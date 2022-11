El tradicional bodegón de Buenos Aires dónde preparan las mejores picadas

Screenshot 2022-11-02 at 16.05.43.png El boom de la gastronomía porteña está alcanzando a los bodegones más tradicionales. Entre ellos, El Federal. Notables

Dónde queda El Federal

El Federal se ubica en el barrio de San Telmo, exactamente en Carlos Calvo 599. Su horario de atención es de lunes a domingo, de 8 am a 2 am. No toman reservas y la ubicación es por orden de llegada.

Qué puedo pedir en El Federal

El Federal ofrece desde desayunos y meriendas, hasta picadas y platos de todo tipo.

Desayunos y meriendas:

Variedad de cafés.

Jugos naturales.

Licuados.

Medialunas.

Tostadas.

Cuadrados dulces.

Tablas y picadas:

Quesos.

Fiambres.

Pescados.

Escabeches.

Tortillas.

Platos fríos y calientes:

Pavita en escabeche.

Ensaladas.

Carnes.

Aves.

Pescados.

Pastas caseras.

Sandwiches:

Vegetariano.

Carne.

Pollo.

Hamburguesa casera.

Especiales.

Postres:

Strudel.

Flan.

Panqueques.

Queso y dulce.

Cheesecake.

Mousse.

Tiramisú.

Natillas.

Cómo llegar a El Federal

Se puede llegar a El Federal en las líneas 130, 45, 91, 70, 129, 22, 24 y 59. Cerca del bodegón se ubica la linea E y C de subte, siendo la parada Independencia la más conveniente para bajarse.

Además, en caso de ir en auto, el restaurante se ubica a unas pocas cuadras de la Av. 9 de Julio.