Este pueblo se encuentra a solo 90 kilómetros de CABA, con un tiempo de viaje de aproximadamente hora y media, siendo perfecto para pasar el día.

Cerca de la Ciudad de Buenos Aires hay destinos tranquilos, que son perfectos para una escapada de verano . Para aquellos que se quedaron en la ciudad y necesitan escapar del ruido y la vorágine aunque sea por un día, existe un pueblo perfecto que se puede visitar.

Fuera de los destinos rurales más turísticos como Carlos Keen o San Antonio de Areco , hay otras propuestas igual de encantadoras para conocer en tu próximo viaje improvisado. En el partido de General Las Heras , a pocos kilómetros del ritmo frenético de la ciudad, se esconde Plomer .

Este pequeño paraje rural de apenas 200 habitantes parece haberse detenido en el tiempo tras el cese de la actividad ferroviaria. Hoy, es uno de los destinos "ocultos" más buscados por fotógrafos, ciclistas y amantes del silencio que desean redescubrir la paz auténtica del campo bonaerense.

Con sus calles anchas y arboladas , y sus fachadas de ladrillo a la vista, este pueblo ofrece una atmósfera única y tranquila en medio del paisaje rural de la provincia que invita a desconectar y disfrutar de una tarde de verano al aire libre.

Plomer se ubica en el noreste de la provincia de Buenos Aires , dentro del partido de General Las Heras , cerca del límite con Marcos Paz y Luján. Está a unos 25 kilómetros de la ciudad cabecera de Las Heras.

Se sitúa a aproximadamente 90 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; una distancia corta, perfecta para ir y volver en el día.

Qué puedo hacer en Plomer

El edificio de la estación, que perteneció a la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires, es el gran atractivo. Su arquitectura de estilo francés está muy bien conservada y es el punto de encuentro para quienes van a pasar el día.

Fue construida en 1908 y restaurada algunas veces desde su construcción, y hoy funciona como un pintoresco museo. Es un pueblo ideal para un paseo tranquilo y relajado; perfecto para caminar, andar en bicicleta o simplemente sentarse a disfrutar del entorno.

Cada domingo por la tarde, la feria de artesanías y comidas típicas reúne a vecinos y visitantes, siendo también un gran destino para una escapada gastronómica. Para quienes gusten, van a poder probar tortas fritas, quesos caseros y platos tradicionales de bodegón. Además, durante el verano o fechas especiales suelen armarse peñas folclóricas con música y danzas que suman a una auténtica experiencia en el campo bonaerense.

Cómo llegar a Plomer

El acceso es sencillo, combinando autopista con rutas provinciales. El viaje en auto desde CABA tarda poco más de una hora. Primero hay que tomar la Ruta Nacional 7 (Acceso Oeste) hasta Luján, y allí empalmar con la Ruta Provincial 6 en dirección a Cañuelas.

Luego de unos kilómetros, se debe tomar el acceso a Plomer que es un camino de asfalto y tramos de tierra consolidada según la entrada. También se puede llegar vía Ruta Provincial 40 pasando por Marcos Paz y General Las Heras.