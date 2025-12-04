Cayó un helicóptero en una cancha de tenis del excircuito KDT: los tres tripulantes están a salvo

4 de diciembre de 2025 Inicio
La aeronave se precipitó en medio del complejo deportivo, en el barrio porteño de Palermo: los tres tripulantes resultaron con heridas, pero están fuera de peligro.

Dos pasajeros y su piloto resultaron heridos tras la caída de un helicóptero en el Parque Manuel Belgrano (excircuito KDT), en el barrio porteño de Palermo, en el medio de una cancha de tenis. El personal del SAME concurrió enseguida al lugar y asistió a las víctimas, quienes se encuentran fuera de peligro.

El accidente ocurrió en las canchas de tenis de Jerónimo Salguero al 3498, entre Padre Carlos Mugica y Chonino, cuando la aeoronave se precipitó rápidamente en la zona, dejando el cuerpo del helicóptero partido, con vidrios rotos sobre el complejo. Se desplegó un operativo con 12 móviles policiales, coordinando el procedimiento y asegurando el perímetro.

Según la información brindada por las autoridades, los tres ocupantes –dos hombres y una mujer– lograron salir de la aeronave y se encuentran conscientes. Fueron trasladados al Hospital Fernández. También explicaron que “el piloto es el que presenta lesiones graves”, mientras que el pasajero sufrió politraumatismos y la mujer no presentaría heridas.

Las causas del accidente todavía no fueron informadas y la zona permanece bajo resguardo mientras se realizan las pericias correspondientes.

Tragedia en Villa Devoto: una joven murió aplastada por un andamio

