Esta es la película de Netflix protagonizada por Robin Williams que es furor a pesar del tiempo Esta comedia se estrenó hace casi 30 años, fue un éxito entre la crítica y hoy está más vigente que nunca. Su mensaje es tan transgresor como conmovedor. + Seguir en







Esta es una de las películas más recordadas de Robin Williams.

El catálogo de Netflix está lleno de estrenos y novedades, pero también de clásicos que resisten el paso del tiempo y se mantienen entre los grandes éxitos de la plataforma. Este es el caso de una película protagonizada por Robin Williams que es furor a pesar de que tiene ya casi 30 años.

Se trata de La jaula de las locas, la exitosa remake de la producción francesa La cage aux folles (1978) que, a su vez, está basada en la obra de teatro del mismo nombre. La película se estrenó en cines en 1996 y recibió excelentes críticas por su historia, que derribaba muchas barreras y estereotipos.

El foco de la historia es una pareja gay que debe fingir, por una noche, que es una tradicional familia heterosexual. Las absurdas y desopilantes situaciones que surgirán durante la cena son una reflexión sobre el concepto de familia, la aceptación, los valores y los prejuicios.

La jaula de las locas Netflix Netflix: sinopsis de La jaula de las locas Armand es el dueño de The Birdcage, un club de drag queens en South Beach, y está en pareja hace muchos años con Albert, la estrella del show. La pareja es abiertamente gay, pero esto resulta ser un problema cuando Val, el hijo de Armand, les anuncia que se va a casar.

El padre de Barbara, la novia de Val, es un senador republicano conocido por sus estrictos códigos morales y su concepto de familia tradicionalista y conservador. Cuando insiste en conocer a los padres de su futuro yerno antes de anunciar la boda, Armand y Albert tendrán que montar un show para engañarlo.

Tráiler de La jaula de las locas Embed - LA JAULA DE LOS PÁJAROS 1996 trailer subtitulado Reparto de La jaula de las locas Robin Williams como Armand Goldman.

Nathan Lane como Albert.

Gene Hackman como el senador Kevin Keeley.

Dianne Wiest como Louise Keeley.

Dan Futterman como Val Goldman.

Calista Flockhart como Barbara Keeley.

Hank Azaria como Agador.

Christine Baranski como Katherine.