23 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El bodegón barato de Buenos Aires que hace vacío, budín de pan y milanesas exquisitas

Un rincón muy elegido por vecinos y visitantes gracias a su ambiente familiar, platos generosos y precios amigables.

Por
Este establecimiento se transformó en un referente de la escena gastronómica del barrio.

Este establecimiento se transformó en un referente de la escena gastronómica del barrio.

IG: Bodegón Caballito
  • Un bodegón muy concurrido del barrio Caballito ganó popularidad por su ambiente familiar y platos abundantes a precios accesibles.
  • Su tortilla es la estrella del menú, aunque ofrece una amplia variedad de comidas tradicionales y opciones más modernas.
  • Funciona dentro del Club Caballito Juniors, cerca del Parque Centenario, y abre de martes a domingos.
  • Se puede llegar fácilmente en colectivo, tren o subte gracias a su ubicación estratégica en la zona.

La Ciudad de Buenos Aires se distingue por su rica tradición gastronómica, donde los bodegones se destacan no so por sus cartas con porciones abundantes, sino también por el entorno y el ambiente que eligen muchas familias para comer como si estuvieran en sus casas. Un espacio muy visitado últimamente es el Bodegón Caballito, un lugar que fusiona calidez y los mejores sabores del barrio.

Dos propuestas que mantienen costumbres porteñas entre panes.
Te puede interesar:

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer sándwich de milanesa

Este establecimiento se transformó en un referente de la escena gastronómica del barrio. Con una atmósfera acogedora y de espíritu hogareño, este bodegón logró conquistar tanto a vecinos como a visitantes de distintos rincones de la capital. Sus preparaciones recuperan lo mejor de la cocina argentina.

Entre sus propuestas más destacadas sobresale su famosa tortilla, que se sirve en porciones abundantes y a un costo muy accesible. Pese a eso, la variedad de su menú incluye desde clásicos nacionales hasta opciones que amplían el horizonte culinario, convirtiendo cada visita en una experiencia única para quienes buscan buena comida a precios razonables.

Mila
Bodegón Caballito está en la calle Nicasio Oroño 566.

Bodegón Caballito está en la calle Nicasio Oroño 566.

Dónde queda Bodegón Caballito

Este emblemático restaurante opera dentro de las instalaciones del Club Caballito Juniors, precisamente en Nicasio Oroño al 500, en las inmediaciones del Parque Centenario. Su privilegiada posición geográfica facilita la llegada desde múltiples puntos de la ciudad. El establecimiento atiende de martes a domingos, consolidándose como un destino imperdible para los fanáticos del buen comer.

Qué puedo pedir en Bodegón Caballito

El menú del Bodegón Caballito permite deleitarse con una selección de platos que abarca desde entradas hasta dulces finales. Entre sus propuestas más destacadas se encuentran:

  • Vacío
  • Tortilla de papas
  • Milanesas de carne
  • Ñoquis con salsa rosa
  • Provoleta gratinada
  • Buñuelos de espinaca
  • Rabas crocantes
  • Postres caseros
Mila
Bodegón Caballito promete una experiencia culinaria.

Bodegón Caballito promete una experiencia culinaria.

Cómo llegar a Bodegón Caballito

Acceder al Bodegón Caballito resulta sumamente práctico gracias a su ubicación estratégica. Quienes se inclinen por el transporte público pueden elegir entre numerosas líneas de colectivo como la 84, 92, 99, 106, 124, 172 y 181, todas con paradas cercanas al establecimiento. Alternativamente, el tren Sarmiento ofrece conexión directa bajándose en la estación Caballito. Para quienes prefieran el subte, la línea A con parada en Primera Junta representa otra excelente alternativa, quedando a escasa distancia del bodegón. Esta diversidad de opciones garantiza un fácil acceso desde cualquier zona de la ciudad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un concepto que se propone extender la sensación de verano y relax.

El restaurante en la costanera que ofrece distintas experiencias

La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Sus propuestas llaman la atención por el ambiente cálido y la amplitud horaria.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para ir en diciembre 2025 por un particular motivo

Un corte típico de un país vecino volvió a generar debate.

Otra costumbre: cuál es el corte de carne que se hace a la parrilla y es muy famoso en un país vecino

Milanesa de San Cayetano.

Está en Buenos Aires y es un bodegón en el que se puede comer por menos de $10.000

Uno de los grandes referentes de la cocina italiana en Buenos Aires.

Dónde queda el clásico porteño que homenajea la tradición italiana con casi 30 años de historia

Rating Cero

Muchos apuntan a que esta MayDay sería la hija del Peter Parker de Tobey Maguire, algo que tendría más sentido sabiendo que es pelirroja, al igual que la Mary Jane de Sam Raimi. Obviamente, esta última teoría hay que tomarla con pinzas.

Cuál es la principal teoría de Secret Wars con la llegada de una estrella de Stranger Things a Marvel

Cómo perder a un hombre en 10 días (2003), una de las películas de la época dorada moderna del género.

¿Por qué las comedias románticas ya no son lo que eran?

Experiencia cinematográfica ideal para los fanáticos de producciones como Guerra Mundial Z.
play

La terrorífica película de Netflix que te pone lo pelos de punta

Estas películas son perfectas para el fin de semana.
play

Dos películas argentinas de Netflix protagonizadas por mujeres: son imperdibles

El documental aborda la historia de la familia Broberg. 
play

Es un perturbador documental, está en Netflix y se convirtió en uno de los favoritos de true crime

play

Julieta Bal en Right Now: "La vida no tenía sentido hasta que llegué a las constelaciones"

últimas noticias

Diogo Jota y su hermano, André Silva, quien no apareció en el video homenaje.

Papelón mundial del Real Madrid: quiso homenajear a Diogo Jota y su hermano, pero se confundieron de jugador

Hace 12 minutos
Es una secuencia de 14 ejercicios de 20 segundos de trabajo cada uno. 

La rutina de solo 10 minutos para abdominales: ese tiempo es suficiente para que estén marcados

Hace 30 minutos
La temporada de pileta llega con una nueva tendencia.

Adiós a la pileta celeste: así es el modelo que va a ser tendencia en el verano 2026

Hace 41 minutos
El biólogo, divulgador científico y presidente del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Diego Golombek, presentó en el programa Comunidad de Negocios la reedición de su libro El parrillero científico y contó que hay de ciencia y tecnología en la parrilla.

Atención a cada detalle: qué dice la ciencia sobre cómo hacer un asado para que te salga perfecto

Hace 52 minutos
La muerte de Morena Estefanía Pacheco ocurrió durante la madrugada del jueves pasado

Tragedia tras el temporal en Santiago del Estero: una adolescente de 16 años murió aplastada por un árbol

Hace 1 hora