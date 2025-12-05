No te la podés perder: la película navideña de Netflix con Cameron Diaz y Kate Winslet

Una historia de enredos emocionales, paisajes invernales y cambios de vida que regresa al streaming para acompañar las celebraciones de diciembre.

Una opción ideal para quienes buscan romance, humor y una atmósfera cálida típica de la temporada.

Netflix incorporó a su catálogo un clásico navideño que está llamando la atención de los suscriptores que buscan películas para entrar en clima festivo durante diciembre. La plataforma sumó The Holiday, una comedia romántica de 2006 dirigida por Nancy Meyers y protagonizada por Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black que se convirtió en un favorito de temporada desde el día de su estreno.

Esta película está basada en una novela oriental y llegó a Netflix: de cuál se trata y por qué es furor

Con una duración de 2 horas y 15 minutos, este título llegó el 2 de diciembre de 2025 al gigante del streaming, posicionándose rápidamente como una de las opciones más buscadas y vistas en varios países de Latinoamérica.

La producción, reconocida por su mezcla de romance, humor, paisajes de invierno y una historia de intercambio de vidas, presenta todos los elementos que se buscan en una película navideña, con historias de amor que se desarrollan con ternura, escenarios nevados con decoraciones con alusión a las fiestas, el mensaje de empezar de nuevo y animarse a cambiar de rumbo, además de escenas cálidas que transmiten hogar, familia y segundas oportunidades.

E scrita y dirigida por Nancy Meyers, conocida por sus comedias románticas que incluyen personajes entrañables, casas soñadas y diálogos emotivos, la producción se destaca por su estética cuidada, su banda sonora y sus locaciones icónicas.

La película recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada. Algunos medios rescataron lo emotivo e ingenuo en la nostalgia que demuestra Meyers por la época dorada de Hollywood, mientras que otros se dejaron llevar por el humor, la emoción y las ambientaciones que se disfrutan. El cottage inglés que aparece en la película se volvió viral en múltiples listados de locaciones cinematográficas, consolidándose como un imperdible para ver durante estas fiestas.

Netflix: sinopsis de The Holiday

The Holiday sigue a Amanda Woods, una productora de tráilers de Hollywood que posee una próspera agencia de publicidad en el sur de California y atraviesa una ruptura amorosa luego de terminar con su novio.

Paralelamente, Iris Simpkins es una periodista británica, redactora de la popular columna de bodas para el London Daily Telegraph, que vive en una casa de campo en Surrey, Inglaterra, y no logra superar una relación tóxica. Ambas mujeres viven a miles de kilómetros de distancia pero comparten la necesidad urgente de cambiar de aire y huir de sus problemas sentimentales.

A través de un sitio de internet de intercambio de casas, deciden intercambiar sus hogares durante dos semanas de Navidad, por lo que Amanda viaja al pequeño pueblo inglés mientras que Iris se instala en la lujosa residencia californiana. Lo que ninguna imagina es que este cambio de escenario transformará por completo su vida emocional.

En Inglaterra, Amanda conoce a Graham, el hermano de Iris, un padre viudo con quien surge una química inmediata. En Los Ángeles, Iris entabla una relación afectuosa con Miles, un compositor sensible y divertido que le devuelve la confianza y la alegría.

The Holiday The Holiday

Tráiler de The Holiday

Embed - THE HOLIDAY [2006] - Official Trailer (HD)

Reparto de The Holiday