3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cierre total de la Autopista Dellepiane por la demolición de dos puentes: cuando será

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad anunció la interrupción en ambos sentidos de la traza durante todo el fin de semana largo. La medida se debe a la remoción de las estructuras de Piedra Buena y Río Negro. Se dispuso un fuerte operativo de desvíos hacia la General Paz y alternativas internas.

Por
La autopista Dellepiane permanecerá cerrada el fin de semana largo

La autopista Dellepiane permanecerá cerrada el fin de semana largo, por obras de demolición. 

Infobae

El tráfico en la Ciudad de Buenos Aires enfrentará un fin de semana largo de complejo. El Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño confirmó que la Autopista Dellepiane permanecerá cerrada en su totalidad, en ambos sentidos de circulación, para llevar adelante una obra de alto impacto: la demolición simultánea de dos puentes cruciales.

Este pueblo de la provincia de Buenos Aires es de gran atractivo turístico. 
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito casi sin calles donde reina la tranquilidad

La intervención, ejecutada por AUSA, tiene como objetivo demoler el viejo puente peatonal de Piedra Buena y el puente vehicular de Río Negro. Este trabajo forma parte del ambicioso plan de renovación y modernización de la traza, que convertirá a la Dellepiane en la primera "Autopista Parque" de la Ciudad, una obra que beneficiará a unos 200.000 vehículos diarios.

Desvíos obligatorios y el mapa del caos para este fin de semana en el ingreso sur a la Ciudad

Debido a la magnitud de los trabajos, las autoridades viales han establecido desvíos obligatorios y recomendado rutas alternativas, ya que el tránsito se verá afectado tanto para quienes ingresan como para quienes salen de la Ciudad.

1. Sentido al centro de la Ciudad:

  • El tránsito que llegue por la Autopista Riccheri será desviado obligatoriamente hacia la Avenida General Paz.

  • Desde allí, se deberá empalmar con la Autopista Perito Moreno y la Autopista 25 de Mayo como ruta principal para acceder al centro.

2. Sentido a Provincia (hacia Ezeiza):

  • Los conductores deberán utilizar el mismo corredor de Av. General Paz para acceder a la Autopista Riccheri, pero en sentido inverso.

Cuáles son las alternativas recomendadas para evitar el embotellamiento

Para los conductores que circulen por la zona, las autoridades sugirieron utilizar como alternativas viales la Av. Directorio, Av. San Juan, Av. Independencia, Av. Alberdi, Av. Roca, y el Puente La Noria mediante Av. 27 de febrero y la Autopista 7 Cámpora.

Se demuelen dos puentes: la clave para el avance de la obra

La demolición es necesaria para instalar estructuras más modernas y funcionales. En el caso de Piedra Buena, se montará una pasarela peatonal más larga, adecuada para la futura configuración vial, que incluirá una colectora por debajo.

En cuanto al puente vehicular de Río Negro, será retirado y reemplazado por uno con características acordes al rediseño de la autopista. Esta conexión de Río Negro permanecerá cerrada y como alternativa temporal se podrá utilizar el cruce de Murguiondo hasta su reapertura en abril.

Los nuevos puentes están diseñados para garantizar la continuidad de las colectoras y, principalmente, elevarán la altura libre de paso a 5,10 metros, para cumplir con la normativa exigida para el tránsito pesado y de carga.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En los últimos años, este bodegón se volvió una parada obligada para quienes buscan una experiencia distinta.

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene una milanesa con tomate, queso, cebolla caramelizada, panceta y huevo

Inaugurarán una esquina en homenaje a Charly García.

Charly García tendrá su propia esquina en la Ciudad: cuándo y dónde será su inauguración

Las milanesas son ideales para compartir entre dos. 

El bodegón barato de Buenos Aires con un menú distinto: tiene milanesa de calabaza con ensalada

Un pequeño paraje de Azul que conserva su identidad rural y una historia ferroviaria singular.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pequeño pueblo donde se conocen todos y brilla la naturaleza

La localidad de Villa Pardo mantiene su ritmo sereno entre casonas antiguas y calles de tierra.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino fuera del radar para visitar en diciembre 2025

La milanesa napolitana y a caballo son las destacadas del menú.

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene milanesas gigantes y chocotorta

Rating Cero

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

últimas noticias

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 4 de diciembre

Hace 9 minutos
El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Hace 17 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre

Hace 18 minutos
El asado en pleno estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

Ascenso a lo grande: Estudiantes de Río Cuarto prendió la parrilla en plena cancha y el video fue viral

Hace 19 minutos
play

Reclamo de los intendentes a la Legislatura: "Sin financiamiento, vamos a tener muchas dificultades"

Hace 45 minutos