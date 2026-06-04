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Jorge Rial habló sin tapujos sobre las críticas a Gran Hermano : "¿De verdad se creen lo que pasa?"

Durante una nota con Intrusos, el conductor fue tajante y reveló uno de los secretos del programa. Qué dijo.

Jorge Rial opinó sobre Gran Hermano y confirmó lo que muchos piensan.

Jorge Rial opinó sobre Gran Hermano y confirmó lo que muchos piensan.

Esta edición de Gran hermano está en el centro de la polémica tras la nota que publicó Clarín, quien la calificó como la peor de la historia. El tema fue debatido en la mesa de los Intrusos, y quién opinó sobre el lugar que ocupa el reality actualmente en la televisión, fue el histórico conductor del ciclo.

El conductor del reality y una repuesta terminante en vivo.
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Rial reconoció que no mira el programa, sin embargo se atrevió y habló sobre cómo percibe el programa, “yo soy parte de la historia de Gran Hermano, si yo digo que sí es la peor edición parece que todos los demás fueron buenos. No estoy siguiendo Gran Hermano, una vez que lo dejé no lo vi más”, comenzó diciendo.

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El conductor se mostró de acuerdo con la nota que publicó el medio, y aseguró problemas tienen origen en que las reglas son más flexibles, “cada conductor tiene su libreto. Por lo que veo, la gente se queja mucho de que hay demasiada permisividad, cuando lo importante de Gran Hermano eran las reglas”, disparó.

Qué dijo de Santiago del Moro

Lejos de sumarle responsabilidades al conductor actual de La Generación Dorada, el presentador de Argenzuela, aseguró que Del Moro se adapta a un formato que le propone la producción de Telefe, “me parece que a Santiago del Moro no lo conozco tanto, pero creo que le chupa un huev* todo eso. No lo veo como conductor, está conduciendo el Gran Hermano que correspondía estar”.

Luego se refirió al juego, y una frase que dijo generó repercusión y confirmó lo que muchos usuarios en la redes sugieren, “Lo alargábamos hasta que emparejaba o ganaba el que queríamos, pero eso es show, es televisión. ¿De verdad se creen lo que pasa?”. En este sentido, aseguró que el formato esta pensado para entretener.

Los contundentes comentarios de Jorge llegan en un momento delicado para el reality, cuyo público cuestiona constantemente las decisiones: beneficios, golden tickets, ingreso o expulsiones de participantes que suceden porque sí.

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