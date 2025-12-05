Lionel Scaloni, tras el sorteo del Mundial 2026: "Es un grupo donde tendremos que dar el máximo"

Uno de los protagonistas del sorteo del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, fue el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni. El DT ingresó con la preciada Copa del Mundo en la ceremonia, y luego brindó sus sensaciones tras conocerse que integrará el Grupo J, con Algeria, Austria y Jordania: "Es un grupo donde tendremos que dar el máximo", expresó.
El líder de la Scaloneta se mostró conforme con la zona que le tocó a la Albiceleste y dio un panorama detallado de cada rival: "Primero Argelia, a su entrenador lo conozco, fue un DT mío, estuve ahora con él, justo antes del sorteo que Vladimir Petkovich, que me dirigió en la Lazio y es un gran entrenador. Es una buena Selección, que creo que tiene grandes jugadores, tiene un semillero muy grande, que nutre también a Francia y a otros países".
Además, añadió: "Austria hizo una gran eliminatoria y es un rival difícil también. Mientras que el más desconocido es Jordania, pero no damos nada por descontado, si llegó ahí por algo será. Los partidos hay que jugarlos y a priori es un grupo que nosotros tenemos que dar el máximo y poder intentar pasar de ronda, que es lo que vamos a intentar".
En cuanto al posible cruce por dieciseisavos y un posible cruce con España o Uruguay, Scaloni expresó: "Es un cruce difícil, pero primero hay que pasar y después ya se verá. La única sensación es que al final lo que toca, toca, no hay nada, no hay nada dedo, no hay nada estipulado, nos hubiera gustado que donde más argentinos haya, pero la realidad es que tocó eso y hay que afrontarlo".
Finalmente, le dio un mensaje a los argentinos, y concluyó: "Vamos a dar el máximo, vamos a intentar hacer lo que hicimos el último Mundial, que es dar todo lo que podemos y no dar una pelota por perdida y creo que ese es un poco lo que lo que vino haciendo esta Selección hasta ahora y después, bueno, la pelota que entre en vez que vaya para afuera".