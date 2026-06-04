Ailén Cova habló de la interna entre las mujeres de la Selección: "Desde el día uno me..."

La pareja de Alexis Mac Allister reveló cómo se lleva con las mujeres de los jugadores de Argentina a días del reencuentro de Cami Mayan con las botineras que asistieron a un evento organizado por Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico.

Ailén Cova, la novia de Alexis Mac Allister, desmintió una supuesta mala onda con las esposas del resto de los jugadores de la Selección argentina y aseguró: "Me he juntado con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno me superincluyeron".

"Lo que sí pasa es que yo no hago mi vida privada pública", deslizó la diseñadora de indumentaria al ser consultada por Pochi de Gossipeame este jueves al aire de Puro Show.

Matías Vázquez fue el primero del panel en marcar el subtexto: "Hay un palo para Cami Mayan. 'No hago mi vida privada pública', ese es un palo tremendo". Pochi lo confirmó al recordar que precisamente ese había sido uno de los motivos que Mac Allister habría esgrimido para terminar la relación con la influencer y la madre del futbolista, Silvina Riela, también lo había señalado públicamente.

Además, esta semana se viralizó una foto de Camila junto a Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, en un evento organizado por Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. Al ser consultada por su relación con las botineras tras abandonar ese círculo, la modelo aclaró al móvil de Puro Show: "Con varias tengo buena relación".

"La verdad es que yo siempre trato de mantener las relaciones que hago, las amistades que me hago cuando son personas piolas. Así que, como con cualquier otra amiga que tengo, sucede lo mismo", explicó la modelo.

Cuando le preguntaron si las mujeres de la Selección se llevaban mejor con Ailén, Camila fue tajante y sentenció: "No me gusta meterme en la vida de los demás, quedo enganchada con algo que no tiene que ver con mi vida y se termina ensuciando todo".

Las mujeres de la Selección: quién sigue a Ailén Cova y quién a Cami Mayan

Según el mapeo de Pochi en Puro Show, solo tres de las mujeres de la Scaloneta siguen a Ailén: Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez; Muriel López, de Lisandro Martínez; y Valu Cervantes, de Enzo Fernández. Las tres también siguen a Camila.

Mientras que la lista de las que no la siguen es larga. Oriana Sabatini, que sí estuvo en Qatar, sigue en redes a Camila, pero no a Ailén; Jorgelina Cardoso directamente no sigue a ninguna de las dos; Magui Alcácer, compañera de Lo Celso, tampoco; Linda Rafla, mujer del Papu Gómez y con larga trayectoria en el grupo, no la sigue pero sí lo hace con Camila; y ni Antonela Roccuzzo ni Tini siguen a Ailén. El caso de Valu Cervantes fue el más neutral: sigue a las dos sin ningún tipo de problema.