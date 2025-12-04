4 de diciembre de 2025 Inicio
La cafetería de Buenos Aires con osos de peluche que te hacen compañía

Este lugar se destaca por servir un buen café, su rica pastelería y un ambiente acogedor con una propuesta innovadora y divertida.

Se ubica en el corazón de Recoleta

Se ubica en el corazón de Recoleta, en CABA. 

  • Café Rivero se encuentra en Recoleta y destaca por tener sillas ocupadas por osos de peluche gigantes.
  • Se especializa en café de calidad, pastelería artesanal y opciones de brunch.
  • Abre todos los días, de lunes a viernes de 7 a 21, y fines de semana de 8 a 21.
  • Su ubicación es muy accesible en Subte y con numerosas líneas de colectivo.

La propuesta cafetera en Buenos Aires no deja de sorprender. En el corazón de Recoleta, un barrio porteño conocido por su elegancia clásica y su historia, existe una hermosa esquina en la que siempre hay alguna silla ocupada, no por personas sino por osos de peluche.

La idea de Café Rivero es audaz y simple: combatir la soledad y añadir una cuota de calidez y diversión a la experiencia de tomar el té o el café. Lo que ofrece este lugar es un ambiente verdaderamente entrañable.

Mientras uno se deleita con un café con leche espumosa acompañado de medialunas recién horneadas o alguna de las tortas artesanales que exhibe su vitrina, el oso gigante a un lado de la mesa despierta un sentimiento de nostalgia infantil y confort, y no deja a nadie sin una buena compañía.

Dónde queda Café Rivero

Café Rivero se encuentra en el elegante barrio de Recoleta, sobre una de las avenidas principales de la zona. El lugar está en una esquina, en Av. Pueyrredón 1205, CABA. Se encuentra abierto de lunes a viernes de 7 a 21 horas y sábados y domingos de 8 a 21 horas.

Qué puedo pedir en Café Rivero

Café rivero 2

El lugar se especializa en café de calidad y pastelería artesanal, ideal para una merienda completa o un brunch. Además de las opciones clásicas de cafetería para acompañar el café o té, como las infalibles medialunas, se pueden encontrar tortas como el Rogel, y la Marquise con frutos rojos, o la tradicional chocotorta, entre más opciones.

Café Rivero también ofrece en su carta una clásica pieza de la pastelería francesa: el eclair. Estos pueden ser rellenos de crema pastelera, nutella, chantilly o pistacho, siendo este último el favorito del momento.

Para quienes prefieren una propuesta salada, cuentan con opciones de brunch como Avocado Toast con huevo y croissant de jamón y queso. Quienes quieren ir a almorzar, los bagels y focaccias son una excelente opción, además de las ensaladas y tartas que tiene el menú.

Cómo llegar a Café Rivero

Su ubicación es muy accesible, ya sea en auto, colectivo o subte. Lo que deben tener en cuenta quienes vayan en vehículo particular es la dificultad para estacionar cerca del lugar, ya que es una zona muy transitada, especialmente los días de semana.

En subte, se puede llegar muy fácil, a través de la Línea D, bajando en la estación Pueyrredón o en la Línea H, bajando en la estación Córdoba o Santa Fe. Luego, es necesario caminar alrededor de 300 metros hasta el lugar.

Al estar cerca de avenidas importantes de la Ciudad, circulan varios colectivos por la zona; algunas de las líneas con estaciones cercanas son: 118, 62, 64, 68, 41, 99, 106, entre otras.

