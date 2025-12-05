Qué dijo David Harbour, la estrella de Stranger Things, sobre su divorcio a principio de año El actor repasó cómo lo afectaron los últimos meses y qué lugar ocupan los errores en su desarrollo personal. + Seguir en







Sus declaraciones volvieron a generar interés por su separación y por las tensiones surgidas alrededor de la serie.

Declaraciones recientes del actor reflejan una mirada introspectiva sobre los momentos difíciles que atravesó en su vida personal.

Su separación de Lily Allen volvió a tomar relevancia tras la publicación del nuevo disco de la cantante.

Harbour habló sobre los aprendizajes que dejan los errores, el dolor y las decisiones que marcan un recorrido personal.

Las repercusiones incluyeron rumores y tensiones mediáticas vinculadas a su entorno laboral en “Stranger Things”. David Harbour volvió a estar en el centro del plano mediático al compartir una serie de reflexiones sobre los cambios que atravesó este año. El intérprete de “Stranger Things” abordó el impacto emocional de las decisiones tomadas en su vida privada y profesional, especialmente después de su reciente separación.

El actor dió a entender que los momentos complejos también pueden generar crecimiento, señalando que incluso los tropiezos forman parte del proceso de maduración. Sus comentarios surgieron en medio de los comentarios sobre su relación con Lily Allen y sobre ciertos episodios vinculados al rodaje de la serie que volvieron a estar en discusión pública.

david harbour lily allen Getty Images Cuáles fueron las palabras de David Harbour sobre su divorcio de este año En una entrevista con Esquire España, Harbour fue consultado acerca de si modificaría alguna decisión que tomó en los últimos años, tanto en su carrera como en su intimidad. Respondió que el arrepentimiento es un asunto complejo y que, en su caso, las experiencias dolorosas y los errores forman parte de un recorrido que considera esencial para su desarrollo.

Explicó que, para él, aceptar por completo el propio camino implica reconocer que incluso los momentos incómodos ayudan a construir una visión más amplia de la vida, con aprendizajes, empatía y una conexión más profunda con los demás. Comparó ese trayecto con una estructura frágil, en dónde alterar una pieza, afirmó, implicaría alterar todo lo demás.

Sus comentarios se vinculan a su separación de Lily Allen, con quien contrajo matrimonio en Las Vegas en 2020 y de quien se distanció este año. La artista mencionó que su último álbum tomó inspiración en vivencias compartidas durante la relación, aunque aclaró que no todas las letras reflejan hechos estrictamente literales.