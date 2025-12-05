IR A
IR A

No te la podés perder: la película navideña de Netflix con Cameron Diaz y Kate Winslet

Una historia de enredos emocionales, paisajes invernales y cambios de vida que regresa al streaming para acompañar las celebraciones de diciembre.

Una opción ideal para quienes buscan romance

Una opción ideal para quienes buscan romance, humor y una atmósfera cálida típica de la temporada.

The Holiday

Netflix incorporó a su catálogo un clásico navideño que está llamando la atención de los suscriptores que buscan películas para entrar en clima festivo durante diciembre. La plataforma sumó The Holiday, una comedia romántica de 2006 dirigida por Nancy Meyers y protagonizada por Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black que se convirtió en un favorito de temporada desde el día de su estreno.

Las Películas de Netflix que están en el Top a nivel mundial
Te puede interesar:

Esta película está basada en una novela oriental y llegó a Netflix: de cuál se trata y por qué es furor

Con una duración de 2 horas y 15 minutos, este título llegó el 2 de diciembre de 2025 al gigante del streaming, posicionándose rápidamente como una de las opciones más buscadas y vistas en varios países de Latinoamérica.

La producción, reconocida por su mezcla de romance, humor, paisajes de invierno y una historia de intercambio de vidas, presenta todos los elementos que se buscan en una película navideña, con historias de amor que se desarrollan con ternura, escenarios nevados con decoraciones con alusión a las fiestas, el mensaje de empezar de nuevo y animarse a cambiar de rumbo, además de escenas cálidas que transmiten hogar, familia y segundas oportunidades.

The Holiday

Escrita y dirigida por Nancy Meyers, conocida por sus comedias románticas que incluyen personajes entrañables, casas soñadas y diálogos emotivos, la producción se destaca por su estética cuidada, su banda sonora y sus locaciones icónicas.

La película recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada. Algunos medios rescataron lo emotivo e ingenuo en la nostalgia que demuestra Meyers por la época dorada de Hollywood, mientras que otros se dejaron llevar por el humor, la emoción y las ambientaciones que se disfrutan. El cottage inglés que aparece en la película se volvió viral en múltiples listados de locaciones cinematográficas, consolidándose como un imperdible para ver durante estas fiestas.

Netflix: sinopsis de The Holiday

The Holiday sigue a Amanda Woods, una productora de tráilers de Hollywood que posee una próspera agencia de publicidad en el sur de California y atraviesa una ruptura amorosa luego de terminar con su novio.

Paralelamente, Iris Simpkins es una periodista británica, redactora de la popular columna de bodas para el London Daily Telegraph, que vive en una casa de campo en Surrey, Inglaterra, y no logra superar una relación tóxica. Ambas mujeres viven a miles de kilómetros de distancia pero comparten la necesidad urgente de cambiar de aire y huir de sus problemas sentimentales.

A través de un sitio de internet de intercambio de casas, deciden intercambiar sus hogares durante dos semanas de Navidad, por lo que Amanda viaja al pequeño pueblo inglés mientras que Iris se instala en la lujosa residencia californiana. Lo que ninguna imagina es que este cambio de escenario transformará por completo su vida emocional.

En Inglaterra, Amanda conoce a Graham, el hermano de Iris, un padre viudo con quien surge una química inmediata. En Los Ángeles, Iris entabla una relación afectuosa con Miles, un compositor sensible y divertido que le devuelve la confianza y la alegría.

The Holiday

Tráiler de The Holiday

Embed - THE HOLIDAY [2006] - Official Trailer (HD)

Reparto de The Holiday

  • Cameron Diaz como Amanda Woods
  • Kate Winslet como Iris Simpkins
  • Jude Law como Graham Simpkins
  • Jack Black como Miles Dumont
  • Eli Wallach como Arthur Abbott
  • Edward Burns como Ethan
  • Rufus Sewell como Jasper Bloom
  • Shannyn Sossamon
  • Miffy Englefield como Sophie
  • Nicholas Downs como Peter
  • Sarah Parish como Hannah
  • Emma Pritchard como Olivia
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta es una de las películas más recordadas de Robin Williams.
play

Esta es la película de Netflix protagonizada por Robin Williams que es furor a pesar del tiempo

La muerte de CriscillaAnderson generó conmoción.

Murió una de las actrices más queridas que es figura de la serie de Netflix

Netflix concentrá cientos de títulos de películas y series mundialmente conocidas. 

Bombazo en las plataformas de streaming: Netflix confirmó la compra de Warner

Esta comedia fue escrita y protagonizada por Jason Segel.
play

La película de Netflix que mezcla las risas con una invitación a la reflexión sobre el amor

Dos mujeres de generaciones y mundos distintos unidas por un mismo impulso.
play

Está en Netflix, es una comedia argentina y la protagonizan Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro

Moria Casán y Lali Espósito.
play

Antes del estreno de su documental, Lali participó en la serie de Moria: "Un privilegio total"

últimas noticias

A partir del 10 de diciembre, habrá sesiones extraordinarias en el Congreso.

El Gobierno confirmó la fecha para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias

Hace 12 minutos
Argentina integrará un grupo accesible.

La reacción de un campeón del mundo tras el sorteo del Mundial: "Son tres rivales ganables"

Hace 1 hora
El espacio de Massa apuesta por la unidad y la revitalización del peronismo.

Los proyectos del massismo y su búsqueda por ordenar al peronismo

Hace 1 hora
A este futbolista le encantaría jugar con Messi otra vez.

Pasó por la Selección Argentina y ahora quiere jugar con Messi en Inter Miami

Hace 1 hora
Recomendaciones para la longevidad según expertos.

Un estudio de Harvard reveló las cinco prácticas claves para la longevidad: cuáles son

Hace 2 horas