Escapada sin viajar tanto desde Buenos Aires: disfrutás de veleros, lanchas y kayaks en hermosos paisajes

Es un destino ideal para el verano gracias a sus extensas playas de arena sobre el Río Paraná.

Ubicada estratégicamente sobre la margen derecha del río Paraná, Villa Ramallo se consolida como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan combinar la paz del campo con la adrenalina de los deportes náuticos. Su cercanía e integración con el corredor del Paraná la convierten en un punto neurálgico para el turismo regional en este verano 2026.

Con sus extensas playas de arena blanca, aguas calmas y una infraestructura preparada para el visitante, es el destino ideal para una escapada desde Buenos Aires , ofreciendo un respiro fresco a pocas horas de la ciudad. Cuenta con posadas y cabañas para quedarse con todas las comodidades.

Este lugar dispone de hermosos paisajes y es el escenario perfecto para realizar todo tipo de actividades acuáticas como kayak, wakeboard y paseos en lancha . Es un gran destino para aprovechar un fin de semana con buen clima, sin quedarse en la Ciudad.

La facilidad de acceso es uno de los puntos fuertes que convierten a Villa Ramallo en un favorito de fin de semana. Se encuentra a aproximadamente 210 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, y a 100 kilómetros de la ciudad de Rosario.

Está ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires, formando un polo turístico inigualable junto a la zona costera de Ramallo.

Qué puedo hacer en Villa Ramallo

El gran protagonista de Villa Ramallo es el Río Paraná. Gracias a su geografía de islas, canales y bancos de arena, el abanico de actividades acuáticas es inmenso:

Kitesurf y Windsurf: las condiciones de viento en esta zona del río son muy buscadas por los deportistas que llenan el cielo de velas coloridas durante las tardes de verano.

Kayak: los arroyos y canales internos permiten remar en aguas tranquilas, ideales para principiantes o para quienes buscan un contacto íntimo con la flora y fauna de las islas.

Esquí acuático y Wakeboard: hay zonas delimitadas para la práctica de deportes de velocidad, con lanchas preparadas que salen desde las guarderías náuticas locales.

Paseos en lancha: para quienes prefieren el relax, las excursiones guiadas por el Delta del Paraná permiten descubrir bancos de arena solitarios y playas vírgenes donde pasar el día.

Pesca deportiva: Villa Ramallo es reconocida por la calidad de sus ejemplares de dorado, surubí y boga, atrayendo a aficionados de todo el país.

Quienes estén interesados en conocer más acerca de la historia de la localidad, pueden visitar la antigua estación de tren, donde se encuentra el Museo Histórico Municipal "Hércules Rabagliati" y el Galpón del Flaco Traverso con vehículos, trofeos y recuerdos del mítico piloto de turismo carretera Juan María Traverso, quien falleció a mediados de mayo del 2024.

Cómo llegar a Villa Ramallo

Desde Buenos Aires, se estima alrededor de unas 2 horas y media de viaje en auto por autopista. El trayecto es directo; primero hay que salir de Buenos Aires por la Autopista Panamericana (Acceso Norte).

Continuar por la Ruta Nacional 9 (Autopista Buenos Aires - Rosario) en dirección al norte, y tomar el acceso señalizado hacia Villa Ramallo / Ramallo a la altura del kilómetro 204.