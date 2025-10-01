En 40 minutos: cómo hacer una torta de maicena apta para celíacos

Su versatilidad permite acompañarla de diferentes maneras, lo que la vuelve una receta práctica y accesible para todos los gustos.

La merienda suele ser uno de los momentos más esperados del día, pero no siempre hay tiempo para dedicarle horas a la cocina. En ese contexto, la torta de maicena es en una buena idea : con ingredientes simples y un procedimiento rápido, en apenas 40 minutos es posible disfrutar de una rica preparación casera.

Este clásico del mate se distingue por su textura esponjosa y un sabor suave que mezcla perfectamente con infusiones o bebidas frías . Su versatilidad permite acompañarla de diferentes maneras sin perder protagonismo, lo que la vuelve una receta práctica y accesible para todos los gustos.

Uno de los puntos más valorados es que esta torta no solo es fácil de elaborar, sino también apta para celíacos , ya que está hecha íntegramente con maicena, siempre y cuando no haya contaminación cruzada. De este modo, se presenta como una opción inclusiva que conserva el mismo encanto de las recetas tradicionales, pero con la ventaja de ser libre de gluten.

Preparación

Para comenzar, hay que precalentar el horno a 180 grados y enmantecar un molde. En un bol, batir la manteca junto con el azúcar hasta lograr una crema homogénea. Luego, incorporar los huevos de a uno y añadir unas gotas de esencia de vainilla para perfumar la mezcla.

A continuación, agregar la maicena previamente tamizada junto con el polvo de hornear y mezclar hasta conseguir una preparación suave y sin grumos. Volcar todo en el molde y llevar al horno durante aproximadamente 40 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un palillo salga limpio. Para un detalle final, se puede espolvorear azúcar impalpable antes de servir.