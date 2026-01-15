15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Tiene 200 habitantes, mucha calma, gastronomía y naturaleza: la escapada relax ideal para enero 2026

Este pueblo se encuentra a solo 90 kilómetros de CABA, con un tiempo de viaje de aproximadamente hora y media, siendo perfecto para pasar el día.

Por
Tiene pocos habitantes y es fácil de llegar desde CABA. 

Tiene pocos habitantes y es fácil de llegar desde CABA. 

Aires de Cultura
  • Plomer es un pequeño paraje rural de 200 habitantes ubicado en el partido de General Las Heras.
  • Se encuentra a 90 km de CABA, una distancia ideal para una escapada tranquila de un solo día.
  • Su mayor atractivo es la estación de tren de estilo francés de 1908, que hoy funciona como museo.
  • Todos los domingos se organiza una feria de artesanías y comidas típicas con platos tradicionales.

Cerca de la Ciudad de Buenos Aires hay destinos tranquilos, que son perfectos para una escapada de verano. Para aquellos que se quedaron en la ciudad y necesitan escapar del ruido y la vorágine aunque sea por un día, existe un pueblo perfecto que se puede visitar.

El restaurante tiene una propuesta variada de entradas. 
Te puede interesar:

El bodegón de Buenos Aires que ofrece una degustación de quesos y empanadas de carne braseada

Fuera de los destinos rurales más turísticos como Carlos Keen o San Antonio de Areco, hay otras propuestas igual de encantadoras para conocer en tu próximo viaje improvisado. En el partido de General Las Heras, a pocos kilómetros del ritmo frenético de la ciudad, se esconde Plomer.

Este pequeño paraje rural de apenas 200 habitantes parece haberse detenido en el tiempo tras el cese de la actividad ferroviaria. Hoy, es uno de los destinos "ocultos" más buscados por fotógrafos, ciclistas y amantes del silencio que desean redescubrir la paz auténtica del campo bonaerense.

Con sus calles anchas y arboladas, y sus fachadas de ladrillo a la vista, este pueblo ofrece una atmósfera única y tranquila en medio del paisaje rural de la provincia que invita a desconectar y disfrutar de una tarde de verano al aire libre.

Dónde queda Plomer

PLOMER-

Plomer se ubica en el noreste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de General Las Heras, cerca del límite con Marcos Paz y Luján. Está a unos 25 kilómetros de la ciudad cabecera de Las Heras.

Se sitúa a aproximadamente 90 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; una distancia corta, perfecta para ir y volver en el día.

Qué puedo hacer en Plomer

El edificio de la estación, que perteneció a la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires, es el gran atractivo. Su arquitectura de estilo francés está muy bien conservada y es el punto de encuentro para quienes van a pasar el día.

PLOMER-

Fue construida en 1908 y restaurada algunas veces desde su construcción, y hoy funciona como un pintoresco museo. Es un pueblo ideal para un paseo tranquilo y relajado; perfecto para caminar, andar en bicicleta o simplemente sentarse a disfrutar del entorno.

Cada domingo por la tarde, la feria de artesanías y comidas típicas reúne a vecinos y visitantes, siendo también un gran destino para una escapada gastronómica. Para quienes gusten, van a poder probar tortas fritas, quesos caseros y platos tradicionales de bodegón. Además, durante el verano o fechas especiales suelen armarse peñas folclóricas con música y danzas que suman a una auténtica experiencia en el campo bonaerense.

Cómo llegar a Plomer

El acceso es sencillo, combinando autopista con rutas provinciales. El viaje en auto desde CABA tarda poco más de una hora. Primero hay que tomar la Ruta Nacional 7 (Acceso Oeste) hasta Luján, y allí empalmar con la Ruta Provincial 6 en dirección a Cañuelas.

Luego de unos kilómetros, se debe tomar el acceso a Plomer que es un camino de asfalto y tramos de tierra consolidada según la entrada. También se puede llegar vía Ruta Provincial 40 pasando por Marcos Paz y General Las Heras.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La cárcel de Devoto dejará de ser utilizada.

Nación y Ciudad acordaron la entrega de la cárcel de Marcos Paz para desocupar el penal de Devoto

La munición bélica fue descubierta por un vecino en la intersección de las calles Francisco Seguí y Lafinur.

Palermo: encontraron una munición de guerra al lado de un contenedor de basura

Es un paseo tranquilo para conectar con el entorno natural. 

La escapada cerca de Buenos Aires para "viajar en el tiempo" en lancha

Esta pizzería consolida su propuesta de pizzas con técnicas napolitanas elaboradas con harina orgánica, masa madre y preparación 100% artesanal.

La pizzería de Buenos Aires que busca llevarte al Brooklyn con todo su sabor

Venden el emblemático chalet ubicado frente al Obelisco: cuánto sale y cuál es su historia

Venden el emblemático chalet ubicado frente al Obelisco: cuánto sale y cuál es su historia

Punta Indio, playas de río y naturaleza cerca de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires a unas playas agrestes que son ideales para combatir el verano 2026

Rating Cero

Zaira Nara le pidió a Maxi López que es aleje.

Zaira Nara mandó a Maxi López a alejarse de Wanda Nara tras convertirse en padre

Kate Hudson y el cambio físico que sorprendió en su nueva película.

La impresionante transformación de Kate Hudson para su nueva película

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

Un tenso cruce entre Castro y una cronista se suma al escándalo que sacude al actor mientras veranea en Mar del Plata.

Luciano Castro, furioso con la prensa por la crisis con Griselda Siciliani: "Mi vida está destrozada"

Thiago Medina y Daniela Celis se ocupan de la crianza de sus hijas. 

Thiago Medina y Daniela Celis buscan una niñera para sus hijas: los exigencias para el puesto

últimas noticias

Atravesó una larga enfermedad.

Murió Rubén Patagonia, reconocido cantante de folklore nacional

Hace 8 minutos
Eros Mancuso, uno de los implicados.

Video: se filtraron las imágenes de la terrible pelea protagonizada por tres jugadores argentinos en Brasil

Hace 46 minutos
Zaira Nara le pidió a Maxi López que es aleje.

Zaira Nara mandó a Maxi López a alejarse de Wanda Nara tras convertirse en padre

Hace 53 minutos
La Ranger Tremor es una variante con orientación off-road técnica.

Ford fabricará la Ranger Tremor en Argentina

Hace 58 minutos
Los mandatarios se reunirán el 3 de febrero.

Petro confirmó la fecha de su reunión con Trump en Washington

Hace 1 hora