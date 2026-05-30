Búsqueda de Agostina: el ministro de Seguridad reveló una pista inédita que vincula a Claudio Barrelier con el descampado en Ampliación Ferreyra

Juan Pablo Quinteros evitó dar mayores detalles sobre los motivos que dirigen el operativo en las afueras del barrio cordobés, pero dio un dato desconocido que le da fuerza a la participación del único detenido en el caso hasta el momento.

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó este sábado un dato clave que refuerza la principal hipótesis de la fiscalía: el detenido Pablo Barrelier estuvo en la zona de barrio Ampliación Nuevo Ferreyra el pasado 25 de mayo , un lugar que hoy concentra un masivo operativo de búsqueda encabezado por la Policía de Córdoba.

La confirmación fue realizada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros en conferencia de prensa, quien señaló que las pruebas recolectadas hasta el momento permitieron ubicar al acusado en ese sector de la ciudad y contradicen las distintas versiones que brindó desde el inicio de la causa.

“Barrelier estuvo acá el lunes 25 de mayo”, afirmó el funcionario al referirse al predio donde trabajan más de 150 efectivos, drones, helicópteros, perros rastreadores y equipos especializados en la búsqueda de rastros que permitan encontrar a la adolescente desaparecida o reconstruir qué ocurrió después de que ingresara a la vivienda del imputado.

Según explicó Quinteros, la presencia del acusado en el lugar surge de una reconstrucción compleja realizada a partir de cámaras de seguridad, registros tecnológicos y otras evidencias incorporadas al expediente. “ Hay que reconstruir todos los domos, recorrer más de media ciudad. Es un trabajo minucioso y pormenorizado” , sostuvo.

El ministro también apuntó contra las contradicciones detectadas en las declaraciones de Barrelier. “Mintió y cambió las versiones tres o cuatro veces. Primero planteó que solamente la había llevado, después dijo que la persona que aparecía en las imágenes era su hija, luego reconoció que era Agostina y sostuvo que estuvo una hora en la vivienda y se fue”, detalló.

Las inconsistencias del acusado y las nuevas evidencias obtenidas durante los últimos días llevaron al fiscal Raúl Garzón a profundizar los rastrillajes en una zona considerada de interés para la causa. Quinteros remarcó que los operativos se realizan sobre “pistas firmes” y que toda la información obtenida es entregada directamente al fiscal Raúl Garzón, quien dirige la investigación.

“Estuvimos toda la noche trabajando y preservando el lugar. El fiscal estima que hay pruebas trascendentes para la causa. Nuestra prioridad es encontrar restos o elementos que nos lleven a Agostina”, señaló el ministro, aunque evitó brindar detalles sobre los resultados obtenidos hasta el momento para no afectar la pesquisa.

La búsqueda se desarrolla en un terreno de características complejas, con lagunas, canales activos y abandonados, sectores anegados y numerosos pozos. Por ese motivo, el operativo incluye también buzos tácticos, patrullajes aéreos y equipos que trabajan simultáneamente por tierra en distintos puntos del predio.