Pasó por la Selección Argentina y ahora quiere jugar con Messi en Inter Miami

El jugador está buscando club para la próxima temporada y, aunque su prioridad es quedarse en Argentina, adelantó que haría una excepción para volver a compartir plantel con la Pulga.

A este futbolista le encantaría jugar con Messi otra vez.

  • Darío "Pipa" Benedetto está sin club desde octubre, cuando rescindió su contrato con Newell's.
  • Aunque pensó en retirarse, adelantó que está buscando equipo para 2026.
  • Su prioridad es quedarse en el fútbol argentino.
  • La única excepción la haría por el Inter Miami, donde juega Lionel Messi.

De la mano de Lionel Messi, el Inter Miami buscará cerrar el año gritando campeón por primera vez en la MLS, para lo cual tendrá que derrotar a Vancouver Whitecaps en la final del sábado 6 de diciembre. Y aunque aún no comenzó el mercado de pases, un ex Selección argentina anunció que quiere sumarse al equipo.

La ventana de transferencias se abrirá oficialmente a mediados de enero, ya con la temporada finalizada, y será la oportunidad para que el club de Miami busque refuerzos de categoría. Una de las opciones es el alemán Timo Werner, pero también se autopostuló Darío "Pipa" Benedetto.

El delantero está sin club desde que rescindió su contrato con Newell's a fines de octubre, pero aclaró que no tiene intenciones de dejar el fútbol. "Voy a inclinarme por clubes que no tengan quilombos, porque los últimos años me la pasé renegando. Tengo ganas de disfrutar", aseguró a ESPN.

Darío Benedetto en Olimpia

Si bien indicó que su intención es quedarse en Argentina, afirmó que haría una excepción para volver a jugar con Messi, con quien compartió plantel en la Selección durante las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. "Si me llama para jugar en Inter Miami, voy en bicicleta", bromeó.

Pipa Benedetto reconoció que pensó en retirarse

Darío Benedetto se fue de Boca en julio de 2024, después de que el entrenador Diego Martínez lo relegara por problemas de indisciplina. Después de eso tuvo breves experiencias en Querétaro y Olimpia, donde no pudo anotar ningún gol, y un paso decepcionante por Newell’s. Incluso reconoció que pensó en retirarse.

"Me hartaron ciertas mañas que agarró el fútbol de hoy. Quilombos, negocios, no importa. Pero siempre me va a gustar, porque le estoy muy agradecido al fútbol. No puedo creer la carrera que logré hacer. Ahora casi me retiro. Pero me propuse a mí mismo, haciendo terapia, estirarlo un poquito más y retirarme bien", sostuvo.

