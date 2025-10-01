1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

En 40 minutos: cómo hacer una torta de maicena apta para celíacos

Su versatilidad permite acompañarla de diferentes maneras, lo que la vuelve una receta práctica y accesible para todos los gustos.

Por
Este clásico del mate se distingue por su textura esponjosa y un sabor suave.

Este clásico del mate se distingue por su textura esponjosa y un sabor suave.

Anna Recetas Fáciles

La merienda suele ser uno de los momentos más esperados del día, pero no siempre hay tiempo para dedicarle horas a la cocina. En ese contexto, la torta de maicena es en una buena idea: con ingredientes simples y un procedimiento rápido, en apenas 40 minutos es posible disfrutar de una rica preparación casera.

El ingrediente que permite cocinar más rápido y hacer más livianas a las tradicionales pepas.
Te puede interesar:

En 10 minutos: la receta de unas pepas diferentes con un ingrediente secreto

Este clásico del mate se distingue por su textura esponjosa y un sabor suave que mezcla perfectamente con infusiones o bebidas frías. Su versatilidad permite acompañarla de diferentes maneras sin perder protagonismo, lo que la vuelve una receta práctica y accesible para todos los gustos.

Uno de los puntos más valorados es que esta torta no solo es fácil de elaborar, sino también apta para celíacos, ya que está hecha íntegramente con maicena, siempre y cuando no haya contaminación cruzada. De este modo, se presenta como una opción inclusiva que conserva el mismo encanto de las recetas tradicionales, pero con la ventaja de ser libre de gluten.

bizcocho maicena sin gluten

Cómo hacer una torta de maicena apta para celíacos

Ingredientes

  • 180 g de maicena
  • 150 g de azúcar
  • 150 g de manteca
  • 3 huevos
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • Esencia de vainilla a gusto
bizcocho maicena sin gluten

Preparación

Para comenzar, hay que precalentar el horno a 180 grados y enmantecar un molde. En un bol, batir la manteca junto con el azúcar hasta lograr una crema homogénea. Luego, incorporar los huevos de a uno y añadir unas gotas de esencia de vainilla para perfumar la mezcla.

A continuación, agregar la maicena previamente tamizada junto con el polvo de hornear y mezclar hasta conseguir una preparación suave y sin grumos. Volcar todo en el molde y llevar al horno durante aproximadamente 40 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un palillo salga limpio. Para un detalle final, se puede espolvorear azúcar impalpable antes de servir.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Paulina Cocina explicó el mecanismo para evitar que las papas al horno queden pegadas a la fuente.

Este es el secreto poco conocido para que no se peguen las papas al horno

Algunas opciones se oxidan fácilmente, perdiendo sus propiedades y dando lugar a compuestos que conviene evitar.

Por qué no hay que usar el aceite de oliva para cocinar

Cómo preparar este delicioso plato de fideos.

En 30 minutos: la receta para llevar a los fideos a otro nivel con jamón y nuez

Esta receta lleva muy pocos ingredientes, y la base es el choclo en lata.

La receta simple y rápida con una lata de choclo que te salva el almuerzo

Este ingrediente aporta un sabor único y la consistencia justa para que los scones queden livianos y muy ricos.

Increíble receta: el ingrediente secreto para hacer unos scones muy ricos y suaves

Un estudio británico definió al pepinillo como el complemento ideal para la hamburguesa.

El ingrediente secreto que realza el sabor de las hamburguesas: casi nadie lo usa

Rating Cero

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.
play

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
play

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

También se pusieron a la venta de entradas por día. Los precios van de $190.000 a $552.000

Lollapalooza Argentina 2026: dieron a conocer la programación de cada día

El look de Lali que causó furor en las redes sociales.

El look simple de Lali que fue furor en redes: un vestido gris ajustado

En 2010, José Andrada recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.
play

Murió un recordado actor de Los Simuladores

últimas noticias

Patricia Bullrich dio detalles de las detenciones por el triple femicidio en Florencio Varela

Patricia Bullrich dio detalles de las detenciones por el triple femicidio en Florencio Varela

Hace 10 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: C5N en la frontera con Bolivia, donde cruzó Lázaro Sotacuro

Hace 10 minutos
play
Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Hace 20 minutos
La temperatura ideal para el aire acondicionado en primavera.

Para no gastar de más: esta es la temperatura ideal del aire acondicionado en primavera

Hace 24 minutos
play
Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Hace 27 minutos