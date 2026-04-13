13 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Escapadas por Buenos Aires: el lugar donde está el secreto culinario mejor guardado

Un destino costero combina paisajes naturales, tradición gastronómica y tranquilidad para una salida breve sin alejarse demasiado.

Por
Santa Elena

Santa Elena, destino costero con identidad gastronómica.

  • Santa Elena aparece como un destino poco conocido dentro de la provincia de Buenos Aires que combina entorno natural, tranquilidad y una fuerte identidad gastronómica.

  • El pueblo se ubica en el partido de Mar Chiquita y se destaca por su cercanía al mar, sus paisajes costeros y su propuesta turística vinculada al descanso.

  • Entre sus principales atractivos se encuentran sus playas agrestes, actividades al aire libre y una oferta culinaria basada en productos frescos del mar.

  • La Fiesta de la Empanada se posiciona como uno de los eventos más convocantes, reuniendo visitantes y propuestas vinculadas a la cocina regional.

A pocos kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un destino costero comienza a consolidarse como una alternativa para escapadas cortas gracias a su combinación de naturaleza y tradición culinaria. Santa Elena reúne características que lo convierten en una opción atractiva dentro del territorio bonaerense, con un perfil gastronómico que tiene uno de sus puntos más destacados en la Fiesta de la Empanada, uno de los eventos más convocantes del lugar.

El tránsito de la Autopista Illia mano al norte permanecerá interrumpido desde este lunes a las 22 hasta el martes a las 5.
Te puede interesar:

Cierra la autopista Illia por obras: cómo afectará al tránsito y cuáles serán los desvíos

El entorno del pueblo está marcado por la cercanía al mar y la presencia de paisajes diversos, que incluyen dunas, bosques y lagunas. Esta variedad geográfica contribuye a generar una experiencia vinculada al descanso, con espacios abiertos y una atmósfera tranquila que se potencia en fechas donde se desarrollan celebraciones locales.

A esto se suma una identidad gastronómica definida, donde los sabores regionales adquieren protagonismo tanto en restaurantes como en encuentros populares. En ese marco, la Fiesta de la Empanada funciona como un eje central que reúne a vecinos y visitantes en torno a degustaciones, concursos y propuestas culturales.

empanadas
En la provincia de Buenos Aires, Santa Elena se consolida en el turismo como un destino de naturaleza y gastronomía regional.

En la provincia de Buenos Aires, Santa Elena se consolida en el turismo como un destino de naturaleza y gastronomía regional.

Dónde queda Santa Elena

Santa Elena se encuentra en la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Mar Chiquita, sobre la costa del océano Atlántico, integrada al corredor de playas del sudeste bonaerense y ubicada entre localidades como Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

Su entorno inmediato combina mar, dunas, bosques de tamariscos y la cercanía con la laguna de Mar Chiquita, lo que le otorga una identidad natural definida dentro de la franja costera y lo posiciona como un punto específico del litoral bonaerense.

Qué se puede hacer en Santa Elena

Las actividades en Santa Elena están atravesadas por el contacto directo con la naturaleza. Sus playas, de características agrestes y con arena suave, permiten disfrutar de jornadas de descanso, caminatas y pesca deportiva, en un entorno que se mantiene alejado de grandes concentraciones.

El paisaje también habilita otras experiencias vinculadas al aire libre. Se pueden recorrer senderos costeros, realizar cabalgatas o practicar avistaje de aves, aprovechando la diversidad natural que rodea al pueblo. La cercanía con la laguna de Mar Chiquita amplía las opciones recreativas.

En paralelo, la gastronomía regional ocupa un lugar central. Restaurantes y parrillas ofrecen platos elaborados con pescados y mariscos frescos, mientras que la Fiesta de la Empanada reúne a vecinos y visitantes en un evento que combina degustaciones, concursos y espectáculos.

Cómo llegar a Santa Elena

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso en auto se realiza principalmente por la Autovía 2, combinando luego con rutas provinciales que conducen hacia la costa. La distancia aproximada es de 450 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de entre cinco y seis horas, dependiendo del tránsito.

Santa Elena
El turismo en Santa Elena combina playas agrestes, pesca y una propuesta culinaria basada en productos del mar.

El turismo en Santa Elena combina playas agrestes, pesca y una propuesta culinaria basada en productos del mar.

En transporte público, se puede llegar mediante servicios de micro de larga distancia que parten desde la terminal de Retiro hacia localidades cercanas del corredor atlántico. Desde allí, es necesario completar el trayecto por vía terrestre hasta Santa Elena.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El recorrido tendrá tres puntos clave: Castanera Sur, Lagos de Palermo y Parque de la Innovación.

Cortes y desvíos en la Ciudad de Buenos Aires por un evento de autos antiguos

El rey del pop viene a confirmar su romance con el público argentino.

Furor por Ricky Martin en Argentina: llegó al país con sus hijos en la previa de sus shows

El exjugador aseguró que el inmueble se vendió más barato del precio de mercado.
play

Escándalo de Adorni: habló el exfutbolista que le vendió el departamento a las jubiladas

H&M abrirá su primer local propio en el barrio porteo de Palermo. 

H&M desembarca en Argentina: busca abrir su primer local propio en la Ciudad

La entrada al evento es libre y gratuita.

"Convivencia en movimiento": una jornada para poner en agenda la discapacidad

Un lugar cerca de la capital porteña para realizar turismo y descansar cerca de las sierras

A pocas horas de Buenos Aires: el destino para conocer y enamorarse de las montañas y paisajes

Rating Cero

Además de Coty Romero, este lunes ingresará Furia a La Cárcel de los Gemelos Dúo

Coty Romero protagonizó una violenta pelea con una participante en un reality de España

Fabio Agostini es modelo, creador de contenido español y uno de los favoritos en La Casa de los Famosos

Quién es Fabio Agostini, el participante de La Casa de los Famosos que ingresará a Gran Hermano

Grecia Colmenares fue la actriz internacional que reemplazará a Andrea Del Boca en Gran Hermano

Ingresa la reemplazante de Andrea Del Boca a Gran Hermano: quién es la reconocida actriz internacional que entrará

La trama se conecta directamente con los de Daredevil: Born Again, donde Castle comparte escenario con Daredevil, interpretado por Charlie Cox.

Marvel presentó el avance de la película de Punisher y apuesta a un lado más oscuro: ¿de qué se trata?

La periodista confirmó su nueva pareja.

Una famosa periodista confirmó una nueva relación tras 3 años y sorprendió a todos: quién es

Britney Spears, estrella pop estadounidense.

Britney Spears ingresó a rehabilitación en medio de un proceso legal por manejar alcoholizada

últimas noticias

Además de Coty Romero, este lunes ingresará Furia a La Cárcel de los Gemelos Dúo

Coty Romero protagonizó una violenta pelea con una participante en un reality de España

Hace 36 minutos
El primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) funciona en el Instituto Malbrán.

En medio del escándalo, Adorni se mostró junto a Karina Milei en una recorrida por el Malbrán

Hace 1 hora
Fabio Agostini es modelo, creador de contenido español y uno de los favoritos en La Casa de los Famosos

Quién es Fabio Agostini, el participante de La Casa de los Famosos que ingresará a Gran Hermano

Hace 1 hora
Uno de los eventos más grandes de los esports llegó a nuestra región.

Valorant Masters Santiago 2026: Chile hizo historia con un evento que desbordó pasión y nivel internacional

Hace 1 hora
ANSES otorga una pensión por el fallecimiento de un ser querido: cómo quedan los valores de abril. 

ANSES: lo que cobrarán las pensiones en abril 2026 y quiénes pueden acceder

Hace 1 hora