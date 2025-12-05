IR A
Paso a paso, cómo lograr el Halo LUX de Rosalía en el pelo

El peinado de la cantante española complementa el estilo de su nuevo disco: sensible y romántico, pero a la vez poderoso y transgresor. El paso a paso para hacerlo en casa o pedírselo al peluquero.

Rosalía eligió un original estilo para su cabello.

Rosalía eligió un original estilo para su cabello.

  • Rosalía marca tendencia con un peinado inspirado en su último disco, el Halo LUX.
  • Se trata de un círculo decolorado en la coronilla que imita las aureolas de los santos católicos.
  • Puede hacerse en casa o pedírselo a un peluquero para un acabado más profesional.
  • Es importante decolorar un círculo perfecto y usar los métodos de protección adecuados.

El nuevo disco de Rosalía, LUX, es un éxito a nivel mundial. La cantante española se encargó de mostrar a través de su estilo que esta es una nueva etapa, más madura y arriesgada. Lo hizo con looks románticos y etéreos, pero fuertes a la vez; mucho color blanco, y un llamativo halo en el pelo.

Este peinado es sencillo pero llamativo, y está inspirado en el tradicional halo dorado que suele aparecer en las representaciones de los santos católicos. Es un símbolo de fuerza, pureza y muestra cómo se puede lograr un estilo distintivo sin necesidad de recursos exagerados.

El Halo LUX se volvió tendencia apenas Rosalía empezó a lucirlo en público. Muchos fans e influencers se lanzaron a imitarlo y subieron tutoriales a redes sociales, explicando el paso a paso para que puedas hacerlo en tu casa o llevar el pedido a un peluquero de confianza.

Pelo Rosalia

Cómo hacer el Halo LUX de Rosalía en el pelo

Este es el paso a paso que el equipo de Rosalía llevó adelante para hacerle el famoso Halo LUX en el pelo:

  • Preparar el pelo: debe estar seco y sin residuos de productos. La persona que vaya a hacer el trabajo, sin importar si es en casa o en una peluquería, debe usar guantes y una capa protectora, y el lugar tiene que estar bien ventilado.
  • Delimitar la corona: con un peine de punta, separá un círculo en la parte superior de la cabeza, justo donde querés el halo. Dejá libres los laterales y la parte posterior, y distribuí el pelo de manera uniforme. El objetivo es que sea un círculo lo más perfecto posible.
  • Aplicar la decoloración: prepará el decolorante siguiendo las instrucciones del envase y aplicá la mezcla únicamente sobre el círculo, saturando bien el mechón y evitando que entre en contacto directo con el cuero cabelludo. Seguí estrictamente la forma del aro, ni más ni menos.
  • Vigilar y matizar el tono: el tiempo de exposición depende del color base de tu pelo. Por las dudas, revisá de vez en cuando; suele llevar entre 15 y 35 minutos. Si sentís ardor o irritación, retiralo de inmediato. Una vez que llegue al tono deseado, aclará con abundante agua tibia y lavá con champú suave. Si aparecen reflejos amarillos, se pueden neutralizar con un matizador violeta.

