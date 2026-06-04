El oficialismo cedió con Michelli y retiró la reforma sobre propiedad privada por falta de votos

La aprobación del pliego de la cuñada del periodista y la salida del proyecto de Sturzenegger del temario fueron parte de una negociación de último momento que reordenó la sesión y obligó al oficialismo a recalcular su estrategia en el recinto.

El Senado aprobó este jueves el pliego de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Federal N°3 de La Plata y, casi en simultáneo, el oficialismo retiró del temario el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” que impulsaba para la sesión ante la falta de votos para garantizar su aprobación.

La secuencia no fue casual. Ambas definiciones fueron el desenlace de una jornada atravesada por desprolijidades, negociaciones de último momento y un extenso cuarto intermedio que comenzó cuando el oficialismo intentó incorporar 23 pliegos judiciales que no formaban parte del acuerdo alcanzado entre los bloques el día anterio r.

La maniobra que, según pudo consignar este medio, fue orquestada desde el ministerio de Justicia, provocó una inmediata reacción de la oposición, que acusó a La Libertad Avanza de incumplir los compromisos asumidos en la reunión de Labor Parlamentaria y habló de una "traición parlamentaria".

La discusión obligó a suspender la sesión durante más de una hora. Cuando el debate se reanudó, el escenario había cambiado: además de mantenerse los 73 pliegos incorporados a la Orden del Día, se sumó también el expediente de Michelli, que originalmente no formaba parte del paquete acordado para ser tratado en el recinto.

Finalmente, la postulante al Tribunal Federal N°3 de La Plata fue aprobada con 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones. Una de ellas fue la de Patricia Bullrich. La presidenta del bloque oficialista pidió la palabra antes de la votación y ratificó su "objeción de conciencia" respecto del caso.

"Ya lo he dicho, tengo una objeción de conciencia. Estoy íntimamente convencida de que no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. Acá la evaluación que hace el Senado es por los méritos”, sostuvo.

La otra abstención correspondió a Schneider. El resto de La Libertad Avanza votó en contra, con la excepción de Francisco Paoltroni, que acompañó el pliego. Luis Juez se ausentó al momento de la votación.

La incorporación de Michelli terminó siendo una de las concesiones que dejó la negociación abierta durante el cuarto intermedio. 24 horas antes, la propia Patricia Bullrich había transmitido a los periodistas acreditados que ese expediente quedaría para una sesión la semana próxima.

Pero el pliego no fue la única víctima de la renegociación del temario. Apenas concluida su votación, el senador libertario Agustín Coto solicitó aplazar el tratamiento de la Orden del Día 104. La moción se aprobó a mano alzada y sin debate.

La velocidad con la que se resolvió el tema contrastó con las horas de discusión previas. El oficialismo evitó así exponer en el recinto que no tenía los votos para aprobar la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”. Antes del inicio de la sesión, un senador opositor había resumido el escenario con una advertencia: "Estamos a un voto de dar vuelta el capítulo de la ley de tierras".

De este modo, las modificaciones vinculadas a los despidos exprés y a la flexibilización para la adquisición de tierras por parte de extranjeros deberán esperar una nueva sesión. El proyecto quedó fuera del temario y seguirá pendiente de una negociación que le permita reunir los consensos necesarios.

Además del caso Michelli, el Senado aprobó los otros 73 pliegos judiciales incluidos en el temario. La mayoría avanzó por unanimidad. Las excepciones fueron los expedientes de María Julia Sosa, secretaria del juez Julián Ercolini y postulada para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, y de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, que encontraron resistencia en el bloque peronista.

Quien es María Verónica Michelli

María Verónica Michelli es abogada recibida en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Su nombre se volvió público al quedar su candidatura en el eje de una controversia, pero su trayectoria dentro de la Justicia federal arranca mucho antes: lleva más de 30 años de carrera judicial, casi toda en el ámbito platense

Se desempeñó como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata, función que ejerce desde 2009. El recorrido de la magistrada en los tribunales comenzó el 24 de octubre de 1994, cuando ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata. Allí ocupó distintos escalafones administrativos —auxiliar administrativa, auxiliar y escribiente auxiliar— hasta 2002.

Ese año dio un salto: asumió como jefa de despacho en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Entre 2002 y 2009 trabajó como jefa de despacho relatora en el Tribunal Oral Federal N.º 2 de la ciudad.

Finalmente, el 12 de agosto de 2009 accedió al cargo de secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N.º 1, el puesto que mantiene en la actualidad.