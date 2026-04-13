El secreto de la salsa de tomate al horno de Paulina Cocina Preparación simple con ingredientes básicos logra potenciar sabores y transformar platos cotidianos con una técnica distinta. Por + Seguir en







Cómo hacer salsa de tomate al horno paso a paso. @paulinacocina

La receta presentada por Paulina Cocina propone una variante al horno para preparar salsa de tomate, utilizando ingredientes básicos y un método de cocción a baja temperatura.

El paso a paso difundido en redes sociales muestra cómo combinar tomate, cebolla, ajo y condimentos antes de procesar la preparación hasta obtener una textura uniforme.

La elaboración incluye una segunda cocción junto a filetes de merluza, donde la salsa se integra al pescado y se completa con albahaca fresca al finalizar.

El plato se presenta acompañado por papas hervidas, conformando una opción completa que parte de una preparación base aplicada a una comida principal. La preparación de una salsa de tomate mediante cocción al horno se posiciona como una alternativa que resalta los sabores de los ingredientes a partir de un proceso simple. La propuesta difundida por Paulina Cocina introduce una variante que modifica la forma tradicional de elaborar este clásico acompañamiento.

A través de sus redes sociales, la cocinera presentó esta receta con un enfoque práctico, destacando la facilidad del procedimiento y su impacto en el resultado final. La combinación de ingredientes básicos con una técnica distinta permite obtener una preparación más concentrada, con mayor profundidad de sabor.

El desarrollo paso a paso fue compartido en un video, donde se observa la secuencia completa desde la preparación inicial hasta el emplatado final. La propuesta incluye además una sugerencia concreta de uso, incorporando la salsa como base para un plato con pescado.

Salsa al horno - Paulina La propuesta se integra a la gastronomía cotidiana con un método accesible que optimiza tiempos y potencia el resultado final. @paulinacocina El secreto de la salsa de tomate al horno El diferencial de esta receta radica en la cocción al horno a baja temperatura, que permite que los ingredientes liberen sus jugos de manera gradual. En una fuente con aceite de oliva, se colocan los tomates cortados junto con cebolla, sal, pimienta y pimentón, generando una base aromática.

Durante la cocción, se incorpora un diente de ajo y se mezcla la preparación antes de devolverla al horno. El objetivo es lograr una textura blanda y uniforme, donde los vegetales se integren completamente. Una vez alcanzado ese punto, el contenido se procesa hasta obtener una salsa homogénea.

El uso posterior de la preparación amplía sus posibilidades. En este caso, se emplea como cobertura para filetes de merluza, colocados en una fuente donde la salsa penetra en la superficie del pescado. Luego de una nueva cocción, el plato se finaliza con albahaca fresca, sumando un contraste aromático. La presentación se completa con papas hervidas en trozos, que funcionan como guarnición y equilibran el conjunto. La combinación de técnicas simples y productos accesibles permite construir un plato completo a partir de una preparación base. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paulina Cocina - Recetas y eso (@paulinacocina) Ingredientes utilizados en la preparación: 3 tomates grandes maduros

1 cebolla

3 dientes de ajo

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Pimentón

Medio kilo de filet de merluza

Albahaca c/n