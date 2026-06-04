4 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Caso Agostina Vega: el fiscal pidió la detención del amigo de Barrelier

En medio de la investigación por el femicidio, el hombre de 47 años fue trasladado a la Jefatura de Policía de Córdoba. La imputación sería por encubrimiento agravado.

Por
El hombre fue trasladado a la Jefatura de Policía de Córdoba.

El hombre fue trasladado a la Jefatura de Policía de Córdoba.

Prensa Gobierno de Córdoba

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, el fiscal Raúl Garzón pidió la detención de un segundo sospechoso. Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien vivía en el mismo domicilio que Claudio Barrelier y había hablado ante las cámaras de C5N.

La ex oficial de la Policía de la Ciudad fue apartada de la fuerza en 2025. 
Te puede interesar:

Armas, drogas y un choque mortal: quién es la policía hot detenida en la autopista Riccheri

Según declaró, Eduardo Medina Allende el abogado de Osvaldo, el segundo detenido fue arrestado a partir de las huellas que los investigadores encontraron en la colcha donde él dormía. Esa declaración fue obtenida, cuando brindó detalles sobre cómo fueron sus horas en la estadía en la casa del horror.

Según relató el domingo 24 de mayo, alrededor de las 11:30 de la mañana, Osvaldo regresó junto a un amigo a “la casa del horror”. ingresó a la habitación donde él solía dormir y luego se dirigió hacia la cocina, atravesando el patio sin encontrar a nadie.

Su intención era avisar a la mujer de Barrelier que estaba acompañado, tomando una cerveza en la habitación. Como no la encontró, decidió enviar un mensaje al acusado para informarle de su presencia. Sin embargo, no obtuvo respuesta y, desde ese día, no volvió a verlo.

Según relato lo que le llamo la atención fue Durante su estadía, lo único que le llamó la atención fue la presencia de un acolchado claro sobre la cama, distinto al que había dejado el sábado, de color gris oscuro. El resto de la habitación y la casa se encontraban sin cambios aparentes.

Embed - C5N on Instagram: " La palabra del inquilino de Barrelier: "Agostina era un ángel" El hombre vive en la casa donde habría sucedido el crimen. En una entrevista exclusiva con C5N, contó que conoció a Barrelier hace 10 meses, que nunca vio hechos de violencia con su pareja y reconoció que está "con miedo"."
View this post on Instagram

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mónica Picco, abogada de otra víctima de Barrelier, dialogó con C5N. 
play

Habló la abogada de otra víctima de Claudio Barrelier: "Ella tiene terror, porque no actúa solo"

Nicole Verón volvió a estar en boca de todos tras el choque en Au. Riccheri.

La mentira de la policía hot para desprenderse de su pistola rosa en un patrullero

Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega.

Una vecina reveló lo que escuchó en la casa de Claudio Barrelier la noche del femicidio de Agostina Vega

La expolicia fue detenida por un siniestro vial.

Cuánto sale el lujoso auto en el que viajaba la expolicía que grababa contenido erótico antes del choque fatal

La causa incorporó además una denuncia previa y rige el secreto de sumario por diez días.

Cuáles son las pruebas que comprometen a Claudio Barrelier por el femicidio de Agostina Vega

play

Femicidio de Agostina: allanaron y clausuraron Wachitas Bar, el local donde trabaja la expareja de Barrelier

Rating Cero

Dónde ver La historia oficial
play

Murió Chunchuna Villafañe: dónde ver La historia oficial, una de sus más recordadas interpretaciones

Ailén Cova y Alexis Mac Allister.
play

Ailén Cova habló de la interna entre las mujeres de la Selección: "Desde el día uno me..."

Juana Molina y una emotiva despedida a su mamá

Murió Chunchuna Villafañe: la desgarradora despedida de su hija, Juana Molina

Chunchuna Villafañe y una larga trayectoria en el espectaculo.

Chunchuna Villafañe, una vida dedicada al cine: una por una, todas las películas en las que actuó

Jorge Rial opinó sobre Gran Hermano y confirmó lo que muchos piensan.

Jorge Rial habló sin tapujos sobre las críticas a Gran Hermano : "¿De verdad se creen lo que pasa?"

La actriz Chunchuna Villafañe.

Murió la actriz Chunchuna Villafañe, leyenda del cine argentino

últimas noticias

La ex oficial de la Policía de la Ciudad fue apartada de la fuerza en 2025. 

Armas, drogas y un choque mortal: quién es la policía hot detenida en la autopista Riccheri

Hace 4 minutos
Los adultos terminaron a las piñas en la puerta del colegio.

Video: bochornosa pelea entre padres de alumnos en la puerta de una escuela en Paraná

Hace 7 minutos
play
Mónica Picco, abogada de otra víctima de Barrelier, dialogó con C5N. 

Habló la abogada de otra víctima de Claudio Barrelier: "Ella tiene terror, porque no actúa solo"

Hace 12 minutos
Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 5 de junio

Hace 14 minutos
play
Los hermanos Désiré (21 años) y Guéla Doué (23) disputarán el Mundial de 2026 en Norteamérica.

Désiré de Francia y Guéla Doué de Costa de Marfil: el duelo familiar que anticipó el Mundial 2026

Hace 15 minutos