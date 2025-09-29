En 10 minutos: la receta de unas pepas diferentes con un ingrediente secreto Una versión casera que rompe con la tradición. Lleva otro producto muy común en lugar de manteca y se preparan en apenas unos minutos. Por







El ingrediente que permite cocinar más rápido y hacer más livianas a las tradicionales pepas. Recetas online

Las pepas forman parte del recetario argentino casi como si hubieran nacido acá, aunque tienen raíces europeas. Su versión más conocida combina una masa quebradiza con dulce de membrillo en el centro, pero lo cierto es que hay tantas variaciones como panaderías o cocineros caseros que se animan a probar.

En los últimos años, con la moda de las preparaciones rápidas y las opciones más livianas, surgieron recetas que reemplazan ingredientes clásicos. Una de las más compartidas en redes es la que deja de lado la manteca y apuesta por el aceite de girasol, lo que le da otra textura y un sabor distinto sin perder la esencia.

Además de ser más simples de amasar, estas pepas tienen la ventaja de que se preparan en poco tiempo y con insumos que cualquiera puede tener en casa. Es un giro sencillo, pero suficiente para que se conviertan en la elección favorita para la merienda o un antojo de media tarde.

Cómo hacer esta receta de pepas Ingredientes 300 gramos de harina común

200 gramos de dulce (puede ser de membrillo o frambuesa)

120 gramos de azúcar

80 gramos de aceite de girasol

1 huevo

1 yema extra

1 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

Ralladura de medio limón

galletas-pepas-de-membrillo-receta Preparación En un bowl, batir ligeramente el huevo y la yema con el azúcar, el aceite, la ralladura, el polvo de hornear y la pizca de sal. La mezcla debe quedar bien emulsionada.

Incorporar la harina de a poco hasta lograr una masa suave. Con el aceite cuesta un poco más darle forma, pero con paciencia se logra un bollo uniforme.

Formar un cilindro con la masa y cortar rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor.

Hacer una hendidura en el centro de cada galletita con el dedo y colocar allí una cucharadita del dulce elegido.

Disponer en una bandeja enmantecada o con papel manteca y hornear a 180 °C durante unos 12 minutos . Conviene vigilarlas porque se cocinan rápido.

Retirar, dejar enfriar apenas y disfrutar con un mate o un café.