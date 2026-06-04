Fuerte apoyo del FMI al Gobierno: destacó la acumulación de reservas y el rumbo de la economía

El organismo valoró la estrategia de acumulación de divisas del Banco Central y sostuvo que el país se encuentra cerca de cumplir uno de los principales objetivos acordados. También resaltó la baja de la inflación, la consolidación fiscal y las reformas impulsadas por el Gobierno.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó este jueves una visión favorable sobre la evolución de la economía argentina y puso el foco en el fortalecimiento de las reservas internacionales como uno de los principales desafíos de corto plazo.

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Durante una conferencia de prensa realizada en Washington, la vocera del organismo, Julie Kozack , afirmó que las perspectivas para el país son positivas y remarcó que la acumulación de divisas permitirá enfrentar con mayor solidez eventuales turbulencias externas.

En ese sentido, destacó que el Banco Central adquirió alrededor de 10.000 millones de dólares desde el inicio de 2026 , lo que permitió mejorar significativamente la posición de reservas netas. Según precisó, el objetivo comprometido en el programa vigente ronda los 8.000 millones de dólares, una meta que se encuentra próxima a alcanzarse.

La funcionaria también señaló que las autoridades argentinas mantienen el compromiso con la disciplina fiscal y trabajan en el fortalecimiento de los mecanismos tributarios y presupuestarios. Asimismo, valoró que el Gobierno sostenga la consolidación de las cuentas públicas incluso en un contexto de reducción gradual de los derechos de exportación.

Kozack destacó además la implementación de cambios en el sistema previsional y consideró que forman parte de una estrategia orientada a dar mayor previsibilidad a las finanzas públicas.

Al evaluar el desempeño económico de los últimos años, el FMI volvió a remarcar los avances registrados en materia de estabilización. Entre los principales indicadores mencionó la fuerte desaceleración de la inflación, la reducción del déficit fiscal, la obtención de superávits primarios consecutivos y la caída de los índices de pobreza.

La portavoz agregó que también se avanzó en reformas vinculadas a los ámbitos fiscal, comercial y laboral, algunas de ellas con respaldo legislativo, con el objetivo de profundizar un modelo económico más abierto y orientado al mercado.