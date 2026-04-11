11 de abril de 2026 Inicio
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La receta de Paulina Cocina que te resuelve la cena en poco tiempo

Una opción práctica permite renovar los platos diarios. El resultado llama la atención por su textura y sabor.

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Este enfoque permite transformar una preparación habitual en una alternativa más atractiva sin sumar complejidad al proceso.

Este enfoque permite transformar una preparación habitual en una alternativa más atractiva sin sumar complejidad al proceso.

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  • Una preparación rápida se vuelve tendencia por su practicidad para resolver comidas diarias
  • La propuesta transforma un ingrediente habitual en una opción distinta y sabrosa
  • El uso de yogur y especias aporta textura cremosa y un perfil aromático particular
  • La receta se destaca por su simpleza y por adaptarse a rutinas con poco tiempo

La influencer Paulina Cocina vuelve a captar la atención con una preparación que se volvió viral por su facilidad y rapidez. La propuesta puede ser muy util para quienes necesitan resolver una comida en poco tiempo y obteniendo al finalizar un plato con un muy buen sabor. En apenas media hora, es posible lograrlo con ingredientes accesibles y pasos simples.

Receta rápida y práctica para hacer en casa. 
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Este tipo de ideas remarca su estilo de cocina cotidiana, pensada para el día a día y sin complicaciones. Su enfoque prioriza recetas prácticas que puedan adaptarse a diferentes rutinas, manteniendo siempre un buen resultado final. En este caso, el pollo vuelve a ser protagonista, pero con un giro que lo aleja de las versiones más tradicionales.

El secreto está en incorporar nuevos sabores a partir de elementos fáciles de conseguir. La mezcla de yogur con distintas especias permite obtener una preparación con mayor intensidad y una textura más suave. De esta manera, esta alternativa se ubica como una opción interesante para renovar las comidas semanales.

Pollo al yogurt - Paulina Cocina

El pollo de Paulina Cocina que arrasa en redes

Las recetas rápidas forman parte de la identidad de Paulina Cocina, y esta versión no es la excepción. Pensada para quienes disponen de poco tiempo, logra un buen balance entre practicidad y sabor. La idea central es tomar un ingrediente común como el pollo y llevarlo hacia un resultado diferente.

Gracias a la incorporación de yogur y una selección de especias, el plato adquiere una textura cremosa y un aroma marcado, con un leve perfil oriental.

Paulina Cocina pollo

Ingredientes para el pollo al yogur de Paulina Cocina

  • Pechuga de pollo cortada en cubos o tiras
  • 1 yogur natural
  • 1 cucharada de curry
  • 1 cucharada de cúrcuma
  • Jengibre rallado
  • Pimentón a gusto
  • 1 diente de ajo
  • 4 cucharadas de salsa de soja
  • 4 cucharadas de leche
  • Sal y pimienta

Cómo hacer el pollo en simples pasos

La preparación comienza con el sellado del pollo en una sartén con un poco de aceite hasta que tome color. Luego se incorporan el ajo, el jengibre y las especias para intensificar los aromas, mezclando bien todos los ingredientes. En paralelo, se arma una mezcla con el yogur, la leche y la salsa de soja, que posteriormente se agrega a la cocción. A partir de ese momento, se deja cocinar a fuego medio hasta que la salsa adquiera mayor consistencia, cuidando no exceder el tiempo para que la carne conserve su jugosidad. Finalmente se sirve acompañado con una guarnición, como arroz, por ejemplo.

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