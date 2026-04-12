12 de abril de 2026 Inicio
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El paso a paso de Paulina Cocina: la receta para preparar unas albóndigas perfectas

La influencer gastronómica comparte claves simples y efectivas para lograr un plato jugoso, sabroso y con textura ideal.

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El plato combina proteínas y vegetales en una preparación completa

El plato combina proteínas y vegetales en una preparación completa

Paulina Cocina

  • La clave principal está en no usar carne picada comprada previamente

  • La receta rinde más de 40 unidades con 1 kilo de carne

  • La cocción sin revolver evita que las albóndigas se rompan

  • El equilibrio de condimentos y tiempos define el resultado final

Las albóndigas perfectas se logran siguiendo una serie de pasos simples pero precisos, según explica Paulina Cocina, quien destaca la importancia de la materia prima y la técnica de cocción. Además, subraya que pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en el resultado final.

La limpieza regular evita la acumulación de grasa y prolonga la vida útil del electrodoméstico.
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El plato, un clásico de la cocina argentina, suele presentar dificultades comunes como la falta de jugosidad o la desintegración durante la cocción. Frente a esto, la influencer gastronómica propone una serie de ajustes clave. Estas recomendaciones apuntan a evitar errores frecuentes que arruinan la textura.

Con más de 6 millones de seguidores, su enfoque apunta a simplificar recetas tradicionales sin resignar sabor, apostando por procedimientos accesibles y resultados consistentes. Su estilo directo y didáctico la convirtió en una referencia para quienes buscan cocinar mejor en casa.

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Ingredientes para las albóndigas de Paulina Cocina

Para la preparación se necesita:

  • 1 kilo de carne picada

  • Sal y pimienta

  • Ajo y perejil picados

  • 2 huevos

  • ½ taza de pan rallado

Para la cocción:

  • Aceite de oliva

  • Ajo, cebolla y morrón

  • Tomate triturado

  • Agua

  • Condimentos (sal, pimienta, pimentón y comino)

  • Papas en cubos medianos

  • Hojas de laurel

La preparación de las albondigas

El primer paso consiste en mezclar la carne con los condimentos, el ajo y el perejil. Luego se incorporan los huevos y el pan rallado, integrando sin amasar en exceso. Una vez lograda la mezcla, se forman bolitas pequeñas, similares al tamaño de una nuez. Para facilitar este proceso, se recomienda humedecer las manos.

En paralelo, se prepara una base de cocción con aceite de oliva y vegetales. Tras sumar el tomate triturado, se agregan las papas y las albóndigas. En este punto, un detalle resulta determinante: no revolver la preparación para evitar que las piezas pierdan su forma.

Albondigas Paulina 1
La elección de la carne define la calidad final del plato

La elección de la carne define la calidad final del plato

El truco de Paulina Cocina para un resultado perfecto

El consejo más importante radica en elegir cortes de carne y pedir que sean picados en el momento. Esto garantiza mayor frescura, mejor textura y un balance adecuado de grasa. Además, recomienda cocinar primero a fuego fuerte hasta hervir y luego bajar la intensidad durante unos 20 minutos. Otro punto clave es el tamaño de las papas, que deben ser medianas para no deshacerse. Finalmente, dejar reposar el plato unos minutos permite integrar mejor los sabores.

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