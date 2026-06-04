Murió Chunchuna Villafañe: dónde ver La historia oficial, una de sus más recordadas interpretaciones

Chunchuna Villafañe falleció a los 92 años durante la madrugada de este jueves y el mundo del cine y la televisión está de luto. Su partida deja una huella imborrable en la cultura argentina y el legado de un recorrido que comenzó con la primera campaña publicitaria que protagonizó y se consolidó a lo largo de décadas de trabajo en los medios.
Entre sus papeles más recordados está La historia oficial, el film dirigido por Luis Puenzo que en 1985 ganó el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera. En esa película, interpretó a Ana, una amiga de Alicia (Norma Aleandro) que regresa del exilio tras la última dictadura militar. Su papel le valió múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos una nominación a los premios Cóndor de Plata y una distinción como mejor actriz de reparto en el Festival Internacional de Cine de Chicago.
Donde ver La historia oficial, la primera película argentina en ganar un Oscar
- Netflix: forma parte de su catálogo en Argentina
- Amazon Prime Video: disponible para ver bajo modalidad de alquiler o compra
- Stremio: permite acceder al contenido a través de distintas fuentes y complementos
Embed - La historia oficial - Trailer
En el caso de Stremio, se trata de una plataforma que centraliza contenido de distintos servicios y fuentes externas, por lo que la disponibilidad puede variar según los add-ons utilizados.