En 5 minutos: la receta veloz para llevar las costillas de cerdo a otro nivel de sabor cuando no hay tiempo Un toque de miel y mostaza transforma las costillas de cerdo en un plato rápido, simple y lleno de carácter. Por







En tan sólo 5 minutos, se puede comer unas deliciosas costillas de cerdo con miel y mostaza.

Cuando se habla de platos que conquistan sin demasiada vuelta, las costillas de cerdo siempre están en la lista. Son tiernas, versátiles y, si se preparan bien, tienen ese efecto de comida casera que parece más elaborado de lo que realmente es. La clave está en encontrar el equilibrio entre cocción justa y un aderezo que potencie todo su carácter.

En este caso, el secreto es una combinación tan simple como irresistible: mostaza y miel. Dos ingredientes de uso cotidiano que, juntos, generan una capa dorada, pegajosa y con un contraste perfecto entre lo dulce y lo picante. Lo mejor es que no requiere largas marinadas ni horas de horno: basta con tener la plancha caliente y en cuestión de minutos el plato está listo para llevar a la mesa.

Eso sí, conviene aclarar un detalle: la cocción ideal depende del grosor del corte y del gusto de cada persona. Mientras algunos prefieren una carne bien dorada, otros buscan un punto más jugoso. Para mayor precisión, se recomienda usar un termómetro de cocina y asegurarse de que la carne alcance al menos 63 °C en el centro. Así, además de sabrosa, resulta segura para comer.

costillas-caramelizadas-mostaza-y-miel-paso-11-1200x803

Cómo hacer costillas de cerdo con mostaza y miel Ingredientes Costillas de cerdo

Miel

Mostaza

Sal y pimienta

costillas-cerdo-asadas-miel-mostaza-1 Preparación Paso 1. En un recipiente, mezclar 3 cucharadas de mostaza con 3 cucharadas de miel . Condimentar con sal y pimienta a gusto.

En un recipiente, mezclar con . Condimentar con sal y pimienta a gusto. Paso 2. Calentar bien la plancha. Colocar las costillas y, mientras se cocinan de un lado, pincelar la otra cara con la mezcla de miel y mostaza. Girar varias veces, repitiendo el proceso de pintado para que la superficie quede bien caramelizada. Cocinar hasta alcanzar el punto preferido.

Calentar bien la plancha. Colocar las costillas y, mientras se cocinan de un lado, pincelar la otra cara con la mezcla de miel y mostaza. Girar varias veces, repitiendo el proceso de pintado para que la superficie quede bien caramelizada. Cocinar hasta alcanzar el punto preferido. Paso 3. Servir acompañado de puré de papas o batatas, que combinan perfecto con el contraste dulce y picante de la preparación.