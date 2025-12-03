3 de diciembre de 2025 Inicio
El bodegón barato de Buenos Aires que tiene una milanesa con tomate, queso, cebolla caramelizada, panceta y huevo

El local cuenta con porciones abundantes y un clima familiar en cada una de sus varias sucursales. En su carta, la milanesa es protagonista absoluta dentro de una experiencia gastronómica clásica y accesible.

En los últimos años

  • El Antojo suma fama con sus platos XL, estética de bodegón y milanesas recargadas que se viralizan en redes.
  • Ofrece una experiencia casera y abundante que atrae porciones enormes, ambiente barrial y precios accesibles.
  • Tiene sedes en Villa del Parque, Núñez y Caballito, todas con la misma impronta tradicional.
  • Su carta destaca milanesas icónicas, versiones especiales y opciones inspiradas en figuras populares.

La popularidad de El Antojo sigue creciendo en la Ciudad de Buenos Aires entre los fanáticos de la comida con porciones grandes y con sabor casero. Este lugar se destaca por sus porciones gigantes y sus versiones recargadas de los platos más tradicionales. Un ejemplo es su milanesa cubierta de queso, panceta, salsa y hasta huevos fritos en forma de corazón, que da cuenta a la perfección el estilo exagerado y atractivo que convirtió al local en un fenómeno viral.

En los últimos años, este bodegón se volvió una parada obligada para quienes buscan una experiencia distinta dentro de la gastronomía popular, con platos XL, precios accesibles y ese espíritu barrial que remite a las mesas familiares de los domingos. Esa combinación lo llevó a posicionarse como uno de los lugares más comentados en redes sociales y recomendaciones de boca en boca.

El antojo milanesa

Dónde queda El Antojo

El Antojo cuenta con tres sedes distribuidas en barrios clave de la ciudad: Villa del Parque (Tinogasta 3174), Núñez (Manuel Ugarte 1699) y Caballito (Av. Pedro Goyena 583). Cada local mantiene el espíritu original del bodegón, con la misma propuesta de platos abundantes y ambiente tradicional.

Qué puedo pedir en El Antojo

El menú ofrece una variedad enorme, aunque la estrella indiscutida es la milanesa. Algunas de sus versiones más reconocidas son:

  • Especial
  • De la Casa
  • Americana
  • Porteña
  • Calabresa
  • Picantojo
  • Napolitana
  • Cuatro Quesos

Además, sorprenden con opciones inspiradas en figuras populares como Luck Ra o José Luis Chilavert, que se volvieron virales por sus combinaciones fuera de lo común. La carta se completa con entradas abundantes, clásicos de bodegón, carnes, pastas, postres generosos y una atención que destaca por su rapidez.

Milanesa napolitana de El Antojo

Cómo llegar a El Antojo

Acceder a cualquiera de sus sucursales es muy sencillo. En Villa del Parque, está a pocos minutos de la estación del tren San Martín; en Núñez, se encuentra cerca de la línea Mitre; y en Caballito, está próximo al subte de la línea A.

