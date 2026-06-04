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Murió Chunchuna Villafañe: dónde ver La historia oficial, una de sus más recordadas interpretaciones

La noticia del fallecimiento de la destacada actriz golpeó al medio artístico. En qué plataforma se puede ver la oscarizada película de Luis Puenzo, en la que Chunchuna brilló con uno de los grandes papeles de su carrera.

Dónde ver La historia oficial

Dónde ver La historia oficial

Chunchuna Villafañe falleció a los 92 años durante la madrugada de este jueves y el mundo del cine y la televisión está de luto. Su partida deja una huella imborrable en la cultura argentina y el legado de un recorrido que comenzó con la primera campaña publicitaria que protagonizó y se consolidó a lo largo de décadas de trabajo en los medios.

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Entre sus papeles más recordados está La historia oficial, el film dirigido por Luis Puenzo que en 1985 ganó el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera. En esa película, interpretó a Ana, una amiga de Alicia (Norma Aleandro) que regresa del exilio tras la última dictadura militar. Su papel le valió múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos una nominación a los premios Cóndor de Plata y una distinción como mejor actriz de reparto en el Festival Internacional de Cine de Chicago.

Donde ver La historia oficial, la primera película argentina en ganar un Oscar

  • Netflix: forma parte de su catálogo en Argentina
  • Amazon Prime Video: disponible para ver bajo modalidad de alquiler o compra
  • Stremio: permite acceder al contenido a través de distintas fuentes y complementos
Embed - La historia oficial - Trailer

En el caso de Stremio, se trata de una plataforma que centraliza contenido de distintos servicios y fuentes externas, por lo que la disponibilidad puede variar según los add-ons utilizados.

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