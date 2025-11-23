El bodegón barato de Buenos Aires que hace vacío, budín de pan y milanesas exquisitas

Este establecimiento se transformó en un referente de la escena gastronómica del barrio.
IG: Bodegón Caballito
Un bodegón muy concurrido del barrio Caballito ganó popularidad por su ambiente familiar y platos abundantes a precios accesibles.
Su tortilla es la estrella del menú, aunque ofrece una amplia variedad de comidas tradicionales y opciones más modernas.
Funciona dentro del Club Caballito Juniors, cerca del Parque Centenario, y abre de martes a domingos.
Se puede llegar fácilmente en colectivo, tren o subte gracias a su ubicación estratégica en la zona.
La Ciudad de Buenos Aires se distingue por su rica tradición gastronómica, donde los bodegones se destacan no so por sus cartas con porciones abundantes, sino también por el entorno y el ambiente que eligen muchas familias para comer como si estuvieran en sus casas. Un espacio muy visitado últimamente es el Bodegón Caballito, un lugar que fusiona calidez y los mejores sabores del barrio.
Este establecimiento se transformó en un referente de la escena gastronómica del barrio. Con una atmósfera acogedora y de espíritu hogareño, este bodegón logró conquistar tanto a vecinos como a visitantes de distintos rincones de la capital. Sus preparaciones recuperan lo mejor de la cocina argentina.
Entre sus propuestas más destacadas sobresale su famosa tortilla, que se sirve en porciones abundantes y a un costo muy accesible. Pese a eso, la variedad de su menú incluye desde clásicos nacionales hasta opciones que amplían el horizonte culinario, convirtiendo cada visita en una experiencia única para quienes buscan buena comida a precios razonables.
Dónde queda Bodegón Caballito
Este emblemático restaurante opera dentro de las instalaciones del Club Caballito Juniors, precisamente en Nicasio Oroño al 500, en las inmediaciones del Parque Centenario. Su privilegiada posición geográfica facilita la llegada desde múltiples puntos de la ciudad. El establecimiento atiende de martes a domingos, consolidándose como un destino imperdible para los fanáticos del buen comer.
Qué puedo pedir en Bodegón Caballito
El menú del Bodegón Caballito permite deleitarse con una selección de platos que abarca desde entradas hasta dulces finales. Entre sus propuestas más destacadas se encuentran:
Vacío
Tortilla de papas
Milanesas de carne
Ñoquis con salsa rosa
Provoleta gratinada
Buñuelos de espinaca
Rabas crocantes
Postres caseros
Cómo llegar a Bodegón Caballito
Acceder al Bodegón Caballito resulta sumamente práctico gracias a su ubicación estratégica. Quienes se inclinen por el transporte público pueden elegir entre numerosas líneas de colectivo como la 84, 92, 99, 106, 124, 172 y 181, todas con paradas cercanas al establecimiento. Alternativamente, el tren Sarmiento ofrece conexión directa bajándose en la estación Caballito. Para quienes prefieran el subte, la línea A con parada en Primera Junta representa otra excelente alternativa, quedando a escasa distancia del bodegón. Esta diversidad de opciones garantiza un fácil acceso desde cualquier zona de la ciudad.