica (Lobos, Pájaros y Faro), y más para la Pingüinera (Isla Martillo).

