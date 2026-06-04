Caso Agostina Vega: el fiscal pidió la detención del amigo de Barrelier En medio de la investigación por el femicidio, el hombre de 47 años fue trasladado a la Jefatura de Policía de Córdoba. La imputación sería por encubrimiento agravado. Por Agregar C5N en









El hombre fue trasladado a la Jefatura de Policía de Córdoba. Prensa Gobierno de Córdoba

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, el fiscal Raúl Garzón pidió la detención de un segundo sospechoso. Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien vivía en el mismo domicilio que Claudio Barrelier y había hablado ante las cámaras de C5N.

Según declaró, Eduardo Medina Allende el abogado de Osvaldo, el segundo detenido fue arrestado a partir de las huellas que los investigadores encontraron en la colcha donde él dormía. Esa declaración fue obtenida, cuando brindó detalles sobre cómo fueron sus horas en la estadía en la casa del horror.

Según relató el domingo 24 de mayo, alrededor de las 11:30 de la mañana, Osvaldo regresó junto a un amigo a “la casa del horror”. ingresó a la habitación donde él solía dormir y luego se dirigió hacia la cocina, atravesando el patio sin encontrar a nadie.

Su intención era avisar a la mujer de Barrelier que estaba acompañado, tomando una cerveza en la habitación. Como no la encontró, decidió enviar un mensaje al acusado para informarle de su presencia. Sin embargo, no obtuvo respuesta y, desde ese día, no volvió a verlo.

Según relato lo que le llamo la atención fue Durante su estadía, lo único que le llamó la atención fue la presencia de un acolchado claro sobre la cama, distinto al que había dejado el sábado, de color gris oscuro. El resto de la habitación y la casa se encontraban sin cambios aparentes.

Embed - C5N on Instagram: " La palabra del inquilino de Barrelier: "Agostina era un ángel" El hombre vive en la casa donde habría sucedido el crimen. En una entrevista exclusiva con C5N, contó que conoció a Barrelier hace 10 meses, que nunca vio hechos de violencia con su pareja y reconoció que está "con miedo"." View this post on Instagram