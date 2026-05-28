28 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Luis Caputo en el Latam Economic Forum: "No me digan que la gente no llega a fin de mes, hace 2 años estaba mucho peor"

El ministro de Economía es uno de los principales oradores en el evento, que cerca del mediodía cerrará el presidente Javier Milei. De la cumbre participan empresarios del círculo rojo, entre ellos el titular de Pampa Energía, Marcelo Midlin, y Horacio Marín, de YPF.

Por

Luis Caputo fue uno de los oradores del Latam Economic Forum.

Latam Economic Forum

El ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los oradores de la 12º edición del Latam Economic Forum, de la que también participa el presidente Javier Milei. El evento, que reunirá a empresarios y representantes del círculo rojo, se lleva a cabo este jueves en el Goldencenter de Parque Norte, donde asisten para analizar el contexto nacional y global. Allí, aseguró que "en mayo se espera una inflación más baja que en abril" y pronosticó que el mandatario será reelegido en 2027.

Luis Caputo anticipó un triunfo electoral de Javier Milei en 2027.
Te puede interesar:

Caputo pronosticó cómo le va a ir a Milei en las elecciones: "Va a ganar cómodamente"

Creado en 2013 por Darío Epstein, especialista en mercados de capitales y director de Research for Traders, el foro celebra su edición 2026 bajo el lema "Dónde estamos y hacia dónde vamos", reuniendo a referentes del ámbito público y privado en un contexto de cambios económicos y redefiniciones políticas a nivel global.

Además del jefe de Estado y el titular del Palacio de Hacienda, también están presentes el presidente de YPF, Horacio Marín; el empresario y titular de Pampa Energía y Grupo Emes, Marcelo Mindlin; el politólogo Fabián Calle y el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Claudio Zuchovicki.

Luis Caputo en el Latam Economic Forum

Caputo abrió su exposición asegurando que "nos hemos focalizado mucho más en los datos", como un tiro por elevación contra el periodismo, ya que señaló que existe "una divergencia realmente probablemente nunca vista entre lo que son los datos y el relato, lo que tratan de hacerle creer a la gente que está pasando".

En materia inflacionaria, el ministro indicó que el índice de abril fue de 2,6% y anticipó que mayo será "un poco más bajo aún". Destacó que la variación en la canasta básica alimentaria fue de 1,1% en abril, "la más baja desde agosto del año pasado", y que las expectativas de inflación para los próximos doce meses se ubican en torno al 20%.

En el plano del comercio exterior, enumeró una serie de récords: exportaciones de bienes en abril cercanas a los u$s9.000 millones, con una proyección anual de u$s100.000 millones; exportaciones de la agroindustria por u$s17.000 millones en el primer cuatrimestre; exportaciones industriales en abril de u$s2.500, las más altas en catorce años; y exportaciones de pymes por u$s3.350 millones, las más altas en trece años. También mencionó récord de superávit comercial energético, cosecha de 163 millones de toneladas y actividad aerocomercial con u$s7,9 millones de pasajeros en el primer cuatrimestre.

Respecto de la actividad económica general, Caputo afirmó que el estimador mensual se encuentra "en su récord histórico" y sostuvo que "ya casi parece un chiste leer los diarios o ver los noticieros y que te hablen de crisis".

Milei Caputo
Luis Caputo pronosticó un triunfo electoral de Javier Milei en 2027.

Luis Caputo pronosticó un triunfo electoral de Javier Milei en 2027.

Una parte significativa del discurso estuvo dedicada a la relación del Gobierno con los medios. En esa línea, el titular del Palacio de Hacienda cuestionó: "Una pregunta clásica: '¿cuándo van a bajar impuestos?' La pregunta debiera ser '¿cuándo van a seguir bajando impuestos?', porque no hemos hecho otra cosa que bajar impuestos".

Otro ejemplo que mencionó fue la pregunta periodística sobre qué le dice a la gente que no llega a fin de mes. Ante eso, cuestionó la generalización: "No me digan que la gente no llega a fin de mes, hace dos años la gente estaba muchísimo peor", y aseguró que "12 millones de personas salieron de la pobreza".

De cara a 2027, el ministro fue categórico: "el año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico porque la economía, por primera vez, se va a llevar puesta a la política". Proyectó que el presidente Milei "va a ganar las elecciones cómodamente" y estimó que, de mantenerse el crecimiento en torno al 6, 7 u 8% anual, impuestos como las retenciones y el impuesto a los débitos y créditos podrían eliminarse antes del final de un eventual segundo mandato.

El discurso de Luis Caputo en el Latam Economic Forum

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El equipo económico de Luis Caputo rolleó todos los vencimientos y obtuvo dólares.

Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar todos los vencimientos y consiguió más dólares

Javier Milei, la titular del FMI Kristalina Georgieva y Luis Caputo.

El FMI presiona al Gobierno: pide ampliar Ganancias y reconvertir el Monotributo

El exdiputado cargó contra el FMI.

Topo Rodríguez: "El FMI alienta un embate más duro de Milei contra las provincias"

La cosecha 2025/2026 fue récord. 

El Gobierno aseguró que el campo registró una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas

Luis Caputo celebró el acuerdo en su cuenta de X.

El FMI aprobó el acuerdo con Argentina y desembolsará u$s1.000 millones

El superávit comercial en abril fue el más alto de la historia para un cuarto mes del año.

Récord histórico: el superávit comercial de abril alcanzó los u$s2.711 millones

Rating Cero

Jon Bernthal y su transformación fisica para interpretar a The Punisher.

Entrenamiento para The Punisher: como fue la impresionante transformación de Jon Bernthal

¿Bronca en Es mi sueño?

Fuerte interna entre los integrantes de un programa de El Trece: "No se la aguantan más"

Barbano contó por qué no se lo dedicó a Calabró.

Rolando Barbano reveló por qué no le dedicó el Martín Fierro a Marina Calabró

La infuencer es reconocida por agotar productos en las redes en pocos minutos.

Stephanie Demner evalúa denunciar a la ecografista que "vendió" su embarazo a un periodista

Wanda Nara, China Suarez

Aseguran que Wanda Nara le "rogó" a un ex de la China Suarez para que se sumara a MasterChef

Martin Cirio volvió a la televisión y habló de todo.

Martín Cirio contó detalles de su pelea con La China Suárez: "Me mandó una carta documento"

últimas noticias

Conocer la fórmula correcta permite anticipar el monto exacto antes de que se acredite el depósito.

Cómo calcular cuánto cobro de aguinaldo en 2026 si trabajé menos de seis meses

Hace 3 minutos
Esta es la escapada perfecta para hacer en Córdoba

Sabores únicos y recorrido inolvidable: esta es la escapada perfecta para hacer en Córdoba

Hace 10 minutos
El álbum de figuritas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo puede descargarse de forma gratuita.

Lanzan el álbum de figuritas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

Hace 15 minutos
Este pueblito cerca de Mar del Plata es ideal para visitar el próximo fin de semana largo. 

Este pueblo cercano a Mar del Plata no es tan conocido y es perfecto para una escapada de fin de semana

Hace 16 minutos
El defensor se encontró con una inesperada cantidad de seguidores.

El futbolista menos conocido del Mundial que es furor por un insólito motivo: pasó de 4.000 a 700 mil seguidores en horas

Hace 17 minutos