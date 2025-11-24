El bodegón barato de Buenos Aires donde se puede comer ñoquis por $7.500

Fiel a su impronta de bodegón porteño, sirve porciones abundantes, a un precio accesible.

Pippo es reconocido por sus sabrosas pastas y la variedad de sus salsas.

Comer fuera de casa resulta un plan cada vez más inaccesible, llegando a ser un lujo para algunas familias. Es por eso que muchos restaurantes en la Ciudad de Buenos Aires hacen esfuerzo por mantener sus precios para que los comensales sigan visitándolos y degustando sus ricos platos.

Pippo es uno de los bodegones más históricos y emblemáticos del circuito gastronómico porteño, abierto desde 1936 . No solo por su menú variado y sabroso sino por servir platos contundentes y mantener los precio, sin descuidar la calidad o el tamaño de la porción.

Es el lugar predilecto para los amantes de la cocina tradicional , las porciones generosas y el ambiente familiar. Este restaurante, que mantiene viva la esencia de los viejos locales de la capital, es un ícono gastronómico especialmente famoso por sus pastas.

Pippo es una parada tradicional en el Microcentro . Se encuentra en el barrio de San Nicolás , muy cerca del Congreso Nacional. Ubicado sobre la calle Paraná al 300, CABA, es un punto de encuentro tanto para oficinistas y comerciantes al mediodía como para familias y turistas por la noche.

Si bien Pippo ofrece un menú amplio de bodegón, su fama se debe a sus pastas caseras , preparadas con el sabor y la contundencia de la cocina de antaño. El plato estrella indiscutible son sus vermicellis , servidos con dos salsas icónicas: el Tuco (salsa roja o estofado de la casa) y el Pesto casero .

La tradición dicta pedirlos con una cuchara, lo que facilita mezclarlos y disfrutar de ambas salsas a la vez. Si se pide con ambas salsas, este plato cuesta $12.000. Las pastas varían entre $6.000 y $9.500, dependiendo su relleno, y hay una gran variedad de salsas para acompañar.

Un clásico de entrada que siempre es elogiado por los comensales es la tortilla de papas con cebolla que sale $13.000 o la provoletta ($10.000), ideal para antes de una parrillada.

Al igual que todo buen bodegón, ofrece generosas porciones de milanesas napolitanas, con una perfecta guarnición de papas fritas o puré. Esta comida cuesta alrededor de $20.000 dependiendo el acompañamiento que se elija.

Para quienes gustan degustar algo de la parrilla, estos son algunos de los precios actualizados:

Bife de chorizo con guarnición: $22.000

Bife de chorizo "Pippo": $21.000

Tira de asado grande con guarnición: $21.000

Asado mediano con guarnición: $19.500

Bondiola con guarnición: $16.000

Chorizo o morcilla: $4.500

Se pueden acompañar con ensalada de papa, perejil y huevo ($6.000) o rusa ($7.000). También ofrecen armar la ensalada a gusto.

Cómo llegar a Pippo

Dada su ubicación céntrica, Pippo es muy accesible desde cualquier punto de la ciudad. Las estaciones de subte más cercanas son Uruguay (Línea B), Estación Sáenz Peña o Lima (Línea A) y Estación Avenida de Mayo (Línea C).

También hay numerosas líneas que transitan por las avenidas aledañas: Avenida Corrientes, Avenida 9 de Julio, Avenida Rivadavia. Algunas de estas son: 5, 7, 8, 12, 24, 26, 37, 50, 60, 86, 98, 102, 105, 146, entre muchas otras.