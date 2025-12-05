Este es el perfume favorito de Benjamín Vicuña: cuánto sale El actor es fanático de las fragancias, e incluso lanzó su propia línea junto a una marca chilena. Su aroma preferido es único, moderno y con mucha personalidad. + Seguir en







El perfume es parte fundamental del estilo de Benjamín Vicuña. Redes Sociales

Benjamín Vicuña lanzó su propia de línea de perfumes junto a la marca chilena Petrizzio.

La colección incluye fragancias para la noche y el día.

Su favorito personal es B, un perfume unisex, moderno e innovador que combina notas verdes y cedro.

La botella de 100 ml se consigue en plataformas de e-commerce desde $30.000. A lo largo de su carrera, Benjamín Vicuña siempre ha sido un símbolo de elegancia. El actor chileno se destaca por sus looks prolijos y cuidados, y el perfume es parte fundamental de su estilo. De hecho, hasta desarrolló su propia línea de fragancias junto a una marca chilena.

La primera en salir al mercado fue Season One, una fragancia intensa y elegante pensada para la noche. Luego llegó Season Two, diseñada para todos los días, que se destaca por su aroma más fresco, juvenil y relajado. Y, finalmente, lanzó B, su perfume más personal, moderno y unisex.

Vicuña reveló que una de estas fragancias es su favorita y no le puede faltar para completar su look. Fiel a su estilo, se trata de un perfume único, con diseño y personalidad, tan moderno como elegante.

Cuál es el perfume favorito de Benjamín Vicuña Perfume B de Benjamín Vicuña El perfume favorito de Benjamín Vicuña es B, de la línea de fragancias que lanzó en colaboración con Petrizzio, una marca chilena de cosméticos y productos de cuidado personal. Según la descripción oficial, combina frescas notas verdes y acuáticas con la calidez del cedro y "te invita a ser lo que quieras ser".

B es un aroma floral chipre que comienza con notas de salida de pino, melón, pomelo y manzana, para luego llegar a un corazón de lavanda, jengibre, notas acuáticas y lirios de los valles, y terminar con notas de fondo de almizcle, cedro, sándalo, y ámbar.