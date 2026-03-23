La receta inigualable de Paulina Cocina de unos pancitos saborizados Una propuesta simple y versátil para preparar en casa, ideal para acompañar cualquier comida con distintas variantes de sabor. Por + Seguir en







Es una opción ideal para acompañar picadas o comidas caseras. Redes Sociales

La receta rinde entre 12 y 16 pancitos esponjosos.

Se prepara con ingredientes básicos como harina, levadura y manteca.

Permite múltiples combinaciones: queso, salame, hierbas o tomates secos.

El tiempo total de preparación ronda las 2 horas con levado incluido. La receta inigualable de Paulina Cocina, subida a su recetario online, para hacer pancitos saborizados consiste en una preparación casera sencilla, con una masa base clásica que permite incorporar distintos ingredientes para lograr versiones saladas o incluso dulces.

Se trata de una opción ideal para quienes buscan pan casero sin complicaciones, con resultados esponjosos y un aroma intenso que se potencia durante la cocción. Además, su versatilidad permite adaptarla según lo que haya disponible en la cocina.

Con ingredientes accesibles y un paso a paso claro, esta preparación se volvió una de las más elegidas para acompañar picadas, asados o meriendas, combinando practicidad con un resultado de estilo artesanal.

PANCITOS PAULINA 1 Los pancitos saborizados se pueden adaptar con distintos ingredientes. Cómo hacer los pancitos saborizados de Paulina Cocina La base de esta receta parte de una masa simple elaborada con harina, agua, levadura, sal, azúcar y manteca. El secreto está en respetar los tiempos de levado y en no excederse con la harina para mantener la textura tierna. Una vez lista la masa, se pueden dividir porciones y sumar distintos ingredientes para crear versiones variadas: desde opciones clásicas con ajo y orégano hasta combinaciones más intensas con queso o salame.

Ingredientes 500 g de harina 000

25 g de levadura fresca (o 7-8 g seca)

300 ml de agua tibia

60 g de manteca

10 g de sal y 10 g de azúcar

Huevo o manteca para pincelar (opcional)

Queso rallado o semillas (opcional)

Opcionales para saborizar: hierbas y ajo, quesos, salame o embutidos, tomates secos y aceitunas Preparación En un bol, mezclar la harina con la sal. Aparte, disolver la levadura en el agua tibia con el azúcar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos hasta activar. Unir el fermento con la harina y amasar durante unos 10 minutos hasta lograr una masa elástica. Incorporar la manteca y continuar amasando hasta integrar.

PANCITOS PAULINA 2 El horneado a 200°C permite obtener una textura dorada y crocante. Paulina Cocina Dejar reposar la masa tapada durante aproximadamente 1 hora hasta que duplique su tamaño. Luego dividir, agregar los sabores elegidos y formar bollos. Colocar en una placa, dejar levar nuevamente por unos 30 minutos, pincelar y hornear a 200°C durante 15 a 20 minutos hasta dorar.