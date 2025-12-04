Jorge Macri celebró el fallo de la Corte porteña que limitó las indemnizaciones laborales

"Buenos Aires necesita reglas claras, seguridad jurídica y sentido común", aseguró el jefe de Gobierno en X, donde además explicó que, con la medida, se dio "un paso clave para terminar con la industria del juicio que destruye el empleo y lo precariza".

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , celebró este jueves el fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que ratificó la imposición de límites a las indemnizaciones laborales. "Este fallo le pone un freno claro y directo a las mafias de los juicios laborales", señaló en su cuenta de X, en medio de un fuerte debate por la reforma laboral que impulsa Nación en el Congreso.

La medida dictada por el tribunal porteño confirma que las indemnizaciones por accidentes laborales tendrán que actualizarse mediante el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y no por medio de la inflación. Alcanza incluso a aquellos fallos que sean anteriores a 2019.

En sus redes sociales, el jefe de Gobierno detalló que el fallo "es un paso clave para terminar con la industria del juicio que destruye el empleo y lo precariza, espanta la inversión y se convierte en una trampa para el que produce y el que trabaja".

"Buenos Aires necesita reglas claras, seguridad jurídica y sentido común. Para eso es importante avanzar en la transferencia de las competencias judiciales a la Ciudad", sentenció Macri.

Este fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad le pone un freno claro y directo a las mafias de los juicios laborales. Es un paso clave para terminar con la industria del juicio que destruye el empleo y lo precariza, espanta la inversión y se convierte en una trampa… pic.twitter.com/7hGUqj2Lcx

En el fallo, la Corte porteña reiteró que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) es el parámetro válido, para el cálculo de las indemnizaciones laborales por accidentes de trabajo, reafirmando el criterio que ya había marcado en un precedente del año pasado.

La resolución vino a confirmar lo decidido en octubre en un expediente por un accidente ocurrido en 2023. En ese marco, los jueces sostuvieron que el RIPTE, creado por el DNU 669/2019 del gobierno de Mauricio Macri, debe aplicarse también para siniestros previos a su entrada en vigencia.

En detalle, se trata del índice construido a partir del promedio mensual de salarios registrados que informan las empresas, y que sirve para calcular la actualización desde el hecho dañoso hasta el pago efectivo de la indemnización.

De esta manera, el TSJ dejó sin efecto una sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo que había declarado inconstitucional el artículo 7 de la ley 23.928, norma que fija el mecanismo de actualización y establece una tasa de interés pura. Con una firma unánime de Inés Weinberg, Luis Lozano, Marcela De Langhe, Alicia Ruiz y Santiago Otamendi.