Se filtró el contrato que le ofreció River a Nicolás Otamendi para que juegue en el Millonario El futuro del zaguero vuelve a quedar en el centro de la escena tras los rumores que lo vinculan con el Millonario. Por Agregar C5N en









El posible contrato para una figura de la Selección Argentina.

River buscaría reforzar la defensa con un jugador de experiencia y el nombre que aparece con fuerza es el de Nicolás Otamendi.

Distintas versiones indican que existiría un acuerdo de palabra para su llegada tras el Mundial 2026.

La propuesta contemplaría un contrato por 18 meses, con vínculo hasta diciembre de 2027.

El defensor llegaría luego de finalizar su etapa en Benfica y podría arribar con el pase en su poder. River continúa evaluando refuerzos de jerarquía para fortalecer su plantel y una de las prioridades estaría puesta en sumar experiencia para la defensa. La intención del club sería incorporar un referente para la zaga central que aporte liderazgo y recorrido internacional de cara a los desafíos que tendrá el equipo en la segunda mitad de la temporada.

La ilusión de los hinchas creció luego de versiones periodísticas que indican que ya existiría un acuerdo de palabra con Nicolás Otamendi para sumarse al Millonario una vez finalizado el Mundial 2026. De acuerdo con estas informaciones, el actual defensor de Sport Lisboa e Benfica llegaría después de cerrar su ciclo en Europa y firmaría un vínculo cercano a los 18 meses.

Nicolás Otamendi

Aunque todavía no hay confirmación oficial, el posible desembarco de Otamendi entusiasma en Núñez. El campeón del mundo aparece desde hace tiempo como uno de los grandes anhelos del club y su llegada encajaría con la búsqueda de un defensor con voz de mando, experiencia internacional y capacidad para elevar el nivel competitivo del plantel.

Cuál es el contrato que River le ofreció a Nicolás Otamendi La propuesta que le habría presentado a Nicolás Otamendi contempla un contrato por 18 meses, con la intención de mantener al defensor vinculado al club hasta diciembre de 2027. El plan de la dirigencia apunta a incorporar experiencia y liderazgo para reforzar la última etapa de la carrera del campeón del mundo dentro del fútbol argentino.

Nicolás Otamendi Benfica La operación se vería favorecida por la situación contractual del jugador, ya que tras cerrar su ciclo en Sport Lisboa e Benfica quedaría con el pase en su poder. Esto permitiría evitar negociaciones por una transferencia y facilitaría su desembarco una vez concluido el Mundial 2026. Si bien todavía no existe una confirmación oficial ni firma de contrato, distintas versiones sostienen que el acuerdo de palabra estaría encaminado. De concretarse, Otamendi se transformaría en una de las incorporaciones más importantes para el futuro proyecto deportivo y cumpliría además el deseo de jugar en el club con el que siempre fue vinculado desde lo emocional.