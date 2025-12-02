El bodegón barato de Buenos Aires con un menú distinto: tiene milanesa de calabaza con ensalada

Ubicado en uno de los barrios más queridos de la ciudad, se consolida como una opción imperdible para quienes buscan un lugar para comer bien, abundante y a buen precio.

Si hay un barrio conocido por sus bodegones, ese es Boedo . En la Zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires, se desprende una oferta de lugares que hacen honor a la cocina argentina con recetas clásicas y propuestas para todos los gustos.

En una centenaria esquina del barrio porteño, se encuentra La Pituca de Boedo . Con el rojo vibrante de las paredes de su entrada, atrae a nuevos comensales que después de probar sus platos, vuelven por más.

Este lugar apuesta por la comida casera de verdad: carnes, pastas y platos de olla que conquistan paladares y corazones. Tiene un menú variado, con propuestas vegetarianas , y con porciones perfectas para compartir.

La Pituca de Boedo se encuentra en una esquina neurálgica del barrio en Inclán 3901, CABA . Se destaca como un espacio cálido y con una ambientación que rinde homenaje a la cultura de bodegón. Es ideal para reuniones familiares o con amigos.

Su plato estrella son las costillitas de cerdo a la riojana.

La carta es extensa y abundante. Al igual que en todo bodegón, las milanesas son protagonistas. Se destacan las versiones a la Napolitana o a la Fugazzeta , pero también, hay milanesa de calabaza , para quienes buscan una propuesta vegetariana o probar nuevos sabores.

En su menú de verano, destaca su propuesta de ensaladas especiales como “Pulpeta Pituca”, que incluye rúcula, tomates secos, cherrys, jamón crudo y aceite de albahaca, o la de langostinos rebozados en panko con mix de verdes, mango y palta.

La pituca Instagram @lapitucadeboedo

Un clásico muy recomendado por los comensales, son las costillitas de cerdo a la riojana. Uno de los platos más aclamados, que se acompaña con morrones salteados, arvejas, jamón cocido, papas españolas y dos huevos fritos. Se sirve en una porción contundente, ideal para compartir.

Sus postres son igual de abundantes que sus platos. Su carta de dulces se compone por clásicos como queso y dulce, flan, budín de pan, Don Pedro, panqueques, entre otros.

Cómo llegar a La Pituca de Boedo

La ubicación en la esquina de Inclán y Castro resulta un punto estratégico para llegar desde distintas partes de la Ciudad. Está a pocas cuadras de la Autopista 25 de Mayo, lo que facilita el acceso a quienes viajan en auto hasta el lugar.

Varias líneas de colectivo tienen paradas cercanas al cruce de las calles Inclán, Castro y la Avenida Boedo, que hacen conexión desde distintos puntos de la ciudad. Algunas de ellas son: 160, 15, 75, 23, 164, entre otras.

Para quienes prefieran viajar en Subte, la estación más cercana es Inclán (Línea H), que está a aproximadamente 1,5 km del lugar. Por lo cual es recomendable hacer conexión con algún colectivo que circule por la Avenida Pavón.