El bodegón de Buenos Aires que está cerca del Obelisco y tiene un asado soñado

Un histórico restaurante mantiene vivo el espíritu culinario local con recetas abundantes, ambiente familiar y una ubicación estratégica en pleno centro.

Por
Un bodegón clásico con cortes de carne destacados en pleno centro porteño.

  • Cuenta con más de cuatro décadas de historia y una presencia consolidada en Monserrat.
  • Su carta incluye cortes de carne reconocidos por su calidad y porciones abundantes.
  • Se ubica a metros del Obelisco, lo que lo convierte en un referente gastronómico del centro porteño.
  • Posee conectividad directa con subte y numerosas líneas de colectivo, lo que facilita la llegada.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los bodegones conforman un universo donde conviven la tradición culinaria, los sabores que atraviesan generaciones y una identidad que se mantiene firme a lo largo del tiempo. Ese espíritu se refleja en un espacio ubicado a pocos metros del Obelisco, donde un menú abundante y un clima familiar se combinan para sostener la esencia gastronómica porteña.

Con más de cuatro décadas de historia, el Bodegón de Marga se consolidó como un clásico del barrio de Monserrat gracias a sus platos generosos y la calidad de sus materias primas. Su propuesta mantiene una fuerte conexión con la cocina argentina, especialmente a través de sus carnes, que conforman uno de los atractivos principales del local.

El restaurante abre sus puertas de domingo a viernes y se transformó en una referencia para quienes buscan sabores tradicionales en un entorno accesible y cercano a los puntos más emblemáticos del centro. Su ubicación y su impronta lo posicionan como un espacio donde la experiencia gastronómica adquiere un peso propio.

El bodegón de Marga
Con más de cuatro décadas en actividad, el local forma parte del circuito gastronómico histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocido por sus cortes de carne.

Dónde queda Bodegón de Marga

Ubicado sobre Avenida Independencia al 300, en el corazón de Monserrat, este bodegón combina una localización estratégica con una propuesta culinaria que sostiene su reconocimiento dentro de la gastronomía porteña. El ambiente mantiene una estética sencilla, donde la familiaridad y los platos contundentes funcionan como sello distintivo. Su horario, de 10 a 16 de domingo a viernes, acompaña la dinámica del barrio y la movilidad del centro.

Qué puedo pedir en Bodegón de Marga

La carta del lugar reúne preparaciones que recorren los sabores tradicionales de la cocina argentina. Aunque ofrece una variedad amplia, la atención suele concentrarse en los cortes de carne, que llegan a la mesa con la cocción justa y porciones generosas. Entre las opciones más buscadas figuran la parrillada completa, el bife de chorizo, el asado de tira, el lomo y el bife de costilla.

También aparecen clásicos como la milanesa napolitana, además de pastas como tallarines y sorrentinos. En el capítulo dulce, resaltan postres tradicionales como flan, budín de pan y helado, que completan una experiencia marcada por la simpleza y la contundencia.

Además de sus platos más emblemáticos, el bodegón mantiene una propuesta que responde al espíritu de la cocina casera porteña. Las porciones amplias, la presentación sin artificios y el énfasis en productos frescos refuerzan una identidad que privilegia lo esencial: sabores nítidos y preparaciones reconocibles, que sostienen la fama del lugar entre quienes buscan una comida tradicional en el centro de la ciudad.

Cómo llegar a Bodegón de Marga

Gracias a su ubicación en pleno centro, acceder al restaurante resulta sencillo. La estación Independencia de las líneas C y E de subte se encuentra a pocos pasos, lo que facilita la llegada desde distintos puntos de la ciudad.

El bodegón de Marga 3
El bodegón se consolidó como un punto destacado de la gastronomía tradicional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gracias a su propuesta clásica y porciones abundantes.

Además, varias líneas de colectivo (6, 59, 86, 96 y 151) conectan la zona con otros barrios porteños, reforzando la accesibilidad y permitiendo arribar sin complicaciones.

