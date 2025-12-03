Cierre total de la Autopista Dellepiane por la demolición de dos puentes: cuando será

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad anunció la interrupción en ambos sentidos de la traza durante todo el fin de semana largo. La medida se debe a la remoción de las estructuras de Piedra Buena y Río Negro. Se dispuso un fuerte operativo de desvíos hacia la General Paz y alternativas internas.

El tráfico en la Ciudad de Buenos Aires enfrentará un fin de semana largo de complejo. El Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño confirmó que la Autopista Dellepiane permanecerá cerrada en su totalidad, en ambos sentidos de circulación, para llevar adelante una obra de alto impacto: la demolición simultánea de dos puentes cruciales.

La intervención, ejecutada por AUSA , tiene como objetivo demoler el viejo puente peatonal de Piedra Buena y el puente vehicular de Río Negro . Este trabajo forma parte del ambicioso plan de renovación y modernización de la traza, que convertirá a la Dellepiane en la primera "Autopista Parque" de la Ciudad , una obra que beneficiará a unos 200.000 vehículos diarios .

Debido a la magnitud de los trabajos, las autoridades viales han establecido desvíos obligatorios y recomendado rutas alternativas, ya que el tránsito se verá afectado tanto para quienes ingresan como para quienes salen de la Ciudad.

Desde allí, se deberá empalmar con la Autopista Perito Moreno y la Autopista 25 de Mayo como ruta principal para acceder al centro.

El tránsito que llegue por la Autopista Riccheri será desviado obligatoriamente hacia la Avenida General Paz .

Los conductores deberán utilizar el mismo corredor de Av. General Paz para acceder a la Autopista Riccheri, pero en sentido inverso.

Cuáles son las alternativas recomendadas para evitar el embotellamiento

Para los conductores que circulen por la zona, las autoridades sugirieron utilizar como alternativas viales la Av. Directorio, Av. San Juan, Av. Independencia, Av. Alberdi, Av. Roca, y el Puente La Noria mediante Av. 27 de febrero y la Autopista 7 Cámpora.

Se demuelen dos puentes: la clave para el avance de la obra

La demolición es necesaria para instalar estructuras más modernas y funcionales. En el caso de Piedra Buena, se montará una pasarela peatonal más larga, adecuada para la futura configuración vial, que incluirá una colectora por debajo.

En cuanto al puente vehicular de Río Negro, será retirado y reemplazado por uno con características acordes al rediseño de la autopista. Esta conexión de Río Negro permanecerá cerrada y como alternativa temporal se podrá utilizar el cruce de Murguiondo hasta su reapertura en abril.

Los nuevos puentes están diseñados para garantizar la continuidad de las colectoras y, principalmente, elevarán la altura libre de paso a 5,10 metros, para cumplir con la normativa exigida para el tránsito pesado y de carga.