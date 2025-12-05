5 de diciembre de 2025 Inicio
La reacción de un campeón del mundo tras el sorteo del Mundial: "Son tres rivales ganables"

Uno de los jugadores argentinos que se consagró en Qatar 2022 vivió el sorteo en su stream y brindó sus sensaciones tras conocerse el grupo que le tocó a la Albiceleste.

Argentina integrará un grupo accesible.

Scaloni se mostró conforme con el grupo que le tocó.
Scaloni, tras el sorteo del Mundial 2026: "Es un grupo donde tendremos que dar el máximo"

Se trata de Nicolás Tagliafico, que actualmente juega en el Lyon de Francia, y compartió con sus fanáticos las sensaciones de un grupo, a priori, accesible para la Albiceleste: "Argentina, Austria, Argelia y Jordania. Nada de grupo de la muerte, la verdad. Al final decíamos Japón, Noruega y todo lo contrario. Ahí está todo, debo admitir que me hubiese gustado enfrentar a Japón y a otro, pero bueno".

Además, agregó: "¿Opiniones? Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables. Hay que ver también después, con quién podríamos enfrentarnos. El grupo de España te enfrentas después. Está muy parejo todo, no hay un grupo de la muerte creo".

El lateral izquierdo reaccionó uno a uno a los rivales de Argentina, a medida que su nombre aparecía en cada bola. Al momento de Austria, Taglia se limitó a bromear: “Creo que nadie le pegó a que nos tocaba, no lo vi en ningún lugar, ja“. Luego, al conocer a Argelia, se puso más serio. “Vamos con Argelia, duro, tiene buenos e interesantes jugadores. Tienen a Mahrez, por ejemplo, que es el más conocido“, en relación al exjugador del Manchester City.

Una vez finalizado el sorteo, el defensor concluyó. “Nosotros estamos muy bien. Nos tienen mucho respeto. Pero ojo que en cada Mundial hay sorpresas. Vamos a ver cómo queda todo”, cerró.

