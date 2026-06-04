4 de junio de 2026 Inicio
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Claudio Úbeda habló por primera vez de su salida de Boca: "Fracasar es cuando uno no intenta"

El exentrenador del club xeneize reflexionó acerca de la decisión directiva de no renovar su contrato. El técnico atribuyó el final del ciclo a las altas exigencias de la institución y a la prematura eliminación en la Copa Libertadores.

Por
Claudio Úbeda

Claudio Úbeda, ex DT de Boca.

El entrenador Claudio Úbeda se refirió este jueves a su reciente salida de Boca Juniors en una entrevista radial, luego de la decisión de la dirigencia de no renovar su vínculo. El exentrenador explicó que su partida obedece a la falta de resultados internacionales, en particular, por la eliminación en la Copa Libertadores.

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Durante su diálogo, el estratega confesó su tristeza por el fin del ciclo, aunque comprendió los motivos. "Duele un poco que me digan extécnico de Boca. Bah, duele bastante", admitió el técnico. En esa línea, agregó: "En un club tan grande como Boca se necesitaba permanentemente ganar y es lógico que se desencadene en una situación así".

El profesional puntualizó que las metas deportivas locales no bastaron para su continuidad. "En la tabla anual ahora el equipo está clasificado a la próxima Libertadores, pero a Boca no le alcanza con esto y necesita ganar", remarcó. Además, reconoció el enojo de los hinchas frente a la temprana despedida continental: "Lamentablemente te quedás con la foto final. Es lógico que la gente se enoje por no haber pasado de fase".

Sobre la comunicación oficial, reveló detalles de su encuentro con Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol. "El Chelo me dijo que quería reunirse conmigo para decirme las cosas cara a cara, me dio los argumentos por los cuales entendía que nosotros no íbamos a seguir", detalló. A su vez, destacó el desarrollo de su etapa "sin conflictos internos en el Mundo Boca".

El técnico profundizó sobre el impacto del certamen internacional en la resolución de la directiva. "Todos entendemos las exigencias de los equipos grandes y mucho más Boca. Entendíamos ese punto de inflexión de no haber avanzado en la Libertadores", confesó. Sin embargo, rechazó la idea de un fracaso rotundo: "Fracasar es un cuando uno no intenta. Nosotros intentamos hasta el final".

Finalmente, aclaró las dudas sobre su vínculo con el presidente de la institución, Juan Román Riquelme. "Hablábamos, no mucho, pero lo suficiente", aseguró. Para concluir, descartó cualquier tipo de imposición en el armado del equipo: "Como presidente hablamos mucho del equipo y lo que veíamos ambos, pero nunca me impuso que tenía que jugar uno u otro".

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