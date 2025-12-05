Este es el perfume favorito de Benjamín Vicuña: cuánto sale

El perfume es parte fundamental del estilo de Benjamín Vicuña.
Benjamín Vicuña lanzó su propia de línea de perfumes junto a la marca chilena Petrizzio.
La colección incluye fragancias para la noche y el día.
Su favorito personal es B, un perfume unisex, moderno e innovador que combina notas verdes y cedro.
La botella de 100 ml se consigue en plataformas de e-commerce desde $30.000.
A lo largo de su carrera, Benjamín Vicuña siempre ha sido un símbolo de elegancia. El actor chileno se destaca por sus looks prolijos y cuidados, y el perfume es parte fundamental de su estilo. De hecho, hasta desarrolló su propia línea de fragancias junto a una marca chilena.
La primera en salir al mercado fue Season One, una fragancia intensa y elegante pensada para la noche. Luego llegó Season Two, diseñada para todos los días, que se destaca por su aroma más fresco, juvenil y relajado. Y, finalmente, lanzó B, su perfume más personal, moderno y unisex.
Vicuña reveló que una de estas fragancias es su favorita y no le puede faltar para completar su look. Fiel a su estilo, se trata de un perfume único, con diseño y personalidad, tan moderno como elegante.
Cuál es el perfume favorito de Benjamín Vicuña
El perfume favorito de Benjamín Vicuña es B, de la línea de fragancias que lanzó en colaboración con Petrizzio, una marca chilena de cosméticos y productos de cuidado personal. Según la descripción oficial, combina frescas notas verdes y acuáticas con la calidez del cedro y "te invita a ser lo que quieras ser".
B es un aroma floral chipre que comienza con notas de salida de pino, melón, pomelo y manzana, para luego llegar a un corazón de lavanda, jengibre, notas acuáticas y lirios de los valles, y terminar con notas de fondo de almizcle, cedro, sándalo, y ámbar.
Cuánto sale el perfume favorito de Benjamín Vicuña
En Argentina, el perfume B de Benjamín Vicuña puede conseguirse a través de plataformas de e-commerce. A pesar de tratarse de una fragancia de autor, su precio es bastante accesible: parte desde los $12.600 para la botella de 30 ml y, en el caso de la presentación de 100 ml, se consigue desde $30.000. También se vende en set con un after shave a partir de $26.800.