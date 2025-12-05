5 de diciembre de 2025 Inicio
El destino con gastronomía gauchesca cerca de Buenos Aires para conocer el finde largo de diciembre 2025

Es un punto histórico de la provincia. Tiene una laguna, un museo y parrillas a cielo abierto.

Un destino perfecto para el turismo rural y gastronómico. 

  • Navarro es la cabecera del partido homónimo, ubicada a solo 120 km de CABA.
  • Su gastronomía se centra en la tradición gaucha con asados criollos y productos de campo .
  • El principal atractivo natural es la Laguna de Navarro, ideal para navegar, acampar y hacer picnics.
  • Se llega desde CABA por la Autopista del Oeste (RN 7) y luego por la Ruta Provincial 47.

Cerca de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran varios pueblos con propuestas gastronómicas muy interesantes, ideal para hacer una escapada en el día y disfrutar de un almuerzo campestre.

La gastronomía de Navarro es un reflejo fiel de la tradición gaucha y la cocina de la Pampa Húmeda. Son platos sencillos, porciones abundantes y todo hecho con ingredientes locales de alta calidad que provienen de la producción agrícola-ganadera de la zona.

Es el destino predilecto para comer un asado criollo en una estancia rural, en un entorno calmo y rodeado de naturaleza. La identidad gastronómica se mantiene viva en los productos regionales que se pueden encontrar en almacenes de campo y ferias, como dulces caseros, chacinados artesanales y quesos de campo. Sin duda es una escapada para volver con la panza llena.

Dónde queda Navarro

Laguna de Navarro
El pueblo ideal para hacer una escapada el próximo fin de semana

Navarro es la ciudad cabecera del partido homónimo, ubicado en la zona central de la provincia de Buenos Aires. Limita con partidos como Mercedes, Lobos y General Las Heras. Es un destino de muy fácil y rápido acceso, situado a aproximadamente 120 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Navarro

La Laguna de Navarro es el principal atractivo natural. Este gran espejo de agua es ideal para hacer kayak, canotaje, o nadar. Lo que no está permitido es la pesca. Su parque circundante es perfecto para pasar el día, hacer picnics y acampar.

La ciudad fue fundada sobre la base de un fortín de la línea de defensa de la corona española con los pueblos originarios de la zona en 1767. Se puede visitar el sitio para conocer la historia de la frontera y las estancias de la época.

Para profundizar en el pasado gaucho y las batallas que se desarrollaron en la zona, especialmente el fusilamiento del Coronel Dorrego, se puede visitar el Parque y Museo Biográfico Manuel Dorrego, construido en el mismo sitio donde lo fusilaron hace ya casi dos siglos.

Parte del encanto de viajar a Navarro, es disfrutar la vida del pueblo; hacer un recorrido por el centro cívico, visitar la Plaza San Lorenzo y la Iglesia San Lorenzo Mártir, que tiene 200 años, puede ser otro paseo para disfrutar el día.

Para el momento del almuerzo, hay una oferta variada de parrillas al aire libre y restaurantes en estancias. Incluso hay un almacén que a la vez funciona como museo, con antigüedades que adornan todo el lugar. En agosto, además, se realiza la Fiesta del Buñuelo, celebrando la tradición y sabores rurales.

Cómo llegar a Navarro

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto dura aproximadamente hora y media. Es necesario tomar la Autopista 25 de Mayo y la Autopista Perito Moreno, para luego continuar por la Autopista del Oeste (RN 7). A la altura de Luján o General Rodríguez, tomar la Ruta Provincial 47 que conduce directamente al acceso de Navarro.

También hay servicios de transporte de media distancia que conectan la Terminal de Retiro o Liniers directamente con la ciudad de Navarro, con un trayecto de aproximadamente dos horas.

