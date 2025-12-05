Este lugar está en el corazón de Buenos Aires y será el Callejón Diagon por unos días: cuál es el homenaje a Harry Potter Una feria temática llegará a Caballito con ambientación inspirada en la saga. Habrá actividades, premios y productos oficiales en un espacio abierto a toda la comunidad. Por + Seguir en







El pasaje Juan B. Ambrosetti 740 será intervenido el sábado 6 y domingo 7 de diciembre.

Un pasaje de Caballito tendrá una ambientación especial inspirada en el Callejón Diagon por dos días.

El espacio contará con decoración temática, efectos invernales y música del universo creado por J. K. Rowling.

Habrá juegos, trivias y actividades para fanáticos, además de premios y propuestas interactivas.

La feria incluirá merchandising oficial y entrada libre, con acceso para todo público. Estas fiestas traerán una propuesta diferente al barrio de Caballito, donde un pasaje será adaptado para recrear la atmósfera del emblemático Callejón Diagon. El evento forma parte de una iniciativa navideña pensada para quienes disfrutan del universo mágico creado por J. K. Rowling y buscan una experiencia inmersiva en plena Ciudad de Buenos Aires.

La actividad es organizada por Libria Store, una librería temática reconocida por su trabajo en ambientaciones inspiradas en la saga. La idea es convertir el espacio en un punto de encuentro con estética mágica, propuestas interactivas y una puesta visual pensada para todas las edades.

Con entrada libre, el pasaje abrirá sus puertas durante un fin de semana completo, ofreciendo un recorrido con detalles cuidadosamente diseñados, juegos grupales y productos oficiales que suelen atraer a quienes coleccionan objetos del Mundo Mágico.

El pasaje Juan B. Ambrosetti 740 será intervenido el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, entre las 15 y las 20, con acceso gratuito y sin necesidad de registrarse previamente. La organización confirmó que la galería estará totalmente ambientada para recordar la estética del Callejón Diagon, con decoraciones festivas, nieve artificial y las melodías más reconocidas de la franquicia.

Las actividades incluirán trivias y desafíos para evaluar cuánto saben los asistentes sobre la historia, los personajes y los elementos más icónicos del Mundo Mágico. Quienes logren los mejores resultados podrán llevarse regalos especiales preparados para la ocasión.

Libria Store navidad harry potter Libria Store Dentro del local de Libria Store, quienes asistan encontrarán una selección de merchandising oficial, como varitas, prendas, accesorios y piezas coleccionables pensadas para seguidores de todas las edades. También se sugiere asistir con tiempo, ya que la feria suma distintos sectores y no se suspende por lluvia.