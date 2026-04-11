11 de abril de 2026 Inicio
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Turismo en Argentina: el pueblo con una iglesia que tiene sucesos inexplicables

Ubicado en una zona poco conocida, combina paisajes naturales con relatos ligados a una antigua construcción que despierta curiosidad entre visitantes.

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Vivoratá

Vivoratá, un rincón rural con historia y misterio.

Turismo Mar Chiquita

  • Esta pequeña localidad bonaerense se caracteriza por su entorno natural rodeado de arroyos, propuestas rurales y una historia marcada por una antigua construcción abandonada.

  • El destino se encuentra dentro del partido de Mar Chiquita y mantiene una población reducida con fuerte desarrollo de actividades vinculadas al campo.

  • Entre sus principales atractivos aparecen espacios verdes, gastronomía tradicional, estancias y celebraciones vinculadas a las costumbres locales.

  • Su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires y el fácil acceso por ruta lo convierten en una opción viable para escapadas de fin de semana largo.

Ubicado en la provincia de Buenos Aires, Vivoratá se presenta como un destino particular dentro del turismo en Argentina por su combinación de naturaleza, historia y una iglesia vinculada a sucesos inexplicables que forman parte de su identidad. Su perfil, alejado de los grandes circuitos, lo posiciona como una opción diferente para quienes buscan experiencias fuera de lo habitual.

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La localidad se desarrolló a partir de la llegada del tren a fines del siglo XIX, lo que impulsó el crecimiento de la actividad económica basada en la ganadería y la agricultura. A lo largo de los años, el lugar conservó su perfil rural, con una población reducida y un ritmo de vida ligado al campo.

Además de su historia, el paisaje se presenta como uno de sus mayores atractivos, con arroyos, espacios verdes y propuestas gastronómicas tradicionales que acompañan la experiencia. En ese marco, el sitio logra destacarse como una alternativa distinta dentro del turismo en la provincia de Buenos Aires.

Vivoratá capilla 2
Vivoratá, en la provincia de Buenos Aires, combina turismo rural con historias ligadas a una iglesia abandonada rodeada de vegetación.

Vivoratá, en la provincia de Buenos Aires, combina turismo rural con historias ligadas a una iglesia abandonada rodeada de vegetación.

Dónde queda Vivoratá

Vivoratá se encuentra en la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Mar Chiquita, en una zona caracterizada por su cercanía con importantes destinos de la Costa Atlántica. Está ubicada a pocos kilómetros de ciudades como Mar del Plata, lo que la posiciona en un punto estratégico entre el turismo rural y el balneario.

El pueblo está emplazado entre dos arroyos y a la vera de la Ruta Provincial 2, una de las principales vías de conexión hacia la costa. Su ubicación geográfica le permite combinar tranquilidad con accesibilidad, manteniéndose como un sitio poco explorado dentro del mapa turístico.

Qué se puede hacer en Vivoratá

Uno de los principales atractivos es recorrer el entorno natural que rodea al casco urbano, donde predominan los espacios verdes y el contacto directo con el aire libre. Las zonas cercanas al arroyo permiten disfrutar de jornadas tranquilas, ideales para actividades al aire libre en un ambiente rural.

Otra de las experiencias destacadas es la visita a la antigua iglesia ubicada en las afueras del pueblo, una construcción rodeada de vegetación que se convirtió en un punto de interés por los relatos vinculados a fenómenos inexplicables. Este sitio forma parte de la identidad local y genera curiosidad tanto en vecinos como en quienes transitan por la ruta.

El recorrido se completa con propuestas vinculadas a la tradición, como la visita a pulperías y estancias donde se desarrollan tareas rurales. Además, el lugar es sede de la Fiesta Provincial del Costillar, un evento que reúne durante tres días expresiones gastronómicas y culturales representativas de la región.

Cómo llegar a Vivoratá

En auto, el acceso desde la Ciudad de Buenos Aires implica recorrer aproximadamente 378 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de unas cuatro horas. El trayecto comienza por la Autopista Ricardo Balbín y continúa por la Ruta Provincial 2 hasta el kilómetro 366,5, donde se encuentra la entrada al paraje.

Vivoratá
El turismo en la zona incluye actividades de campo, recorridos por estancias y la visita a un sitio asociado a relatos misteriosos.

El turismo en la zona incluye actividades de campo, recorridos por estancias y la visita a un sitio asociado a relatos misteriosos.

En transporte público, se puede llegar mediante servicios de tren que circulan por el Ferrocarril General Roca, ya que la estación local continúa operativa y funciona como una de las paradas previas a Mar del Plata. También existen opciones de micros de larga distancia con destino a la costa, con combinaciones cercanas al pueblo.

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