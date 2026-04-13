Escapadas por Buenos Aires: el lugar donde está el secreto culinario mejor guardado

Un destino costero combina paisajes naturales, tradición gastronómica y tranquilidad para una salida breve sin alejarse demasiado.

A pocos kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , un destino costero comienza a consolidarse como una alternativa para escapadas cortas gracias a su combinación de naturaleza y tradición culinaria. Santa Elena reúne características que lo convierten en una opción atractiva dentro del territorio bonaerense, con un perfil gastronómico que tiene uno de sus puntos más destacados en la Fiesta de la Empanada , uno de los eventos más convocantes del lugar.

La Fiesta de la Empanada se posiciona como uno de los eventos más convocantes, reuniendo visitantes y propuestas vinculadas a la cocina regional.

Entre sus principales atractivos se encuentran sus playas agrestes, actividades al aire libre y una oferta culinaria basada en productos frescos del mar.

El pueblo se ubica en el partido de Mar Chiquita y se destaca por su cercanía al mar, sus paisajes costeros y su propuesta turística vinculada al descanso.

Santa Elena aparece como un destino poco conocido dentro de la provincia de Buenos Aires que combina entorno natural, tranquilidad y una fuerte identidad gastronómica.

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El entorno del pueblo está marcado por la cercanía al mar y la presencia de paisajes diversos, que incluyen dunas, bosques y lagunas . Esta variedad geográfica contribuye a generar una experiencia vinculada al descanso, con espacios abiertos y una atmósfera tranquila que se potencia en fechas donde se desarrollan celebraciones locales.

A esto se suma una identidad gastronómica definida , donde los sabores regionales adquieren protagonismo tanto en restaurantes como en encuentros populares. En ese marco, la Fiesta de la Empanada funciona como un eje central que reúne a vecinos y visitantes en torno a degustaciones, concursos y propuestas culturales .

Santa Elena se encuentra en la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Mar Chiquita , sobre la costa del océano Atlántico , integrada al corredor de playas del sudeste bonaerense y ubicada entre localidades como Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

En la provincia de Buenos Aires, Santa Elena se consolida en el turismo como un destino de naturaleza y gastronomía regional.

Su entorno inmediato combina mar, dunas, bosques de tamariscos y la cercanía con la laguna de Mar Chiquita , lo que le otorga una identidad natural definida dentro de la franja costera y lo posiciona como un punto específico del litoral bonaerense.

Qué se puede hacer en Santa Elena

Las actividades en Santa Elena están atravesadas por el contacto directo con la naturaleza. Sus playas, de características agrestes y con arena suave, permiten disfrutar de jornadas de descanso, caminatas y pesca deportiva, en un entorno que se mantiene alejado de grandes concentraciones.

El paisaje también habilita otras experiencias vinculadas al aire libre. Se pueden recorrer senderos costeros, realizar cabalgatas o practicar avistaje de aves, aprovechando la diversidad natural que rodea al pueblo. La cercanía con la laguna de Mar Chiquita amplía las opciones recreativas.

En paralelo, la gastronomía regional ocupa un lugar central. Restaurantes y parrillas ofrecen platos elaborados con pescados y mariscos frescos, mientras que la Fiesta de la Empanada reúne a vecinos y visitantes en un evento que combina degustaciones, concursos y espectáculos.

Cómo llegar a Santa Elena

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso en auto se realiza principalmente por la Autovía 2, combinando luego con rutas provinciales que conducen hacia la costa. La distancia aproximada es de 450 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de entre cinco y seis horas, dependiendo del tránsito.

Santa Elena El turismo en Santa Elena combina playas agrestes, pesca y una propuesta culinaria basada en productos del mar. Municipalidad de Mar Chiquita

En transporte público, se puede llegar mediante servicios de micro de larga distancia que parten desde la terminal de Retiro hacia localidades cercanas del corredor atlántico. Desde allí, es necesario completar el trayecto por vía terrestre hasta Santa Elena.