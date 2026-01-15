Turismo en Argentina: el pueblito de 3.000 habitantes que está escondido y es un paraíso

En el mapa turístico nacional, algunos lugares permanecen lejos de los grandes circuitos, pero conservan una riqueza natural que los vuelve únicos. En el oeste de la provincia de La Rioja , se encuentra Vinchina , un pequeño pueblo de apenas 3.000 habitantes, que logró transformar su entorno natural en un verdadero tesoro paisajístico. Su principal carta de presentación es un salar que se extiende como un manto blanco sobre el territorio, generando una postal poco habitual dentro de Argentina .

El crecimiento de este destino está vinculado al interés por experiencias auténticas y alejadas de las multitudes. La presencia de un salar imponente , comparable por su estética a los grandes salares de la región andina, convirtió al lugar en un punto de atracción para quienes buscan escenarios diferentes, cargados de silencio, amplitud y una sensación de inmensidad difícil de encontrar en otros puntos del país.

A esto se suma la calidad de sus cielos, que se mantienen despejados durante gran parte del año. Esa condición natural favorece la práctica de la astrofotografía , una disciplina que combina arte y ciencia, y que encuentra en este entorno un espacio privilegiado para la observación nocturna. De día, el contraste entre el blanco de la sal y los colores rojizos de los cerros cercanos ofrece una experiencia visual que refuerza la identidad del lugar.

Vinchina se localiza en el oeste de la provincia de La Rioja , a unos 350 kilómetros de la capital provincial. Su emplazamiento en una región de geografía árida y montañosa le otorga un carácter particular, marcado por grandes extensiones abiertas y formaciones naturales de fuerte presencia visual.

Vinchina se consolida como un nuevo polo de turismo en Argentina ligado a la naturaleza y la aventura.

El entorno está dominado por quebradas profundas y cerros de tonalidades rojizas , que enmarcan el acceso al salar y convierten el trayecto en parte fundamental de la experiencia. Este aislamiento relativo explica por qué el destino conserva un perfil tranquilo, lejos del turismo masivo, y mantiene una relación directa con su paisaje.

Qué puedo hacer en Vinchina

La actividad central gira en torno al salar, cuyo tamaño y uniformidad permiten desarrollar múltiples propuestas. Las caminatas guiadas son una de las opciones más elegidas, ya que posibilitan recorrer la superficie salina y comprender su formación geológica, además de apreciar la magnitud del paisaje.

Otra alternativa es el uso de vehículos todoterreno, que amplían el alcance de los recorridos y permiten explorar sectores más alejados del salar. Estas travesías aportan una cuota de adrenalina y convierten la visita en una experiencia dinámica y diferente.

Por la noche, el destino cobra una dimensión especial. La ausencia de contaminación lumínica transforma al cielo en un escenario ideal para la observación astronómica y la astrofotografía, actividades que atraen tanto a aficionados como a profesionales de la imagen.

La propuesta turística se completa con la gastronomía regional, donde el locro riojano ocupa un lugar destacado. A esto se suman los vinos elaborados por pequeños productores locales, que reflejan la identidad del territorio y fortalecen el vínculo entre paisaje y cultura.

Cómo llegar a Vinchina

Llegar a Vinchina desde la Ciudad de Buenos Aires implica combinar distintos tramos de viaje que atraviesan una región de fuerte identidad natural. Una de las opciones más rápidas es tomar un avión hasta La Rioja capital, con un tiempo de vuelo cercano a las dos horas, y desde allí continuar por vía terrestre. El recorrido desde la capital provincial hasta Vinchina es de aproximadamente 350 kilómetros, con una duración estimada de cuatro horas en auto, atravesando quebradas y cerros rojizos que convierten el trayecto en parte esencial de la experiencia.

Otra alternativa es viajar en micro de larga distancia desde CABA hasta La Rioja, un trayecto que suele demandar entre 13 y 15 horas. Una vez en la terminal riojana, es necesario completar el tramo final hasta Vinchina mediante servicios regionales o transporte privado. Este segundo segmento permite apreciar el cambio progresivo del paisaje, desde zonas más urbanizadas hacia espacios abiertos dominados por la geografía árida del oeste provincial.

Vinchina - La Rioja 3 El salar de Vinchina se convirtió en el principal atractivo turístico del oeste riojano. Turismo La Rioja

Para quienes eligen trasladarse en auto, la distancia total desde Buenos Aires hasta La Rioja ronda los 1.150 kilómetros, con un tiempo aproximado de 11 a 12 horas de manejo, a lo que se suman las cuatro horas finales hasta Vinchina. Esta modalidad ofrece mayor autonomía y la posibilidad de detenerse a observar el entorno, reforzando la idea de que el viaje no es solo un medio para llegar al destino, sino una parte fundamental de la experiencia de aventura y contacto con la naturaleza.