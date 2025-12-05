Paso a paso, cómo lograr el Halo LUX de Rosalía en el pelo

Rosalía eligió un original estilo para su cabello.
Rosalía marca tendencia con un peinado inspirado en su último disco, el Halo LUX.
Se trata de un círculo decolorado en la coronilla que imita las aureolas de los santos católicos.
Puede hacerse en casa o pedírselo a un peluquero para un acabado más profesional.
Es importante decolorar un círculo perfecto y usar los métodos de protección adecuados.
El nuevo disco de Rosalía, LUX, es un éxito a nivel mundial. La cantante española se encargó de mostrar a través de su estilo que esta es una nueva etapa, más madura y arriesgada. Lo hizo con looks románticos y etéreos, pero fuertes a la vez; mucho color blanco, y un llamativo halo en el pelo.
Este peinado es sencillo pero llamativo, y está inspirado en el tradicional halo dorado que suele aparecer en las representaciones de los santos católicos. Es un símbolo de fuerza, pureza y muestra cómo se puede lograr un estilo distintivo sin necesidad de recursos exagerados.
El Halo LUX se volvió tendencia apenas Rosalía empezó a lucirlo en público. Muchos fans e influencers se lanzaron a imitarlo y subieron tutoriales a redes sociales, explicando el paso a paso para que puedas hacerlo en tu casa o llevar el pedido a un peluquero de confianza.
Cómo hacer el Halo LUX de Rosalía en el pelo
Este es el paso a paso que el equipo de Rosalía llevó adelante para hacerle el famoso Halo LUX en el pelo:
Preparar el pelo: debe estar seco y sin residuos de productos. La persona que vaya a hacer el trabajo, sin importar si es en casa o en una peluquería, debe usar guantes y una capa protectora, y el lugar tiene que estar bien ventilado.
Delimitar la corona: con un peine de punta, separá un círculo en la parte superior de la cabeza, justo donde querés el halo. Dejá libres los laterales y la parte posterior, y distribuí el pelo de manera uniforme. El objetivo es que sea un círculo lo más perfecto posible.
Aplicar la decoloración: prepará el decolorante siguiendo las instrucciones del envase y aplicá la mezcla únicamente sobre el círculo, saturando bien el mechón y evitando que entre en contacto directo con el cuero cabelludo. Seguí estrictamente la forma del aro, ni más ni menos.
Vigilar y matizar el tono: el tiempo de exposición depende del color base de tu pelo. Por las dudas, revisá de vez en cuando; suele llevar entre 15 y 35 minutos. Si sentís ardor o irritación, retiralo de inmediato. Una vez que llegue al tono deseado, aclará con abundante agua tibia y lavá con champú suave. Si aparecen reflejos amarillos, se pueden neutralizar con un matizador violeta.