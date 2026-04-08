Escapadas en Buenos Aires: el destino en medio del campo con una tradición gastronómica única

Un pequeño pueblo del interior bonaerense resurgió con propuestas culinarias y espacios históricos que convocan visitantes cada fin de semana.

El crecimiento de las escapadas dentro de la provincia de Buenos Aires impulsó la revalorización de destinos rurales que combinan identidad local y propuestas culinarias. En ese contexto, Ramón Biaus se posiciona como un punto destacado por su tradición vinculada a la gastronomía y su entorno de campo .

A unos 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presenta como una alternativa accesible para una escapada de corta duración.

El bodegón Lo del Turco se consolidó como el principal atractivo, recibiendo alrededor de 200 personas cada fin de semana.

Ubicado en el partido de Chivilcoy, el pueblo combina gastronomía, arquitectura histórica y cercanía con espacios naturales como el río Salado.

Ramón Biaus es una localidad de 180 habitantes que recuperó su actividad gracias a una propuesta centrada en la cocina tradicional y productos regionales.

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Este pequeño pueblo, fundado en 1909 , atravesó un período de declive tras la interrupción del servicio ferroviario , situación que afectó a numerosas localidades del interior. Sin embargo, en los últimos años logró recuperar movimiento gracias a iniciativas ligadas a la cocina tradicional .

Con apenas 180 habitantes , el lugar ofrece una experiencia centrada en la tranquilidad, la historia y los sabores típicos. La combinación de estos elementos lo convirtió en una opción elegida para quienes buscan propuestas diferentes dentro del territorio bonaerense.

El principal atractivo del destino está vinculado a su tradición gastronómica , con el bodegón Lo del Turco como punto central. Este espacio, activo desde 2020, retoma el espíritu de los antiguos almacenes de ramos generales y ofrece platos tradicionales junto a productos regionales, convocando a unas 200 personas cada fin de semana.

En turismo gastronómico, Ramón Biaus se destaca por su bodegón Lo del Turco y su propuesta de platos tradicionales que atraen visitantes cada fin de semana.

Además de la propuesta culinaria, el pueblo conserva construcciones históricas que forman parte de su identidad. Entre ellas se destacan la escuela primaria y la capilla Nuestra Señora de los Dolores , edificada en 1917, que reflejan el valor patrimonial del lugar.

A pocos kilómetros del casco urbano, el entorno natural suma otra alternativa. El río Salado, ubicado a tres kilómetros, permite desarrollar actividades como pesca, descanso y propuestas al aire libre en un ambiente de tranquilidad.

Dónde queda Ramón Biaus

Ramón Biaus se encuentra en el centro norte de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Chivilcoy. Su ubicación lo sitúa en una zona rural con características típicas del interior bonaerense.

El pueblo está a unos 30 kilómetros de la ciudad de Chivilcoy y a aproximadamente 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacia el sudoeste, lo que facilita su acceso para escapadas de corta duración.

Cómo llegar a Ramón Biaus

Para llegar en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se debe tomar la Autopista Acceso Oeste hasta Luján. Desde allí, el recorrido continúa por la Ruta Nacional 5 hasta la rotonda de Chivilcoy, donde se debe girar a la izquierda para empalmar con la Ruta Provincial 30 y luego tomar el camino Manuel Belgrano hasta el destino final, en un trayecto de aproximadamente 200 kilómetros y un tiempo estimado de dos horas y media.

Ramón Biaus, escapadas Ubicado a 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este destino del partido de Chivilcoy ofrece una escapada rural accesible con entorno histórico y natural. Google Maps

En cuanto al transporte público, la referencia principal es la ciudad de Chivilcoy, a la que se puede acceder mediante servicios de micro desde la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, el tramo final hasta Ramón Biaus se completa por vía terrestre local.