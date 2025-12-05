La reacción de un campeón del mundo tras el sorteo del Mundial: "Son tres rivales ganables" Uno de los jugadores argentinos que se consagró en Qatar 2022 vivió el sorteo en su stream y brindó sus sensaciones tras conocerse el grupo que le tocó a la Albiceleste. Por + Seguir en







Argentina integrará un grupo accesible. @Argentina

La Selección argentina comenzará su defensa del título en el Mundial 2026, donde integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Y uno de los campeones del mundo fue el primero en reaccionar al sorteo de FIFA en Washington DC, en su canal de Twitch: "Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables", expresó.

Se trata de Nicolás Tagliafico, que actualmente juega en el Lyon de Francia, y compartió con sus fanáticos las sensaciones de un grupo, a priori, accesible para la Albiceleste: "Argentina, Austria, Argelia y Jordania. Nada de grupo de la muerte, la verdad. Al final decíamos Japón, Noruega y todo lo contrario. Ahí está todo, debo admitir que me hubiese gustado enfrentar a Japón y a otro, pero bueno".

Además, agregó: "¿Opiniones? Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables. Hay que ver también después, con quién podríamos enfrentarnos. El grupo de España te enfrentas después. Está muy parejo todo, no hay un grupo de la muerte creo".

El lateral izquierdo reaccionó uno a uno a los rivales de Argentina, a medida que su nombre aparecía en cada bola. Al momento de Austria, Taglia se limitó a bromear: "Creo que nadie le pegó a que nos tocaba, no lo vi en ningún lugar, ja". Luego, al conocer a Argelia, se puso más serio. "Vamos con Argelia, duro, tiene buenos e interesantes jugadores. Tienen a Mahrez, por ejemplo, que es el más conocido", en relación al exjugador del Manchester City.