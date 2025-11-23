El bodegón barato de Buenos Aires que hace vacío, budín de pan y milanesas exquisitas Un rincón muy elegido por vecinos y visitantes gracias a su ambiente familiar, platos generosos y precios amigables. Por







Este establecimiento se transformó en un referente de la escena gastronómica del barrio. IG: Bodegón Caballito

Un bodegón muy concurrido del barrio Caballito ganó popularidad por su ambiente familiar y platos abundantes a precios accesibles.

Su tortilla es la estrella del menú, aunque ofrece una amplia variedad de comidas tradicionales y opciones más modernas.

Funciona dentro del Club Caballito Juniors, cerca del Parque Centenario, y abre de martes a domingos.

Se puede llegar fácilmente en colectivo, tren o subte gracias a su ubicación estratégica en la zona. La Ciudad de Buenos Aires se distingue por su rica tradición gastronómica, donde los bodegones se destacan no so por sus cartas con porciones abundantes, sino también por el entorno y el ambiente que eligen muchas familias para comer como si estuvieran en sus casas. Un espacio muy visitado últimamente es el Bodegón Caballito, un lugar que fusiona calidez y los mejores sabores del barrio.

Este establecimiento se transformó en un referente de la escena gastronómica del barrio. Con una atmósfera acogedora y de espíritu hogareño, este bodegón logró conquistar tanto a vecinos como a visitantes de distintos rincones de la capital. Sus preparaciones recuperan lo mejor de la cocina argentina.

Entre sus propuestas más destacadas sobresale su famosa tortilla, que se sirve en porciones abundantes y a un costo muy accesible. Pese a eso, la variedad de su menú incluye desde clásicos nacionales hasta opciones que amplían el horizonte culinario, convirtiendo cada visita en una experiencia única para quienes buscan buena comida a precios razonables.

Mila Bodegón Caballito está en la calle Nicasio Oroño 566. Pexels Dónde queda Bodegón Caballito Este emblemático restaurante opera dentro de las instalaciones del Club Caballito Juniors, precisamente en Nicasio Oroño al 500, en las inmediaciones del Parque Centenario. Su privilegiada posición geográfica facilita la llegada desde múltiples puntos de la ciudad. El establecimiento atiende de martes a domingos, consolidándose como un destino imperdible para los fanáticos del buen comer.

Qué puedo pedir en Bodegón Caballito El menú del Bodegón Caballito permite deleitarse con una selección de platos que abarca desde entradas hasta dulces finales. Entre sus propuestas más destacadas se encuentran: