El Gobierno preadjudicó la concesión de la Hidrovía al consorcio de Jan De Nul y Servimagnus

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación recomendó otorgar la Vía Navegable Troncal a la alianza belgo-argentina por un período de 25 años, tras imponerse en la ponderación técnica ante un empate en las ofertas económicas. Por el corredor circula el 80% del comercio exterior argentino.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) preadjudicó este martes el contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) al consorcio integrado por la firma belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus. El dictamen oficial ubicó a este binomio en el primer lugar del orden de mérito por su mayor puntaje técnico, en el marco de una privatización estratégica para el corredor por donde circula el 80% del comercio exterior argentino.

El proceso licitatorio descartó en sus etapas previas a las demás corporaciones internacionales que manifestaron interés en la hidrovía. La compañía brasileña DTA Engenharia quedó fuera de competencia en la primera fase debido a que su propuesta resultó "inadmisible" por falta de garantías, mientras que la empresa Dredging Environmental & Marine Engineering NV (DEME) quedó relegada al segundo puesto con 162,14 puntos totales frente a los 186,2 obtenidos por el consorcio ganador.

La paridad económica entre los finalistas obligó a las autoridades a definir la adjudicación mediante la evaluación de los antecedentes operativos y de infraestructura. Ambas firmas ofrecieron exactamente las tarifas mínimas del pliego, fijadas en u$s3,80 por Tonelada de Registro Neto (TRN) para la Etapa 0, u$s4,65 para la Etapa 1 y u$s5,78 para la Etapa 2, lo que otorgó a las dos el puntaje máximo de 120 unidades.

"El grupo Neuss figura como muy probable subcontratista del trabajo de dragado que va a hacer Jan De Nul , para lo cual necesita muchas empresas que van a florecer aguas abajo. Ahí están los hermanos Neuss, muy influyentes por su amistad con Santiago Caputo , que vienen ya construyendo un emporio eléctrico como no se forjaba en la Argentina desde los años '90", explicó el periodista Alejandro Bercovich en C5N .

El Ministerio de Economía ratificó la transparencia del mecanismo institucional y destacó el diseño de la evaluación, que se estableció junto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Asimismo, el Palacio de Hacienda confirmó la apertura de una última ventana de siete días corridos para la presentación de impugnaciones formales antes de avanzar hacia la firma del contrato definitivo.

Las entidades empresarias respaldaron la modernización del sistema fluvial

Las principales cámaras de usuarios de la vía navegable celebraron la reactivación de las obras de dragado y balizamiento mediante un documento conjunto. Entre los firmantes destacaron la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial Argentina, el Centro de Navegación y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina–Centro de Exportadores de Cereales, corporaciones que impulsan una baja de costos logísticos proyectada en casi el 15%.

A través del comunicado, los representantes del sector productivo afirmaron que "a 31 años de la última licitación de la Vía Navegable Troncal, era necesario el avance hacia un nuevo período de concesión que apuntara a incrementar la competitividad del sector productivo y del comercio exterior argentino". Bajo esa premisa, instaron al Estado a proceder "con celeridad hacia la adjudicación definitiva de un nuevo contrato de concesión, a fin de iniciar una nueva etapa de operación, inversión y mejora continua del sistema".

La proyección financiera de Jan De Nul-Servimagnus contempla ingresos estimados por u$s15.660 millones a lo largo de los 25 años de explotación del servicio, con una opción de prórroga por un lustro adicional. En tanto, la sociedad local Servimagnus asumirá una participación minoritaria enfocada en las tareas de balizamiento de última generación, gestión ambiental y el control de derrames.