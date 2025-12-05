Esta película está basada en una novela oriental y llegó a Netflix: de cuál se trata y por qué es furor Con una estética particular y un ritmo que se aparta de los códigos tradicionales de Hollywood, la película invita a una experiencia diferente. + Seguir en







La llegada de nuevas Películas de origen oriental al catálogo de Netflix suelen despertar rápidamente el interés del público y la crítica. Basada en una novela reconocida, esta vez la producción se suma a la lista de títulos asiáticos que lograron trascender fronteras y conquistar audiencias globales a partir de historias potentes y narrativas poco convencionales.

El film toma como punto de partida una obra literaria que ya contaba con prestigio en su país de origen, y propone una adaptación cuidada, fiel al clima y a los conflictos que le dieron identidad al libro. El furor que genera La chica zurda se explica por la combinación entre una historia atrapante, una adaptación respetuosa del material original y el creciente interés del público por producciones orientales.

Sinopsis de La chica zurda, el estreno de Netflix que es furor chica zurda La sinópsis oficial remarca lo siguiente: I-Jing se muda a Taipéi con su madre y su hermana mayor. Su madre, Shu-Fen, abre un puesto de comida en el mercado nocturno y tiene que lidiar con la enfermedad terminal de su exmarido. Su hermana mayor, I-Ann, trabaja en una sospechosa tienda de nueces de betel y se acuesta con el dueño. Cada una a su manera, tendrán que adaptarse a este nuevo entorno para llegar a fin de mes y conseguir mantener la unidad familiar.

Tráiler de La chica zurda Embed - LA CHICA ZURDA Trailer (2025) SUBTITULADO / Left-Handed Girl Trailer | [HD] Netflix Reparto de La chica zurda Ma Shih-yuan como I-Ann

como I-Ann Janel Tsai como Shu-Fen

como Shu-Fen Nina Ye como I-Jing

como I-Jing Brando Huang

Hsia Teng-hung

Akio Chen como Grandfather

como Grandfather Blaire Chang como Xiao-hong

como Xiao-hong Xin-Yan Chao como Grandmother