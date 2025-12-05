Esta película está basada en una novela oriental y llegó a Netflix: de cuál se trata y por qué es furor

Las Películas de Netflix que están en el Top a nivel mundial
La llegada de nuevas Películas de origen oriental al catálogo de Netflix suelen despertar rápidamente el interés del público y la crítica. Basada en una novela reconocida, esta vez la producción se suma a la lista de títulos asiáticos que lograron trascender fronteras y conquistar audiencias globales a partir de historias potentes y narrativas poco convencionales.
El film toma como punto de partida una obra literaria que ya contaba con prestigio en su país de origen, y propone una adaptación cuidada, fiel al clima y a los conflictos que le dieron identidad al libro. El furor que genera La chica zurda se explica por la combinación entre una historia atrapante, una adaptación respetuosa del material original y el creciente interés del público por producciones orientales.
Sinopsis de La chica zurda, el estreno de Netflix que es furor
La sinópsis oficial remarca lo siguiente: I-Jing se muda a Taipéi con su madre y su hermana mayor. Su madre, Shu-Fen, abre un puesto de comida en el mercado nocturno y tiene que lidiar con la enfermedad terminal de su exmarido. Su hermana mayor, I-Ann, trabaja en una sospechosa tienda de nueces de betel y se acuesta con el dueño. Cada una a su manera, tendrán que adaptarse a este nuevo entorno para llegar a fin de mes y conseguir mantener la unidad familiar.