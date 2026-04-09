Escapadas en Buenos Aires: el pueblo que está a 100 kilómetros de distancia, tiene bares rurales y es poco conocido A menos de dos horas de la Ciudad, al pueblo Villars se puede llegar hasta en transporte público desde Primera Junta. Ideal para pasear y tomar mates en sus tradicionales plazas sin alejarse demasiado. Por + Seguir en







El pueblo rural bonaerense al que se puede llegar en transporte público desde CABA. Municipalidad de General Las Heras

Villars es un destino rural bonaerense a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, ideal para escapadas cortas.

El pueblo combina tranquilidad, gastronomía de campo y espacios históricos ligados al ferrocarril.

Los bares y bodegones locales son uno de sus principales atractivos para los visitantes.

Su cercanía y fácil acceso lo convierten en una opción accesible para desconectar sin grandes traslados. A menos de dos horas del ritmo acelerado de la ciudad, Villars aparece como una alternativa concreta para quienes buscan una escapada breve sin resignar tranquilidad. Ubicado en el partido de General Las Heras, este pequeño pueblo bonaerense conserva un perfil bajo, alejado del turismo masivo, pero con propuestas que combinan naturaleza, historia y gastronomía típica.

Villars Aires de Cultura Qué se puede hacer en Villars La dinámica del lugar invita a bajar el ritmo y priorizar el descanso, ya sea a través del alquiler de casas quinta o de caminatas por sus calles arboladas. Sin embargo, uno de los principales atractivos pasa por su circuito gastronómico, donde sobresalen bares rurales y bodegones que mantienen recetas tradicionales y un ambiente de campo.

Entre los puntos más elegidos aparecen el histórico Bar Manolo, conocido como "Lo de Forte", el bodegón El Encuentro y el restaurante Lo de Lala, todos con una oferta centrada en platos clásicos como empanadas, pastas caseras y carnes. A eso se suman propuestas dulces, como los churros de producción local que se convirtieron en una referencia dentro de la zona.

El recorrido puede completarse con una visita a la antigua estación ferroviaria, hoy reconvertida en biblioteca y museo, donde se conservan elementos vinculados a la expansión del tren en la provincia. También se destacan espacios verdes como el Monte Vinelli, ideales para actividades al aire libre y contacto directo con el entorno natural.

Villars Santiago Lucchelli Dónde queda Villars El pueblo se encuentra sobre la Ruta Provincial 6, a unos 98 kilómetros del Obelisco, dentro de la provincia de Buenos Aires. Su ubicación estratégica lo convierte en un destino cercano pero lo suficientemente apartado como para ofrecer una experiencia distinta, marcada por el silencio y la vida de pueblo.