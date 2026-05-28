Luis Caputo en el Latam Economic Forum: "No me digan que la gente no llega a fin de mes, hace 2 años estaba mucho peor"

El ministro de Economía es uno de los principales oradores en el evento, que cerca del mediodía cerrará el presidente Javier Milei. De la cumbre participan empresarios del círculo rojo, entre ellos el titular de Pampa Energía, Marcelo Midlin, y Horacio Marín, de YPF.

El ministro de Economía, Luis Caputo , es uno de los oradores de la 12º edición del Latam Economic Forum , de la que también participa el presidente Javier Milei . El evento, que reunirá a empresarios y representantes del círculo rojo, se lleva a cabo este jueves en el Goldencenter de Parque Norte, donde asisten para analizar el contexto nacional y global. Allí, aseguró que "en mayo se espera una inflación más baja que en abril" y pronosticó que el mandatario será reelegido en 2027 .

Creado en 2013 por Darío Epstein , especialista en mercados de capitales y director de Research for Traders, el foro celebra su edición 2026 bajo el lema " Dónde estamos y hacia dónde vamos" , reuniendo a referentes del ámbito público y privado en un contexto de cambios económicos y redefiniciones políticas a nivel global.

Además del jefe de Estado y el titular del Palacio de Hacienda, también están presentes el presidente de YPF, Horacio Marín; el empresario y titular de Pampa Energía y Grupo Emes, Marcelo Mindlin; el politólogo Fabián Calle y el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Claudio Zuchovicki.

Caputo abrió su exposición asegurando que "nos hemos focalizado mucho más en los datos", como un tiro por elevación contra el periodismo, ya que señaló que existe "una divergencia realmente probablemente nunca vista entre lo que son los datos y el relato, lo que tratan de hacerle creer a la gente que está pasando" .

En materia inflacionaria, el ministro indicó que el índice de abril fue de 2,6% y anticipó que mayo será "un poco más bajo aún" . Destacó que la variación en la canasta básica alimentaria fue de 1,1% en abril, "la más baja desde agosto del año pasado", y que las expectativas de inflación para los próximos doce meses se ubican en torno al 20%.

En el plano del comercio exterior, enumeró una serie de récords: exportaciones de bienes en abril cercanas a los u$s9.000 millones, con una proyección anual de u$s100.000 millones; exportaciones de la agroindustria por u$s17.000 millones en el primer cuatrimestre; exportaciones industriales en abril de u$s2.500, las más altas en catorce años; y exportaciones de pymes por u$s3.350 millones, las más altas en trece años. También mencionó récord de superávit comercial energético, cosecha de 163 millones de toneladas y actividad aerocomercial con u$s7,9 millones de pasajeros en el primer cuatrimestre.

Respecto de la actividad económica general, Caputo afirmó que el estimador mensual se encuentra "en su récord histórico" y sostuvo que "ya casi parece un chiste leer los diarios o ver los noticieros y que te hablen de crisis".

Milei Caputo Luis Caputo pronosticó un triunfo electoral de Javier Milei en 2027.

Una parte significativa del discurso estuvo dedicada a la relación del Gobierno con los medios. En esa línea, el titular del Palacio de Hacienda cuestionó: "Una pregunta clásica: '¿cuándo van a bajar impuestos?' La pregunta debiera ser '¿cuándo van a seguir bajando impuestos?', porque no hemos hecho otra cosa que bajar impuestos".

Otro ejemplo que mencionó fue la pregunta periodística sobre qué le dice a la gente que no llega a fin de mes. Ante eso, cuestionó la generalización: "No me digan que la gente no llega a fin de mes, hace dos años la gente estaba muchísimo peor", y aseguró que "12 millones de personas salieron de la pobreza".

De cara a 2027, el ministro fue categórico: "el año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico porque la economía, por primera vez, se va a llevar puesta a la política". Proyectó que el presidente Milei "va a ganar las elecciones cómodamente" y estimó que, de mantenerse el crecimiento en torno al 6, 7 u 8% anual, impuestos como las retenciones y el impuesto a los débitos y créditos podrían eliminarse antes del final de un eventual segundo mandato.

El discurso de Luis Caputo en el Latam Economic Forum