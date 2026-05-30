Elecciones en San Lorenzo: los socios definen al nuevo presidente del club Los asociados se acercan al estadio Pedro Bidegain para elegir a la autoridad máxima del club, que tendrá mandato hasta diciembre de 2027. Marcelo Culotta, Sergio Costantino, Manuel Agote, Nicolás Papasso y César Francis son los candidatos de las diferentes listas. Por Agregar C5N en









San Lorenzo elige este sábado a su nuevo presidente. San Lorenzo (cuenta de X)

Los socios de San Lorenzo de Almagro protagonizan este sábado una jornada electoral clave para el futuro del club: eligen a su nuevo presidente, que tendrá mandato hasta diciembre de 2027. Desde temprano, los asociados se acercan a la Platea Norte del estadio Pedro Bidegain para elegir a la autoridad máxima del club entre Marcelo Culotta, Sergio Costantino, Manuel Agote, Nicolás Papasso y César Francis, candidatos de las diferentes listas.

El maquillado papel futbolístico que tuvo la institución azulgrana en la primera parte del 2026 (donde quedó afuera de los octavos de final del Torneo Apertura en un infartante partido con River y no pudo avanzar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana), se contrapuso con la actualidad institucional de San Lorenzo, que logró cierta estabilidad luego de la crisis desatada por las denuncias contra el expresidente Marcelo Moretti, que obligó al club a conformar una conducción transitoria y el llamado a elecciones de este sábado.

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¡Ya comenzó la jornada electoral en el Pedro Bidegain!



Recordá que tenés tiempo hasta las 18 horas para emitir tu voto, en la Platea Norte del estadio.



Consultá el Padrón Electoral ingresando en https://t.co/qZo5Rla2fU



Ingresos, estacionamientos habilitados… pic.twitter.com/XMPTI1Yw4f — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 30, 2026 En el padrón del club figuran 41 mil socios habilitados que tendrán tiempo hasta las 18 para acercarse al estadio para poder sufragar. Entre los principales requisitos se encuentran: tener 16 años recién cumplidos o más, presentar el carnet de socio/a y la última versión actualizada del DNI, pasaporte o cédula de identidad (no aceptarán acreditación digital de Mi Argentina).

Además, se deberá tener un mínimo de cuatro 4 años de antigüedad ininterrumpida al 31 de agosto de 2023 y estar al día con la cuota social.

Elecciones en San Lorenzo: los candidatos a presidente candidatos a presidente de san lorenzo Lista 1: ORDEN Y PROGRESO SANLORENCISTA. Fórmula: Marcelo Culotta - Juan Manuel Campos.

Lista 2: SAN LORENZO EN MARCHA. Fórmula: Sergio Costantino - Cipriano Pommies.

Lista 3: MOVETE BOEDO MOVETE. Fórmula: Manuel Agote - Leonardo Della Bitta.

Lista 4: NUEVA GENERACIÓN. Fórmula: Nicolás Papasso - Ángel Gras.

Lista 5: VOLVER A SAN LORENZO. Fórmula: César Francis - Daniel De Florian.