Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer tallarines

Dos locales históricos mantienen vivo el espíritu de la cocina italiana con platos abundantes y un ambiente cargado de identidad.

Por
Dos bodegones clave para entender la cocina porteña clásica.

Dos bodegones clave para entender la cocina porteña clásica.

  • Spiagge di Napoli sirve porciones abundantes de fideos al fierrito y tallarines, con esperas que suelen superar los 30 minutos en horario nocturno.
  • En Il Matterello, los tallarines y tagliatelle se elaboran de manera artesanal siguiendo recetas familiares con más de 30 años de historia.
  • Ambos bodegones mantienen una producción diaria de pastas frescas, con un promedio de más de 20 kg por jornada en días de alta demanda.
  • Las dos casas gastronómicas se ubican en barrios históricos: Almagro (Spiagge di Napoli) y La Boca (Il Matterello), zonas con fuerte herencia italiana.

Los tallarines ocupan un lugar central dentro de la identidad porteña y, en ese universo, dos bodegones se destacan por encima del resto: Spiagge di Napoli, en Almagro, e Il Matterello, en La Boca. Ambos sostienen una tradición que combina recetas transmitidas por generaciones, producción diaria de pastas y un estilo que mantiene vigente la herencia italiana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En estos locales, las pastas se preparan con métodos artesanales y porciones generosas que responden a un público habituado a los platos abundantes. Cada casa conserva su propio carácter: en Spiagge di Napoli domina la energía intensa y el ritmo acelerado del bodegón clásico, mientras que en Il Matterello prevalece un ambiente más familiar, donde las técnicas heredadas son el corazón de la propuesta.

A pesar de sus diferencias, los dos lugares comparten un punto en común: la defensa de una cocina simple y reconocible, donde los tallarines, en sus distintas variantes, se transforman en protagonistas indiscutidos. Esa coherencia gastronómica y la continuidad de sus recetas consolidaron a ambos bodegones como referencias dentro del mapa porteño para quienes buscan pastas tradicionales bien ejecutadas.

Spiagge Di Napoli
Spiagge Di Napoli ofrece tallarines al fierrito en porciones abundantes que lo convirtieron en un clásico de Almagro.

Spiagge Di Napoli ofrece tallarines al fierrito en porciones abundantes que lo convirtieron en un clásico de Almagro.

Spiagge Di Napoli

En Almagro, Spiagge Di Napoli sostiene desde hace años un espíritu de bodegón clásico, dominado por el ruido, la cercanía entre mesas y una atmósfera de barrio que rara vez se encuentra vacía. Las paredes cargadas de botellas, mapas y referencias italianas refuerzan un estilo que no necesita artificios para destacarse. A esto se suma el movimiento constante de comensales, un flujo que obliga a esperar en la vereda mientras los platos, sobre todo los tallarines, verdaderas estrellas de la casa, salen de la cocina a ritmo acelerado.

Los tallarines al fierrito son el emblema indiscutido del lugar: masa fresca, textura firme y un volumen generoso que define la identidad del bodegón. Suelen servirse con albóndigas, una combinación que resume la esencia del restaurante: abundancia, sabor casero y una dedicación que se siente en cada bocado. Spiagge Di Napoli también ofrece una amplia variedad de opciones, desde estofados clásicos hasta presentaciones por kilo pensadas para grupos numerosos, pero es la pasta al fierrito la que mantiene viva la fidelidad de su clientela. Su dirección es Av. Independencia 3527.

Il Matterello

En La Boca, Il Matterello representa otra vertiente de la cocina italiana, marcada por la tradición familiar y la elaboración artesanal. Sus pastas nacieron del trabajo de Carmela y Juan Bautista, quienes transformaron un antiguo conventillo en un restaurante que, con el tiempo, se volvió punto de encuentro para artistas, deportistas, políticos y referentes culturales. La técnica heredada continúa vigente gracias a sus hijos, que mantienen intactas las recetas originales.

Il Matterello
Il Matterello se destaca por sus tagliatelle caseros y una tradición familiar que define la cocina del barrio de La Boca.

Il Matterello se destaca por sus tagliatelle caseros y una tradición familiar que define la cocina del barrio de La Boca.

Si bien toda su carta tiene prestigio, son los tallarines caseros, especialmente los tagliatelle con ragú, los que mejor expresan la identidad del restaurante. La masa fina, el corte preciso y las salsas elaboradas a fuego lento construyen un plato que combina tradición y calidez familiar. Completan la propuesta ravioles con tuco y estofado y tortelli de espinaca con manteca quemada, pero los tallarines son el sello más representativo de la casa. Ubicado en Martín Rodríguez 517, este bodegón mantiene un fuerte vínculo con su comunidad y conserva historias que atraviesan generaciones.

