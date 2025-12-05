Paso a paso, cómo lograr el Halo LUX de Rosalía en el pelo El peinado de la cantante española complementa el estilo de su nuevo disco: sensible y romántico, pero a la vez poderoso y transgresor. El paso a paso para hacerlo en casa o pedírselo al peluquero. + Seguir en







Rosalía eligió un original estilo para su cabello. Redes sociales

Rosalía marca tendencia con un peinado inspirado en su último disco, el Halo LUX.

Se trata de un círculo decolorado en la coronilla que imita las aureolas de los santos católicos.

Puede hacerse en casa o pedírselo a un peluquero para un acabado más profesional.

Es importante decolorar un círculo perfecto y usar los métodos de protección adecuados. El nuevo disco de Rosalía, LUX, es un éxito a nivel mundial. La cantante española se encargó de mostrar a través de su estilo que esta es una nueva etapa, más madura y arriesgada. Lo hizo con looks románticos y etéreos, pero fuertes a la vez; mucho color blanco, y un llamativo halo en el pelo.

Este peinado es sencillo pero llamativo, y está inspirado en el tradicional halo dorado que suele aparecer en las representaciones de los santos católicos. Es un símbolo de fuerza, pureza y muestra cómo se puede lograr un estilo distintivo sin necesidad de recursos exagerados.

El Halo LUX se volvió tendencia apenas Rosalía empezó a lucirlo en público. Muchos fans e influencers se lanzaron a imitarlo y subieron tutoriales a redes sociales, explicando el paso a paso para que puedas hacerlo en tu casa o llevar el pedido a un peluquero de confianza.

Pelo Rosalia @serpiente.es Cómo hacer el Halo LUX de Rosalía en el pelo Este es el paso a paso que el equipo de Rosalía llevó adelante para hacerle el famoso Halo LUX en el pelo: